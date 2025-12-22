Στη φυλακή CECOT μετήχθησαν νωρίτερα φέτος εκατοντάδες μετανάστες, κυρίως από τη Βενεζουέλα, που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «επικίνδυνους εγκληματίες» - χωρίς αποδείξεις ή δίκη.

Το CBS News ανέβαλε επ’ αόριστον την προβολή επεισοδίου της εκπομπής "60 Minutes" αφιερωμένου στη διαβόητη φυλακή CECOT στο Ελ Σαλβαδόρ, λίγες ώρες προτού προβληθεί χθες Κυριακή, διευκρινίζοντας πως θα μεταδοθεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Το κέντρο κράτησης CECOT, είναι η μεγαλύτερη φυλακή της Λατινικής Αμερικής με χωρητικότητα 40.000 κρατουμένων. Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση Τραμπ σύναψε συμφωνία με το Ελ Σαλβαδόρ για να στείλει εκεί περισσότερους από 250 Βενεζουελανούς μετανάστες, τους οποίους κατηγορεί για τρομοκρατία και συμμετοχή σε συμμορίες, χωρίς αποδείξεις ή δίκη.

Η ανακοίνωση έγινε περίπου τρεις ώρες πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ «Inside CECOT».

Εκπρόσωπος του δικτύου ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι θα χρειαστεί «επιπλέον ρεπορτάζ» για να προβληθεί το ντοκιμαντέρ.

Το CBS News απέσυρε επίσης από τον ιστότοπό του τρέιλερ του επεισοδίου της εκπομπής "60 Minutes".

Στην εισαγωγή του το επεισόδιο ξεκινούσε ως εξής: «Οι απελαθέντες νόμιζαν ότι επέστρεφαν από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αλλά αντ' αυτού αλυσοδέθηκαν, παρελάσαν μπροστά στις κάμερες και μεταφέρθηκαν στο CECOT... Είπαν στην εκπομπή 60 Minutes ότι υπέμειναν τέσσερις μήνες κόλασης».

Για λογοκρισία μιλά η δημιουργός του ντοκιμαντέρ

Στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Paramount Plus, η ανταποκρίτρια Σάριν Αλφόνσι συζητούσε με πρόσφατα αποφυλακισμένους από τη φυλακή για τις «βάρβαρες και βασανιστικές» συνθήκες που αντιμετώπισαν στη φυλακή αυτή, που έχει βαφτιστεί «κέντρο εγκλεισμού τρομοκρατίας», φράση που σχηματίζει το ακρώνυμό της στα ισπανικά.

Η Αλφόνσι ανέφερε σε ιδιωτικό σημείωμα προς τους συναδέλφους του στο CBS ότι το επεισόδιο «είχε πάρει έγκριση τόσο από τους δικηγόρους του CBS όσο και από το Standards and Practices. Κατά την άποψή μου, η απόσυρσή του τώρα, αφού έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι αυστηροί εσωτερικοί έλεγχοι, δεν είναι συντακτική απόφαση, είναι πολιτική».

Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Προωθούμε αυτήν την ιστορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και μέρες. Οι τηλεθεατές μας την περιμένουν. Όταν δεν προβάλλεται χωρίς αξιόπιστη εξήγηση, το κοινό δικαίως θα μιλήσει για εταιρική λογοκρισία. Ανταλλάσσουμε 50 χρόνια φήμης για μόνο μια εβδομάδα πολιτικής ησυχίας».

Η απόφαση ανακοινώθηκε καθώς το δίκτυο προχωρά σε αλλαγές αφού ανέλαβε διευθύντρια ειδήσεων η Μπάρι Γουάις, τον Οκτώβριο, αφού η μητρική του δικτύου Paramount Skydance αγόρασε τη διαδικτυακή έκδοσή της The Free Press.

Η κ. Γουάις, δημοσιογράφος με συντηρητική ιδεολογία, που εργάστηκε ως σχολιάστρια στις εφημερίδες New York Times και Wall Street Journal, χαρακτηρίστηκε μάλλον αμφιλεγόμενη επιλογή για τη διεύθυνση ειδήσεων του δικτύου, με δεδομένη την απειρία της στο πεδίο αυτό. Τη 10η Οκτωβρίου, άλλαξε παρουσιαστή στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, αναθέτοντας τον καίριο ρόλο στον Τόνι Ντεκόπιλ, ως τώρα παρουσιαστή πρωινής εκπομπής, κι απομακρύνοντας τους Τζον Ντίκερσον και Μορίς ΝτιΜπουά.

Στη CECOT, πελώρια φυλακή που οικοδομήθηκε από τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε στο πλαίσιο του «πολέμου» που κήρυξε κατά των συμμοριών, μετήχθησαν νωρίτερα φέτος εκατοντάδες μετανάστες, κυρίως από τη Βενεζουέλα, που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «επικίνδυνους εγκληματίες» χωρίς καμιά απόδειξη για αυτό, ούτε δίκη.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησης σε αυτή.

