Ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά στο Tai Po αυξήθηκε από 4 σε 13, σύμφωνα με τις αρχές του Χονγκ Κονγκ.

Σοκαριστικές παραμένουν οι εικόνες που μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ από φλέγομενο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, όπου τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν καεί ζωντανοί.

Η φωτιά που ξέσπασε στο Wang Fuk Court στην περιοχή Tai Po, το απόγευμα της Τετάρτης, εξακολουθεί να μαίνεται, ενώ πλέον ο κίνδυνος έχει αναβαθμιστεί στο επίπεδο 5 - που αποτελεί και τη σοβαρότερη κατηγορία.

Το κτίριο στεγάζει περίπου 4.600 ανθρώπους και έχει σχεδόν 2.000 διαμερίσματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν υπό ανακαίνιση όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

Live εικόνα

{https://www.youtube.com/watch?v=OySt7pA3Usc}

Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται ένας πυροσβέστης που έδινε μάχη με τις φλόγες, ενώ πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμη παγιδευμένοι στη φωτιά.

Η αστυνομία έχει εκκενώσει γειτονικά κτίρια, έχει δημιουργήσει γραμμή επικοινωνίας για τα θύματα, ενώ η κυβέρνηση έχει ανοίξει προσωρινά καταφύγια για τους πυρόπληκτους.

{https://x.com/nypost/status/1993661146927112264?s=20}

{https://x.com/hkfp/status/1993613341248672125?s=20}

Για την ώρα κανείς δεν γνωρίζει τι προκάλεσε τη φωτιά, αν υπάρχουν κι άλλοι τραυματισμοί ή θάνατοι, αλλά και πόσοι ακόμη άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα φλεγόμενα κτίρια.

Οι εικόνες του Wang Fuk Court δείχνουν ότι αρκετοί από τους πύργους διέθεταν εξωτερικά ικριώματα από μπαμπού.

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου το μπαμπού εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως για σκαλωσιές στην κατασκευή.

Η κυβέρνηση ξεκίνησε μόλις τον περασμένο Μάρτιο τη σταδιακή κατάργηση τους, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας: Ενδεικτικά ανακοίνωσε ότι στο 50% των δημόσιων κατασκευαστικών έργων θα πρέπει να χρησιμοποιούν μεταλλικά πλαίσια.

Η κυβέρνηση ωστόσο δεν απαγόρευσε τη χρήση ικριωμάτων από μπαμπού και αυτό παρότι η συγκεκριμένη πρακτική, μαζί με την πυκνή δόμηση του Χονγκ Κονγκ, συνιστούν εδώ και καιρό σοβαρή πρόκληση για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

{https://www.youtube.com/shorts/u1AqcAoGw3Q}

{https://www.youtube.com/shorts/7kk8-92dE-g}