Ώρες αγωνίας για την Ελληνίδα αεροσυνοδό που φέρεται να επέβαινε στο αεροδκάφος. Στο μαύρο κουτί ψάχνουν τα αίτια της τραγωδίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης της Ελληνίδας αεροσυνοδού που φέρεται να επέβαινε στο αεροσκάφος τύπου Falcon 50, το οποίο συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης νότια της Άγκυρας, προκαλώντας τον θάνατο όλων των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλος του πληρώματος του μοιραίου αεροσκάφους ήταν Ελληνίδα αεροσυνοδός με το όνομα Μαρία Παππά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά της, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Στο επίκεντρο των ερευνών το μαύρο κουτί

Την ίδια ώρα, οι τουρκικές αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στον καταγραφέα ήχου και στο μαύρο κουτί του Falcon 50, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της συντριβής. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ο καταγραφέας ήχου εντοπίστηκε στις 02:45 τοπική ώρα και το μαύρο κουτί στις 03:20, με αμφότερα να αποστέλλονται άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες για ανάλυση.

Στο αεροσκάφος επέβαινε πενταμελής υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη, με επικεφαλής τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης, αντιστράτηγο Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Μαζί του βρίσκονταν, ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου, Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

Μαζί τους επέβαιναν τρία μέλη πληρώματος. Όλοι έχασαν τη ζωή τους.

Το χρονικό της συντριβής

Σύμφωνα με τον Αλί Γερλίκαγια, το Falcon 50 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας στις 20:10 με προορισμό την Τρίπολη. Στις 20:32, το πλήρωμα ενημέρωσε ότι θα επέστρεφε λόγω τεχνικής βλάβης, ωστόσο στις 20:52 χάθηκε η επικοινωνία στην περιοχή της επαρχίας Χάιμανα, νοτιοδυτικά της Άγκυρας.

Μονάδες της Χωροφυλακής εντόπισαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους στις 22:00 τοπική ώρα, διάσπαρτα σε έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία με έδρα τη Μάλτα. Παράλληλα, ομάδα 22 ατόμων από τη Λιβύη, μεταξύ των οποίων και συγγενείς των θυμάτων, μετέβη στην Τουρκία για να παρακολουθήσει από κοντά τις έρευνες.

Η λιβυκή στρατιωτική ηγεσία βρισκόταν στην Άγκυρα για αυθημερόν επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε συναντήσεις με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου και τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

