«Μας προδίδουν, αλλά εμείς συνεχίζουμε να επιστρέφουμε σε αυτούς», τονίζει ευρωβουλευτής του S&D.

Οι ηγέτες των κεντροαριστερών και φιλελεύθερων ομάδων της Ευρώπης υποστηρίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει υπερβεί τα όρια στο φλερτ του με την ακροδεξιά. Λένε επίσης ότι... δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτό.

Οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, οι φιλελεύθεροι του Renew Europe και οι Πράσινοι επιλέγουν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, μετά την απόφαση του κεντροδεξιού ΕΛΚ - της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - να συμμαχήσει με την ακροδεξιά για να εγκρίνει περικοπές στους κανόνες «πράσινης αναφοράς».

Ωστόσο, παρά την πικρία, η στρατηγική των κεντρώων ομάδων είναι να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να λειτουργήσει η σχέση τους με το ΕΛΚ. «Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και το κάνουμε αυτό από αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε την Τρίτη η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών (S&D), Ιράτσε Γκαρσία.

Η Βαλερί Χαγιέ, πρόεδρος της ομάδας Renew Europe, δήλωσε ότι, αν και η ψηφοφορία δημιουργεί «σοβαρό προηγούμενο, θα θέλαμε να διατηρήσουμε το σχήμα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους».

Η συμπρόεδρος των Πρασίνων Τέρι Ράιντκε υποστήριξε ότι οι Σοσιαλιστές, οι Φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι πρέπει να επικεντρωθούν στα θέματα στα οποία έχουν μεγαλύτερη «επιρροή» και να συντονιστούν καλύτερα μεταξύ τους πριν από αμφιλεγόμενες ψηφοφορίες.

Η νέα τάξη πραγμάτων

Τα σχόλια αυτά σηματοδοτούν την αποδοχή από τους κεντρώους συμμάχους του ΕΛΚ της νέας τάξης πραγμάτων: το κεντροδεξιό κόμμα είναι πρόθυμο να συμμαχήσει με την ακροδεξιά όταν αυτό είναι πολιτικά βολικό - και η παλιά συμμαχία πρέπει απλώς να το αποδεχτεί.

«Είναι ένας καταχρηστικός γάμος», δήλωσε στο Politico ευρωβουλευτής του S&D, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί . «Μας προδίδουν, αλλά εμείς συνεχίζουμε να επιστρέφουμε σε αυτούς», πρόσθεσε.

Ακροδεξιά, η «ερωμένη»

Από τις περσινές ευρωεκλογές, όπου η ακροδεξιά σημείωσε σημαντικά κέρδη, η δεξιά πλειοψηφία του ευρωκοινοβουλίου έχει συνεργαστεί μαζί της σε διάφορα επίπεδα για να προωθήσει τους στόχους της.

Το ΕΛΚ υποστηρίζει ότι δεν διαπραγματεύεται με την ακροδεξιά, απλά ελπίζει σε ευρύτερη στήριξη των θέσεών του.

Για ορισμένους από την κεντρώα συμμαχία, αυτό δεν είναι καθόλου παρήγορο. «Εμείς, το S&D και το Renew, είμαστε η "σύζυγος" που απατά το ΕΛΚ», δήλωσε αξιωματούχος μίας κεντρώας ομάδας, με την ακροδεξιά να έχει αναλάβει ρόλο ερωμένης.

Οι ακροδεξιές ομάδες έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν μεγαλύτερη αναγνώριση της αυξανόμενης επιρροής τους. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πατριωτών, Άν. Βιστίσεν, δήλωσε στο Politico ότι αναμένουν να συνυπογράψουν τροπολογίες με το ΕΛΚ σχετικά με το νομοσχέδιο για τις απελάσεις, που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.

