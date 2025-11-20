Η «μερική αναδίπλωση» και η εμπλοκή της υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων.

Πολιτικό σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η αναφορά, σε συνέδριο Δημάρχων, του επικεφαλής του γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ότι θα πρέπει η χώρα να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο «να χάσει τα παιδιά της».

Στο ρεπορτάζ του ο Μανώλης Σπινθουράκης στο ΑΠΕ, σημειώνει ότι ο Γάλλος στρατηγός, μιλώντας για την κρίση με την Ρωσία και απευθυνόμενος στους Γάλλους δημάρχους, τους κάλεσε στις επικοινωνίες τους με τους δημότες τους να κάνουν λόγο για την «ψυχική δύναμη» που απαιτείται ούτως ώστε αν απαιτηθεί «να αποδεχθούν οι Γάλλοι να υποφέρουν για να προστατεύσουν αυτό που είναι». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν ποικίλες πολιτικές αντιδράσεις, των οποίων κοινός τόπος ήταν ότι ο Γάλλος στρατηγός υπερέβη τον ρόλο του. Θέλοντας να καταλαγιάσει αυτές τις αντιδράσεις εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου δήλωσε σήμερα ότι ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν αναφερόταν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, οι οποίες είναι «τα παιδιά του Έθνους».

Ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι «μία χώρα που δεν είναι σε θέση να αμυνθεί θα κληθεί να υποταχθεί» και ότι «μία χώρα που δεν το αντιλαμβάνεται αυτό είναι μία αδύναμη χώρα». Μέσα σε αυτό το κλίμα η γαλλική κυβέρνηση εξέδωσε σήμερα μία ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Γάλλους να είναι πάντα έτοιμοι για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων, είτε πολεμικών, είτε φυσικών καταστροφών, είτε οικολογικών, είτε υγειονομικών κ.λπ.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ειδικότερα με ποιον τρόπο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι πολίτες για να επιβιώσουν τις πρώτες 72 ώρες μίαςε μεγάλης κρίσης. Συγκεκριμένα οι αρμόδιες αρχές συνιστούν να υπάρχει σε κάθε σπίτι ένα κουτί με τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης, όπως φάρμακα, τρόφιμα, είδη υγιεινής, ραδιόφωνο, μπαταρίες, νερό κ.ά.

Την ίδια στιγμή και όπως μεταδίδει η Le Monde, η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, ανέφερε ότι ο αρχηγός του Επιτελείου «έχει απόλυτο δικαίωμα να μιλήσει για τις απειλές».

Τα σχόλιά του, που αποσπώνται από το πλαίσιό τους για πολιτικούς σκοπούς, είναι χαρακτηριστικά της στρατιωτικής γλώσσας ενός ηγέτη που γνωρίζει καθημερινά ότι οι νέοι στρατιώτες διακινδυνεύουν τη ζωή τους για το Έθνος», δήλωσε η υπουργός στο X, καταγγέλλοντας τις αντιδράσεις αρκετών πολιτικών ηγετών της αντιπολίτευσης που κατηγορούν τον υψηλόβαθμο αξιωματικό για «πολεμική» ρητορική .

Όπως αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ιδιαίτερα Γερμανοί και Δανοί, ο στρατηγός Μαντόν είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ενώπιον των βουλευτών ότι ο γαλλικός στρατός θα έπρεπε να είναι «έτοιμος για ένα σοκ σε τρία, τέσσερα χρόνια» εναντίον της Ρωσίας, η οποία «μπορεί να μπει στον πειρασμό να συνεχίσει τον πόλεμο στην ήπειρό μας» .