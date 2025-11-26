Την αισιοδοξία για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Τι υποστήριξε.

Την αισιοδοξία του ότι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης μπορεί να επαναλειτουργήσει έπειτα από πολλά χρόνια, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, σε δηλώσεις του στο Associated Press.

Η τοποθέτηση του ήρθε ενόψει της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην Τουρκία και των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τουρκικής κυβέρνησης.

Η σχολή που παραμένει κλειστή από το 1971 έχει μετατραπεί σε σύμβολο της ορθόδοξης παρουσίας στην Τουρκία και σε κρίσιμο δείκτη της θρησκευτικής ελευθερίας στη χώρα.

Η πιθανή επαναλειτουργία της θα αποτελούσε σημαντική πολιτική και διπλωματική κίνηση, σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να παρουσιάσει ένα πιο ανοιχτό και σύγχρονο πρόσωπο προς τη διεθνή κοινότητα, υποστήριξε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος χαρακτήρισε «αναχρονισμό» το γεγονός ότι η σχολή παραμένει κλειστή επί πέντε δεκαετίες, τονίζοντας ότι στην Τουρκία λειτουργούν πλέον πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια και σχολεία.

«Το να παραμένει κλειστή μόνο η Χάλκη δεν βοηθά την Τουρκία ούτε κανέναν άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε ότι έχει συσταθεί κοινή επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της τουρκικής κυβέρνησης με σκοπό να βρει τους τρόπους επαναλειτουργίας της σχολής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αρχιεπίσκοπος εκτίμησε ότι, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση, είναι εφικτό οι πρώτοι φοιτητές να γίνουν δεκτοί μέσα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Το ζήτημα εκτιμάται ότι αποκτά νέα δυναμική λόγω της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νίκαια για να τιμήσει μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο τα 1700 χρόνια από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο.

Ιδρυμένη το 1844, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης υπήρξε επί δεκαετίες κεντρικό πνευματικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκπαιδεύοντας κληρικούς, επισκόπους και μελλοντικούς πατριάρχες.Οι εγκαταστάσεις της ανακαινίζονται μέχρι σήμερα.

Για τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, το θέμα έχει και προσωπική διάσταση, καθώς, όπως σημειώνει η ιστοσελίδα Ορθόδοξος Παρατηρητής, «υπηρέτησε επί οκτώ χρόνια ως Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος στη Χάλκη, βιώνοντας την αντίφαση ενός χώρου που ανακαινίζονταν χωρίς σαφή προοπτική επαναλειτουργίας».

Ο Αρχιεπίσκοπος παρουσίασε τη Χάλκη ως ένα ίδρυμα με «πνεύμα» ανοιχτό στον διάλογο, στις νέες ιδέες και στην ειρηνική συνύπαρξη, απορρίπτοντας τον εθνικισμό, τις θρησκευτικές προκαταλήψεις και την ρητορική μίσους.

«Ολόκληρος ο κόσμος χρειάζεται ένα σχολείο με αυτό το πνεύμα», τόνισε χαρακτηριστικά.