«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον σε καιρό ειρήνης», δήλωνε δυο μήνες πριν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Βερολίνο αναπτύσσει και υλοποιεί ένα μυστικό επιχερησιακό σχέδιο 1.200 σελίδων για το σενάριο πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά έως 800.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ στο μέτωπο.

Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Γερμανία» (OPLAN DEU) αναλύει λεπτομερώς την εφοδιαστική αλυσίδα και την άμυνα, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απειλές και τα προβλήματα υποδομών.

«Πριν από περίπου 2,5 χρόνια δώδεκα υψηλόβαθμοι Γερμανοί αξιωματικοί συγκεντρώθηκαν σε στρατιωτικό συγκρότημα στο Βερολίνο για να δουλέψουν πάνω σε ένα μυστικό σχέδιο προετοιμασίας για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα σπεύδουν να το υλοποιήσουν», γράφει η WSJ.

«Το σχέδιο περιγράφει πώς έως 800.000 Γερμανοί, Αμερικανοί και άλλοι στρατιώτες του ΝΑΤΟ θα μεταφερθούν ανατολικά στο μέτωπο. Καταγράφει τα λιμάνια, τα ποτάμια, τις σιδηροδρομικές γραμμές και τους άξονες στους οποίους θα αναπτυχθούν, καθώς και πώς θα τροφοδοτούνται και θα προστατεύονται καθ’ οδόν».

Το σχέδιο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, αποτελεί την πιο ξεκάθαρη μέχρι σήμερα εκδήλωση αυτού που οι δημιουργοί του αποκαλούν «ολιστική προσέγγιση» στον πόλεμο.

«Οι θολές γραμμές μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού πεδίου σηματοδοτεί μια επιστροφή στην ψυχροπολεμική νοοτροπία», ενώ ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη νέες απειλές και εμπόδια - από τις φθαρμένες γερμανικές υποδομές μέχρι τον ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο και τον μικρό μέγεθος του στρατεύματος.

«Γερμανοί αξιωματούχοι εκτιμούν πως η Ρωσία θα είναι έτοιμη και πρόθυμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ το 2029. Ωστόσο, μια σειρά από κατασκοπευτικά επειδόσια, σαμποτάζ και παραβιάσεις του εναέριου χώρου στην Ευρώπη - που οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αποδίδουν στη Μόσχα - υποδηλώνουν ότι μπορεί να προετοιμάζεται για μια πρόωρη επίθεση».

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, αναλυτές εκτιμούν πως «μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, για την οποία πιέζουν οι ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, θα μπορούσε να απελευθερώσει χρόνο και πόρους για τη Ρωσία ώστε να προετοιμάσει ενέργειες κατά μελών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη».

«Αυξάνοντας την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, οι εμπνευστές του εν λόγω σχεδίου πιστεύουν ότι δεν θα εξασφαλίσουν μόνο τη νίκη, αλλά θα κάνουν και τον πόλεμο λιγότερο πιθανό».

«Στόχος είναι να αποτρέψουμε τον πόλεμο, δείχνοντας ξεκάθαρα στους εχθρούς μας ότι αν μας επιτεθούν, δεν έχουν τίποτα να πετύχουν», δήλωσε υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος που εργάστηκε για το OPLAN DEU.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η ομάδα του υποστράτηγου André Bodemann - βετεράνου του Κοσσόβου και του Αφγανιστάν - ολοκλήρωσε την πρώτη έκδοση του σχεδίου τον Μάρτιο πέρυσι, βασιζόμενη σε ανατροφοδότηση από έναν ολοένα αυξανόμενο κύκλο υπουργείων, κρατικών υπηρεσιών και τοπικών αρχών.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις υποδομές: Μακροπρόθεσμα, το Βερολίνο σκοπεύει να ξοδέψει 166 δισ. ευρώ έως το 2029 για υποδομές, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 100 δισ. ευρώ για παραμελημένες σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ αναμένεται να δώσει προτεραιότητα και σε υποδομές διπλής χρήσης.

Οι γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις (Bundeswehr) φαίνονται αισιόδοξες για την πρόοδο που έχει σημειωθεί: «Δεδομένου ότι ξεκινήσαμε με λευκό χαρτί στις αρχές του 2023, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το πού βρισκόμαστε σήμερα», δήλωσε ένας αξιωματικός και συντάκτης του OPLAN. «Πρόκειται για ένα πολύπλοκο προϊόν».

«Ενώ η νέα κυβέρνηση Μερτς διαφήμιζε το σχέδιο άμυνας 500 δισ. ευρώ και τις αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, η Bundeswehr δούλευε ήσυχα, ενημερώνοντας νοσοκομεία, αστυνομία και υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών, κλείνοντας συμφωνίες με κρατίδια και τον διαχειριστή αυτοκινητοδρόμων, σχεδιάζοντας διαδρομές για στρατιωτικά κονβόι».

Ωστόσο, όπως έδειξαν πρόσφατα stress tests, χρειάζεται ακόμη δουλειά για την εναρμόνιση του σχεδίου με την πραγματικότητα. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους συντάκτες του OPLAN DEU είναι πόσος χρόνος τους απομένει.

«Λόγω της απότομης αύξησης σε σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις και παραβιάσεις εναέριου χώρου, η γραμμή μεταξύ ειρήνης και πολέμου φαίνεται ολοένα και πιο θολή», αναφέρει η WSJ.