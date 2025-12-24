Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του ο πρέσβης της Πολωνίας.

Ο πρέσβης της Πολωνίας στη Γαλλία, Γιαν Έμερικ Ροσιζέφσκι συνελήφθη για εμπλοκή σε υπόθεση πλαστών πτυχίων και απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του.

Σε βάρος του Ροσιζέφσκι, πρέσβη της Πολωνίας στο Παρίσι από το 2022, διεξάγεται έρευνα για αθέμιτη άσκηση επιρροής σε σχέση με ίδρυμα το οποίο χορηγούσε πλαστά πτυχία. Συνελήφθη την Τρίτη, μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο Φρεντερίκ Σοπέν της Βαρσοβίας και έδωσε κατάθεση στους ανακριτές του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (CBA), σύμφωνα με τη διαδικτυακή εφημερίδα Goniec.pl. Ο Ροσιζέφσκι αρνείται ότι συμμετείχε σε απάτη.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ραντοσλάφ Σικόρκσι «αποφάσισε να τον απομακρύνει από τα καθήκοντά του μέχρι να αρθούν οι αμφιβολίες» γύρω από την ανάμιξή του στην υπόθεση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, στο πρακτορείο PAP. Επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Πολωνίας στο Παρίσι αναλαμβάνει ο αναπληρωτής του Ροσιζιέφσκι, Βιεσλάβ Τάρκα.

Εκτός από τον διπλωμάτη, στην υπόθεση εμπλέκονται ανώτατα στελέχη του δημοσίου και πρώην βουλευτές του συντηρητικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS). Εκτιμάται ότι οι ύποπτοι ότι συμμετείχαν ή ότι επωφελήθηκαν από τη χορήγηση πτυχίων MBA από ιδιωτικό πανεπιστήμιο που είχε ιδρύσει ένας εξ αυτών. Στόχος ήταν να μπορέσουν οι κάτοχοι των πτυχίων να διοριστούν σε θέσεις κλειδιά σε δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Ροσιζέφσκι, σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του, σπούδασε στη Βαρσοβία, στο Λούμπλιν της Πολωνίας και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών του Παρισιού, ενώ είναι κάτοχος ενός «διπλώματος Executive MBA». Στο παρελθόν είχε αναλάβει θέσεις ευθύνης σε πολλές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως στις AXA και BNP Paribas. Επίσης, διετέλεσε αντιπρόεδρος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της πολωνικής τράπεζας PKO Bank Polski.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP