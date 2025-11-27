Με δήλωση του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι η ενότητα μπορεί να αποτελέσει πηγή ειρήνης για το κόσμο.

Η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ' στην Τουρκία και μετέπειτα στον Λίβανο, η οποία ξεκινά σήμερα, πέρα από την τεράστια σημασία που έχει, είναι και ιδιαίτερα συμβολική.

H επίσκεψη σχεδιάστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο με σκοπό την τίμηση των χιλίων επτακοσίων χρόνων από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, κατά την οποία έλαβε ουσιαστική μορφή το «Πιστεύω».

Ο θάνατος του «πάπα των φτωχών», τον περασμένο Απρίλιο βύθισε στο πένθος τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με αποτέλεσμα όλη η πρωτοβουλία να αναβάλλεται.

Με την απόφασή του να δώσει συνέχεια στην κίνηση αυτή, ο Λέων ΙΔ΄ δείχνει τώρα ότι η ενότητα των Χριστιανών και ο διάλογος με τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, είναι για εκείνον βασική προτεραιότητα.

Θα μεταβούν μαζί στη Νίκαια με εκπροσώπους των προτεσταντών και θα συναντηθούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου ο νέος Ποντίφικας θα τιμήσει τη θρονική εορτή του Αγίου Ανδρέα.

Όπως δήλωσε ο Πάπας, «πριν από λίγες ημέρες, η Καθολική Εκκλησία δημοσίευσε αποστολική επιστολή, η οποία μιλά ακριβώς για τη σημασία της ενότητας των Χριστιανών, που μπορεί να αποτελέσει και πηγή ειρήνης για όλο τον κόσμο».

«Χρειάζεται η χριστιανική μας μαρτυρία».

Αναφερόμενος στον Οικουμενικό Πατριάρχη τόνισε: «με τον Βαρθολομαίο έχουμε ήδη συναντηθεί κι άλλες φορές και πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προάγουμε την ενότητα όλων των Χριστιανών».

Ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών πιστεύει ότι μπορεί και πρέπει να γίνουν νέα ουσιαστικά βήματα προς την πλήρη ενότητα των Χριστιανών.

Θεωρεί, επίσης, ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να δοθεί και ένα απτό, χρήσιμο παράδειγμα σε ολόκληρο τον κόσμο.Ένα παράδειγμα ομόνοιας και συμφιλίωσης.

«Στο αποστολικό γράμμα In Unitate Fidei (Εν τη Ενότητι της Πίστεως) το οποίο υπέγραψε την Κυριακή ο Πάπας Λέων, επικεντρώνεται στο ότι η Σύνοδος της Νίκαιας, της αδιαίρετης ακόμη Εκκλησίας και του κοινού ”Πιστεύω”, παραμένει το κύριο κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους Χριστιανούς, δήλωσε στο ΑΠ- ΜΠΕ ο Μάρκο Τζιράρντο, διευθυντής της εφημερίδας της Συνέλευσης Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας «Avvenire».

Ο Μ.Τζιράρντο, που γνωρίζει τη Καθολική Εκκλησία, θεωρεί ότι:

«Το ταξίδι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ψηφίδα του μωσαϊκού της ενότητας, με στόχο και την κοινή ημερομηνία για το Πάσχα από Καθολικούς και Ορθόδοξους».

Είναι σαφές ότι με την επίσκεψή του στο Μπλε Τζαμί, και ιδίως με τη μετέπειτα μετάβασή του στον Λίβανο, ο Λέοντας θέλει να μεταβιβάσει μήνυμα αδελφοσύνης και προς τους Μουσουλμάνους, σε μια ιστορική φάση και σε μια γεωγραφική περιοχή στην οποία η ειρήνη αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Η κύρια στιγμή που Αποστολικού αυτού Ταξιδιού του, όμως, παραμένει η επίσκεψη στη Νίκαια, με το μήνυμα της Α’ Οικουμενικής Συνόδου και τη δυνατότητα -αν όχι το χρέος των Χριστιανών- να πορευθούν και πάλι ενωμένοι. Διότι το ”Πιστεύω” της Νίκαιας «προτείνει ένα πρότυπο πραγματικής ενότητας μέσα στη θεμιτή διαφορετικότητα», όπως έγραψε ο ίδιος ο ποντίφικας.

Στο Βατικανό, ασφαλώς, υπάρχει πλήρης επίγνωση του ότι η πορεία αυτή προς την ενότητα απαιτεί προσεκτικές κινήσεις ουσίας, με σεβασμό στην τεράστια παράδοση της «Εκκλησίας της Ανατολής», της Ορθοδοξίας.

Ο Πάπας Λέων γνωρίζει όμως ότι για να επιτευχθεί το ποθητό αποτέλεσμα της πλήρους κοινωνίας των χριστιανών χρειάζεται πρώτα απ΄όλα ειλικρινής και ανόθευτη διάθεση. Η οποία εξασφαλίζεται μόνον με τη γλώσσα της αδελφικής αγάπης, στην οποία συνομιλούν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.