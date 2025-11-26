Πάνω από 700 πυροσβέστες έχουν πέσει στη μάχη με τις φλόγες. Στους δύο πύργους κατοικούν 4.600 άνθρωποι.

Εικόνες φρίκης στο Χονγκ Κονγκ με τον τελευταίο απολογισμό από την φωτιά στους πύργους να είναι κυριολεκτικά τραγικός. Ειδικότερα οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 36 νεκρούς και 279 αγνοούμενους, με την φωτιά να τίθεται υπό μερικό έλεγχο, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Χονγκ Κονγκ.

Νωρίτερα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σημείωσε ότι οι αρχές «καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια» για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε συγκρότημα πολυκατοικιών και η οποία προκάλεσε τον θάνατο σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους.

«Ο Σι Τζίνπινγκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά σε οικιστικό τομέα της περιοχής Τάι Πο, στα Νέα Εδάφη, του Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένου του πυροσβέστη που πέθανε κατά την άσκηση των καθηκόντων του», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο πρόεδρος «εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όσους επλήγησαν από την καταστροφή, και ζήτησε να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες ώστε να κατασβεστεί η φωτιά και να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες και οι υλικές ζημιές», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σημειώνεται ότι η φωτιά είναι η δεύτερη σε λιγότερο από δύο μήνες σε κτίριο του Χονγκ Κονγκ, το οποίο είναι καλυμμένο με σκαλωσιές από μπαμπού. Στα μέσα Οκτωβρίου, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε ένα ψηλό κτίριο στην επιχειρηματική περιοχή του Χονγκ Κονγκ, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι πιθανότατα προκλήθηκε από αποτσίγαρο.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αν και τέσσερα άτομα νοσηλεύτηκαν.

Συγκλονίζουν οι εικόνες

