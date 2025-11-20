«Σπάζοντας» ένα από τα μεγαλύτερα αμυντικά ταμπού της Ευρώπης, ο Όμπερμαν έκανε λόγο χθες για ένα «επικίνδυνο κενό» που έχουν αφήσει τα κράτη της ΕΕ, απέναντι σε αυτό που περιέγραψε ως «500 και πλέον τακτικές πυρηνικές κεφαλές» που έχουν αναπτυχθεί από τη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο επέκρινε σήμερα τα σχόλια που έκανε την Τετάρτη για τα ρωσικά πυρηνικά όπλα ο πρόεδρος της Airbus, ρωτώντας πρώτα-πρώτα γιατί κάποιος όπως αυτός κάνει τέτοια σχόλια.

«Ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι χάνουν την αυτοσυγκράτησή τους», ανέφερε σκωπτικά ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Γιατί ανακατεύεται με τα πυρηνικά;».

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος της Airbus Ρενέ Όμπερμαν κάλεσε χθες τις ευρωπαϊκές χώρες να αποκτήσουν τακτικά πυρηνικά όπλα σε απάντηση στην, όπως δήλωσε, απειλή που θέτουν οι Iskander, οι ρωσικοί πύραυλοι που μπορούν να φέρουν πυρηνική κεφαλή και έχουν αναπτυχθεί από τη Μόσχα στο Καλίνινγκραντ.

«Το Καλίνινγκραντ είναι μέρος της Ρωσίας και η Μόσχα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να εγγυηθεί την ασφάλειά του», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι προφανές ότι ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι χάνουν την αυτοσυγκράτησή τους και την περίσκεψή τους στις προσεγγίσεις τους. Δυστυχώς, κάποιοι κάνουν προκλητικές δηλώσεις και ζητούν περαιτέρω βήματα για να οξύνουν και να κλιμακώσουν τις εντάσεις. Αυτό το βλέπουμε αρνητικά», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Ρενέ Όμπερμαν υποστήριξε την Τετάρτη στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Βερολίνου ότι η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία και «άλλα πρόθυμα ευρωπαϊκά κράτη - μέλη» θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα «κοινό και σταδιακό πρόγραμμα πυρηνικής αποτροπής», συμπεριλαμβανομένου ρητά του τακτικού επιπέδου - ενός χώρου, δηλαδή, που παραδοσιακά αποφεύγεται στη δημόσια συζήτηση από τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η Γαλλία και η Βρετανία διατηρούν ανεξάρτητα πυρηνικά οπλοστάσια, αλλά δεν υπάρχει κοινό ευρωπαϊκό δόγμα για το πώς να αποτραπεί ή να αντιμετωπιστεί μια περιορισμένη πυρηνική επίθεση.

Η Γαλλία εκτιμάται ότι έχει περίπου 290 κεφαλές, ενώ η Βρετανία περίπου 225 κεφαλές - καμία από αυτές όμως δεν είναι τακτική. Η Γερμανία πάλι συμμετέχει στην αποστολή κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων του ΝΑΤΟ, αλλά δεν διαθέτει δικά της όπλα.