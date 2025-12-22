Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, εντείνοντας περαιτέρω τους φόβους ότι η επέκταση των οικισμών μπορεί να παγιώσει την ισραηλινή κατοχή και να υπονομεύσει τη λύση των δύο κρατών.

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την αναγνώριση 19 νέων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική επέκτασης των εποικισμών.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο ίδιος έποικος, που πρότεινε το μέτρο από κοινού με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι η απόφαση αποσκοπεί στο να μπλοκαριστεί η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Οι ισραηλινοί οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου: Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την κίνηση, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έχει δηλώσει ότι η «αδιάκοπη» επέκταση των οικισμών από το Ισραήλ τροφοδοτεί τις εντάσεις, περιορίζει την πρόσβαση των Παλαιστινίων στη γη και απειλεί τη βιωσιμότητα ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους.

Από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2022, η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση έχει αυξήσει σημαντικά τις εγκρίσεις νέων οικισμών και έχει ξεκινήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης μη εγκεκριμένων φυλακίων, αναγνωρίζοντάς τα ως «γειτονιές» υφιστάμενων οικισμών.

Η πιο πρόσφατη απόφαση ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των οικισμών που έχουν εγκριθεί τα τελευταία τρία χρόνια στους 69, σύμφωνα με τον Σμότριτς.

Οι εγκρίσεις έρχονται λίγες ημέρες αφότου τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι η επέκταση των οικισμών έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2017.

Οι τελευταίες εγκρίσεις περιλαμβάνουν την επανίδρυση δύο οικισμών - των Ganim και Kadim - οι οποίοι είχαν διαλυθεί πριν από σχεδόν 20 χρόνια, ενώ τον Μάιο το Ισραήλ ενέκρινε 22 νέους οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη - στη μεγαλύτερη επέκταση εδώ και δεκαετίες.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε επίσης τον Αύγουστο σχέδια για την κατασκευή περισσότερων από 3.000 κατοικιών στο λεγόμενο έργο E1, μεταξύ της Ιερουσαλήμ και του οικισμού Μααλέ Αντουμίμ, το οποίο παρέμενε παγωμένο για δεκαετίες λόγω έντονων διεθνών αντιδράσεων.

Ο Σμότριτς είχε δηλώσει τότε ότι το σχέδιο θα «θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους».

Περίπου 700.000 έποικοι ζουν σε περίπου 160 οικισμούς στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ισραηλινή αντιεποικιστική οργάνωση Peace Now. Πρόκειται για εδάφη που οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν για τη δημιουργία μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους.

Η επέκταση των οικισμών έχει προκαλέσει την οργή αραβικών χωρών, οι οποίες υποστηρίζουν διαχρονικά ότι υπονομεύει τις προοπτικές της λύσης των δύο κρατών. Έχει επίσης ενισχύσει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλώνοντας στο περιοδικό TIME ότι το Ισραήλ θα έχανε κάθε υποστήριξη από τις ΗΠΑ αν προχωρούσε σε αυτή την κίνηση.

Τον Σεπτέμβριο, το Ηνωμένο Βασίλειο - μαζί με άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία και ο Καναδάς - αναγνώρισε παλαιστινιακό κράτος, μια σημαντική, αν και συμβολική, αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής.

Το Ισραήλ αντιτάχθηκε στην απόφαση, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι ένα παλαιστινιακό κράτος «δεν θα συμβεί».