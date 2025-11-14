Οι ερευνητές εκτιμούν ότι 53.000 θηλυκοί θαλάσσιοι ελέφαντες πέθαναν μετά την εμφάνιση της γρίπης των πτηνών το 2023.

Η γρίπη των πτηνών έχει εξαλείψει τον μισό πληθυσμό των αναπαραγωγικών θαλάσσιων ελεφάντων της Νότιας Τζόρτζια, σύμφωνα μια μελέτη που προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν «σοβαρές επιπτώσεις» για το μέλλον του.

Το απομακρυσμένο νησί στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό θαλάσσιων ελεφάντων στον κόσμο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι 53.000 θηλυκά πέθαναν μετά την εμφάνιση της γρίπης των πτηνών το 2023. Ο πληθυσμός έχει πλέον μειωθεί κατά 47%, διαπίστωσαν οι ερευνητές. «Ήταν ένας αρκετά υψηλός αριθμός», δήλωσε ο επικεφαλής συντάκτης της έρευνας, Κόνορ Μπάμφορντ από την Βρετανική Ανταρκτική Έρευνα στο Κέιμπριτζ. «Δεν περίμενα να είναι τόσο υψηλός».

Το 2024, τουρίστες δήλωσαν ότι ο τάφος του εξερευνητή Έρνεστ Σάκλετον είχε γίνει απρόσιτος για τους επισκέπτες λόγω των «νεκρών θαλάσσιων ελεφάντων που έχυν αποκλείσει τον δρόμο».

Είναι πιθανό οι άμεσες απώλειες από τη γρίπη των πτηνών να έχουν επιδεινωθεί από το γεγονός ότι τα θηλυκά αγχώνονται σωματικά και εγκαταλείπουν τα μωρά τους. «Γνωρίζαμε ότι υπήρχε υψηλό επίπεδο θνησιμότητας - πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα - αλλά μόνο όταν κάναμε αυτή τη σύγκριση πριν και μετά μπορέσαμε να δούμε πόσο εκτεταμένο ήταν το πρόβλημα», είπε ο Μπάμφορντ. Μακροπρόθεσμα, είπε, θα έχει «δραματικό αντίκτυπο στον πληθυσμό».

Το νησί στον Νότιο Ατλαντικό φιλοξενεί το 54% του παγκόσμιου αναπαραγωγικού πληθυσμού του θαλάσσιου ελέφαντα. Η ομάδα χρησιμοποίησε αεροφωτογραφίες από τρεις παραλίες για να συγκρίνει τον αναπαραγωγικό πληθυσμό από το 2022 σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την εργασία, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Communications Biology.

Υπήρχε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο θνησιμότητας μεταξύ των νεογνών και τα θηλυκά χρειάζονται τρία έως οκτώ χρόνια για να ξεκινήσουν την αναπαραγωγή. «Φέτος ο αριθμός είναι χαμηλότερος από ό,τι πέρυσι. Αυτό υποδηλώνει ότι ο ιός κυκλοφορεί στον πληθυσμό», είπε ο Μπάμφορντ. «Δεν θα έλεγα ότι έχει τελειώσει καθόλου».

Η έρευνα δείχνει ότι η γρίπη των πτηνών συνεχίζει να εξαπλώνεται σε είδη πτηνών και θηλαστικών στην Ανταρκτική.

«Η φαινομενική απώλεια σχεδόν του μισού πληθυσμού των θηλυκών που αναπαράγονται έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη μελλοντική σταθερότητα του πληθυσμού», ανέφεραν οι ερευνητές στην εργασία. «Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για συνεχή, εντατική παρακολούθηση».

Το τρέχον, εξαιρετικά παθογόνο στέλεχος H5N1 της γρίπης των πτηνών ανιχνεύθηκε αρχικά στην Ευρώπη, πριν εξαπλωθεί σε όλη την Αμερική. Έφτασε στη Νότια Τζόρτζια το 2023, αλλά χρειάστηκε χρόνος για να υπολογιστεί ο αντίκτυπός του επειδή τα νησιά είναι τόσο απομακρυσμένα. «Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι σπαρακτικά», δήλωσε ο καθηγητής Ενρτ Χάτσινσον, ιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Δεν είναι σαφές πόσο σοβαρός θα είναι ο αντίκτυπος αυτού του ιού στα άλλα είδη θηλαστικών και πτηνών στην Ανταρκτική και την υποανταρκτική», είπε. «Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε και να παρακολουθούμε. Ο H5N1 έχει ήδη καταστροφικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο, από τις αποικίες θαλασσοπουλιών στη Βρετανία μέχρι τα θαλάσσια λιοντάρια στη Νότια Αμερική. Σύντομα θα μάθουμε τι θα σημαίνει και για την Ανταρκτική».

Με πληροφορίες του Nature/Guardian