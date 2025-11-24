Η γρίπη των πτηνών μολύνει άγρια πτηνά σε όλο τον κόσμο εδώ και δεκαετίες, αλλά το πιο πρόσφατο ξέσπασμα στις ΗΠΑ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μετάδοση σε θηλαστικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Το Υπουργείο Υγείας της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ένας πολιτης πέθανε από επιπλοκές λόγω λοίμωξης με ένα στέλεχος γρίπης των πτηνών που δεν έχει αναφερθεί ποτέ ξανά σε ανθρώπους.

Ο ασθενής ήταν ένας ηλικιωμένος ενήλικας με υποκείμενα προβλήματα υγείας, ο οποίος είχε νοσηλευτεί και υποβαλλόταν σε θεραπεία για λοίμωξη με τον ιό H5N5 της γρίπης των πτηνών.

Πρόκειται για το πρώτο αναφερόμενο κρούσμα γρίπης των πτηνών σε άνθρωπο στις ΗΠΑ εδώ και εννέα μήνες και μόλις τον δεύτερο καταγεγραμμένο θάνατο από τον ιό στη χώρα, αλλά τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχουν δηλώσει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.

Οι αξιωματούχοι συνεχίζουν να παρακολουθούν άλλα άτομα που είχαν στενή επαφή με το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά κανείς άλλος δεν έχει βρεθεί θετικός στη γρίπη των πτηνών και δεν έχει εντοπιστεί καμία ένδειξη μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.

«Το άτομο είχε μια μικρή αυλή με ένα μικτό κοπάδι οικόσιτων πτηνών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας της Πολιτείας της Ουάσινγκτον. «Η δειγματοληψία του Υπουργείου εντόπισε τον ιό της γρίπης των πτηνών στο περιβάλλον του κοπαδιού, καθιστώντας την έκθεση στα οικόσιτα πουλερικά, το περιβάλλον τους ή τα άγρια πτηνά την πιο πιθανή πηγή έκθεσης για τον ασθενή.»

Η γρίπη των πτηνών μολύνει άγρια πτηνά σε όλο τον κόσμο εδώ και δεκαετίες, αλλά το πιο πρόσφατο ξέσπασμα στις ΗΠΑ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μετάδοση σε θηλαστικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το CDC, έχουν αναφερθεί εβδομήντα ακόμη ανθρώπινα κρούσματα γρίπης των πτηνών στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του ξεσπάσματος. Ένα ακόμη ηλικιωμένο άτομο με υποκείμενα προβλήματα υγείας πέθανε τον Ιανουάριο μετά από λοίμωξη από γρίπη των πτηνών.

Αν και ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν σοβαρές, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί εμφάνισαν ήπια νόσηση, ανέφερε το CDC, με συμπτώματα όπως ερυθρότητα στα μάτια και πυρετό. Η πλειονότητα όσων έχουν νοσήσει εργάζεται στενά με ζώα. Υπήρξαν 41 κρούσματα σε άτομα που εργάζονται με βοοειδή και 24 σε εργαζομένους σε πτηνοτροφεία. Δύο άλλα κρούσματα είχαν κάποια άλλη έκθεση σε ζώα που το CDC δεν προσδιορίζει, ενώ σε τρεις περιπτώσεις η έκθεση ήταν άγνωστη.

Το CDC συνιστά σε οποιονδήποτε εργάζεται στενά με ζώα να φορά τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και να είναι προσεκτικός γύρω από περιττώματα ζώων. Οι αξιωματούχοι συμβουλεύουν επίσης προσοχή κατά τον καθαρισμό ταϊστρών πτηνών ή άλλων περιοχών που εκτίθενται σε περιττώματα πτηνών.

