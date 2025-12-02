Σε κεντρική πλατεία των Βρυξελλών η φιγούρα του Ιησού στη φάτνη δεν είχε μάτια, μύτη και στόμα προκαλώντας αντιδράσεις.

Οι βελγικές αρχές ερευνούν την κλοπή μιας φιγούρας βρέφους του Ιησού από μια χριστουγεννιάτικη φάτνη στις Βρυξέλλες, μια εικόνα που είχε ήδη προκαλέσει εκτεταμένες αντιδράσεις καθώς όλες οι θρησκευτικές φιγούρες ήταν χωρίς μύτη, μάτια και στόμα.

Η φιγούρα κλάπηκε από την κούνια της στην Grand Place αργά το βράδυ της Παρασκευής σύμφωνα με τις αρχές.

Αυτή η συγκεκριμένη απεικόνιση του βρέφους Ιησού, μέρος μιας μεγαλύτερης έκθεσης της Γέννησης, έγινε θέμα στα social media λόγω του ότι οι βασικοί χαρακτήρες, δηλαδή ο Ιησούς, ο Ιωσήφ και η Παναγία δεν είχαν χαρακτηριστικά στο πρόσωπό τους.

Η καλλιτέχνιδα Victoria-Maria Geyer δημιούργησε τις υφασμάτινες φιγούρες με σκοπό «κάθε Καθολικός, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό του ή την καταγωγή του, να μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται» στη βιβλική αφήγηση. Ωστόσο, το σχέδιο δεν έτυχε καθολικής εκτίμησης. Ο Georges-Louis Bouchez, ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος MR του Βελγίου, επέκρινε δημόσια το έργο τέχνης, δηλώνοντας ότι οι υφασμάτινες φιγούρες της Geyer «σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν το πνεύμα των Χριστουγέννων».

Προχώρησε ακόμη περισσότερο δε, παρομοιάζοντας τις φιγούρες με «ζόμπι». Η κλοπή της αμφιλεγόμενης φιγούρας προσθέτει τώρα ένα ακόμη επίπεδο ίντριγκας στην ήδη πολυσυζητημένη σκηνή της Γέννησης.

Ωστόσο, το έργο της καλλιτέχνιδας επιλέχθηκε τόσο από την τοπική Καθολική Εκκλησία όσο και από την πόλη των Βρυξελλών σε μια ετήσια παράδοση, δήλωσε η Delphine Romanus, αναπληρώτρια διευθύντρια του Brussels Major Events, η οποία διαχειρίζεται τη φάτνη και τη χριστουγεννιάτικη αγορά.

Οι πρώτες αναφορές ότι το βρέφος Ιησούς είχε αποκεφαλιστεί διαψεύστηκαν αλλά η Romanus είπε ότι στο παρελθόν άλλα ειδώλια του μωρού Ιησού έχουν κλαπεί ή έχουν υποστεί ζημιές. Οι αρχές έχουν ήδη αντικαταστήσει το μωρό Ιησού στην φάτνη ενώ οι διοργανωτές και η ασφάλεια λένε ότι θα παρακολουθούν στενότερα τη σκηνή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει καμία πρόσθετη προφύλαξη.

