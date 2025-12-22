Η Βενεζουέλα – που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο – έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι προσπαθεί να κλέψει τους πόρους της.

Η αμερικανική Ακτοφυλακή βρίσκεται σε «ενεργή καταδίωξη» ακόμη ενός σκάφους σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα, καθώς οι εντάσεις στην περιοχή συνεχίζουν να κλιμακώνονται.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την καταδίωξη της Κυριακής, ενώ η ακριβής τοποθεσία και το όνομα του δεξαμενόπλοιου που εμπλέκεται παραμένουν άγνωστα.

Αυτόν τον μήνα ωστόσο οι ΗΠΑ έχουν κατασχέσει δύο πετρελαιοφόρα – το ένα εκ των οποίων το Σάββατο - κατηγορώντας τη Βενεζουέλα ότι χρησιμοποιεί έσοδα από το πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

Η καταδίωξη της Κυριακής αφορούσε ένα «σκάφος του "σκιώδους στόλου" που τελεί υπό κυρώσεις και αποτελεί μέρος της παράνομης παράκαμψης των κυρώσεων από τη Βενεζουέλα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. «Φέρει ψευδή σημαία και τελεί υπό δικαστική εντολή κατάσχεσης».

Οι αλλεπάλληλες επιχειρήσεις των ΗΠΑ που βάζουν στο στόχαστρο πλοία φορτωμένα βενεζουελάνικο πετρέλαιο απειλούν να προκαλέσουν ασφυξία στην οικονομία της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επαναλαμβάνει το τελευταίο διάστημα πως οι μέρες του ομολόγου του Μαδούρο είναι «μετρημένες» και πως «δεν αποκλείει» πόλεμο μεταξύ των δυο χωρών.

Ο Μαδούρο «ξέρει ακριβώς τι θέλω. Το ξέρει καλύτερα από τον καθένα», είπε ο ρεπουμπλικάνος στο NBC News.

Τι ακριβώς θέλει όμως;

Όταν οι ΗΠΑ εκμεταλλεύονταν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Από το 1920 ως την εθνικοποίησή του το 1976, ήταν οι ΗΠΑ αυτές που εκμεταλλεύονταν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Τότε μάλιστα κατασκευάστηκαν πολλά αμερικανικά διυλιστήρια προκειμένου να επεξεργάζονται το αργό.

Η Chevron είναι πλέον σήμερα η μοναδική αμερικανική επιχείρηση που επιτρέπεται να προμηθεύει με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα την αμερικανική αγορά, με δεδομένο το εμπάργκο που είχε επιβληθεί από τον ίδιο τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, το 2019.

Πρόκειται για ποσότητα λίγο μεγαλύτερη από 200.000 βαρέλια την ημέρα, εξήγησε πηγή του τομέα στο Γαλλικό Πρακτορείο, η οποία μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια τα οποία δεν υφίστανται αμερικανικές κυρώσεις και είναι κατά συνέπεια, τουλάχιστον στη θεωρία, προστατευμένα από τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το πρώτο μεγάλο δεξαμενόπλοιο που κατασχέθηκε, τη 10η Δεκεμβρίου, το Skipper, μετέφερε 1,9 εκατ. βαρέλια αργού, σύμφωνα με τον Μαδούρο, ο οποίος κατήγγειλε την «πειρατεία» του. Η τύχη του δεύτερου, του Centuries, δεν είναι σαφής. Χθες η αμερικανική ακτοφυλακή «καταδίωξε» τρίτο πλοίο, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση Τραμπ, που επιβεβαίωσε πληροφορίες του αμερικανικού Τύπου.

Ο Τραμπ διέταξε τον «πλήρη αποκλεισμό» των πλοίων που υφίστανται «κυρώσεις», εννοώντας αυτά που έχουν συμπεριληφθεί σε μαύρη λίστα του υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο κυρώσεων και του εμπάργκο. Ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν πως το μέτρο είναι πολύ αόριστα διατυπωμένο και μπορεί κατά συνέπεια να ερμηνευτεί πως αφορά κάθε πλοίο που μεταφέρει αργό από τη Βενεζουέλα, με μοναδική εξαίρεση αυτά της Chevron.

Το δεύτερο δεξαμενόπλοιο που κατασχέθηκε δεν βρισκόταν στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ, κατά ειδικούς. Το πλοίο που «καταδιωκόταν» χθες κατονομάστηκε από την εξειδικευμένη εταιρεία TankerTrackers ως το Bella 1, το οποίο υφίσταται αμερικανικές κυρώσεις από το 2024 λόγω υποτιθέμενων σχέσεών του με το Ιράν και τη Χεζμπολά.

Για την ώρα, η πολιτική αυτή δεν εφαρμόζεται απαρέγκλιτα,καθώς αρκετά δεξαμενόπλοια φέρεται να πέρασαν ανεμπόδιστα. Απειλεί ωστόσο να αυξήσει τις τιμές των υδρομεταφορών ή να απωθήσει τις εφοπλιστικές εταιρείες σημείωσε ο Χουάν Σάμπο, σύμβουλος και πρώην πρόεδρος της κρατικής επιχείρησης πετρελαίου της Βενεζουέλας PdVSA.

Από το σύνολο της παραγωγής, που φθάνει περίπου το ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, η Βενεζουέλα εξάγει κάπου 500.000 βαρέλια μέσω της μαύρης αγοράς, με προορισμό κυρίως την Ασία.

Η PdVSA διαβεβαιώνει πως οι εξαγωγές συνεχίζονται ομαλά. «Αν υπάρξει αληθινός αποκλεισμός η παραγωγή θα σταματήσει πολύ γρήγορα, όπως όταν είχε γίνει η μεγάλη απεργία του 2002», εξήγησε πηγή του AFP στον τομέα, αναφερόμενη στις κινητοποιήσεις εναντίον του τότε προέδρου, του στο μεταξύ θανόντα σοσιαλιστή Ούγκο Τσάβες.

«Το μοίρασμα του κόσμου» και ο στραγγαλισμός της Βενεζουέλας

Αύριο Τρίτη το Συμβούλιο Ασφαλείας προβλέπεται να εξετάσει την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας.

Υπενθυμίζεται πως η πίεση των ΗΠΑ στον πρόεδρο Μαδούρο άρχισε να κλιμακώνεται τον Νοέμβριο και πέρασε σε άλλο επίπεδο από τις αρχές Σεπτεμβρίου: έκτοτε οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες πλεούμενα που κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά.

Τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς ταχύπλοων στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.

Για τον Κάρλος Μεντόσα Ποτέγια, καθηγητή ειδικευμένο στην οικονομία του πετρελαίου, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει η Ουάσιγκτον «να κρατήσει» υπό τον έλεγχό της την αμερικανική ήπειρο. Το ζήτημα δεν είναι «μόνο το πετρέλαιο», αλλά «το μοίρασμα του κόσμου» με την Κίνα και τη Ρωσία, προσθέτει.

Κάποιοι στη Βενεζουέλα δεν σταματούν να μιλούν για τη στρατιωτική ανάπτυξη που διέταξε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, αλλά χαμηλόφωνα: ανησυχούν πως θα καταλήξουν στη φυλακή. Ορισμένοι ελπίζουν πως θα γίνει όντως αμερικανική επέμβαση, που θα βάλει τέλος στα 26 χρόνια διακυβέρνησης από τους τσαβιστές. Άλλοι φοβούνται την απομόνωση της χώρας, ή πως η Βενεζουέλα θα ξαναζήσει τις μαύρες ώρες της περιόδου 2017-2018.

Ο Σάμπο εκτιμά ότι οι εξαγωγές μπορεί να μειωθούν ως ακόμη και 45% τους επόμενους τέσσερις μήνες. «Τα καθαρά μηνιαία έσοδα της Βενεζουέλας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ενδέχεται να είναι (...) πάρα πολύ χαμηλά», προσθέτει.

Η εξασφάλιση συναλλάγματος δεν θα ξεπερνά «το ένα τρίτο αυτής που ήταν», θα υπάρξουν «συνέπειες στις εισαγωγές μη πετρελαϊκών προϊόντων», θα επιταχυνθεί «η υποτίμηση του μπολίβαρ» και η ζωή θα γίνει «ακριβότερη σε τεράστιο βαθμό», προειδοποίησε.