Οι οκτώ που είχαν ταυτοποιηθεί προηγουμένως ήταν Ελβετοί.

Η αστυνομία της Ελβετίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε άλλους 16 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε πυρκαγιά σε μπαρ, που προκάλεσε το θάνατο 40 ανθρώπων σε μια από τις χειρότερες καταστροφές στην πρόσφατη ελβετική ιστορία.

Σ' αυτούς που έχουν πλέον ταυτοποιηθεί περιλαμβάνονται 10 Ελβετοί (τέσσερις γυναίκες και έξι άνδρες) ηλικίας 14 ως 31 ετών, δύο 16χρονοι Ιταλοί, ένας 16χρονος με διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος, ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ. Δεν έκανε γνωστά ονόματα.

Η αστυνομία έχει πλέον ταυτοποιήσει 24 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που σημειώθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντανά, στη νότια Ελβετία.

