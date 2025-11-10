Στα μέσα Οκτωβρίου, ένας Λιβανέζος δικαστής διέταξε την απελευθέρωση του Καντάφι με εγγύηση 11 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά του απαγόρευσε να ταξιδέψει εκτός Λιβάνου.

Οι αρχές του Λιβάνου απελευθέρωσαν τον γιο του εκλιπόντος Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι μετά από 10 χρόνια και αφού κατέβαλε εγγύηση 900.000 δολαρίων.

Ένας από τους δικηγόρους του Χάνιμπαλ Καντάφι, ο Σαρμπέλ Μιλάντ αλ-Χούρι, δήλωσε στο Associated Press ότι αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Δευτέρας, αφού ολοκληρώθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα. «Ο Χάνιμπαλ είναι επίσημα ελεύθερος και έχει κάθε δικαίωμα να επιλέξει τον προορισμό που επιθυμεί», δήλωσε ο αλ-Χούρι ενώ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις μελλοντικές μετακινήσεις του Καντάφι για λόγους ασφαλείας.

Η απόφαση της Πέμπτης των δικαστικών αρχών να άρουν την ταξιδιωτική απαγόρευση και να μειώσουν την εγγύηση από 11 εκατομμύρια δολάρια ήρθε λίγες μέρες αφότου μια λιβυκή αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη χώρα και σημείωσε πρόοδο στις συνομιλίες για την απελευθέρωση του Καντάφι.

Στα μέσα Οκτωβρίου, ένας Λιβανέζος δικαστής διέταξε την απελευθέρωση του Καντάφι με εγγύηση 11 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά του απαγόρευσε να ταξιδέψει εκτός Λιβάνου. Οι δικηγόροι του δήλωσαν τότε ότι δεν είχε αρκετά για να πληρώσει και ζήτησαν άδεια να εγκαταλείψει τη χώρα. Την Πέμπτη, η εγγύησή του μειώθηκε σε περίπου 900.000 δολάρια και η ταξιδιωτική απαγόρευση ήρθη, επιτρέποντάς του να εγκαταλείψει τη χώρα μόλις καταβάλει την εγγύηση.

Οι δύο δικαστικοί και ένας αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσαν ότι η εγγύηση καταβλήθηκε από τη λιβυκή αντιπροσωπεία. Το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης δημοσίευσε επίσης στα social media η λιβυκή αντιπροσωπεία πλήρωσε την εγγύηση. Παράλληλα, οι δικαστικοί αξιωματούχοι στη Βηρυτό δήλωσαν ότι η ομάδα υπεράσπισης του Καντάφι απέσυρε την υπόθεση κατά του λιβανέζικου κράτους που είχαν καταθέσει στη Γενεύη τον περασμένο μήνα για την κράτησή του χωρίς δίκη.

Η Λιβύη ζήτησε επίσημα την απελευθέρωση του Χάνιμπαλ Καντάφι το 2023, επικαλούμενη την επιδείνωση της υγείας του μετά την απεργία πείνας που έκανε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κράτησή του χωρίς δίκη. Ο γιος του Καντάδι είχε συλληφθεί στον Λίβανο το 2015, κατηγορήθηκε ότι απέκρυψε πληροφορίες σχετικά με την τύχη του Λιβανέζου σιίτη κληρικού Μούσα αλ-Σαντρ, ο οποίος εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Λιβύη το 1978. Ωστόσο Χάνιμπαλ Καντάφι ήταν σχεδόν 2 ετών όταν συνέβη αυτό.

Ο Καντάφι ζούσε εξόριστος στη Συρία με τη Λιβανέζα σύζυγό του, Αλίν Σκάφ, και τα παιδιά του μέχρι που απήχθη το 2015 και μεταφέρθηκε στον Λίβανο από μαχητές που απαιτούσαν πληροφορίες για τον αλ-Σαντρ. Η λιβανέζικη αστυνομία ανακοίνωσε αργότερα ότι συνέλαβε τον Καντάφι από την πόλη Μπάαλμπεκ όπου κρατείτο και έκτοτε βρισκόταν σε φυλακή της Βηρυτού, όπου ανακρινόταν για την εξαφάνιση του αλ-Σαντρ.

Η υπόθεση αποτελεί εδώ και καιρό ένα ευαίσθητο σημείο στον Λίβανο. Η οικογένεια του κληρικού πιστεύει ότι μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός σε φυλακή της Λιβύης, αν και οι περισσότεροι Λιβανέζοι υποθέτουν ότι είναι νεκρός καθώς σήμερα θα ήταν 96 ετών.

Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, ο οποίος γεννήθηκε σχεδόν τρία χρόνια πριν την εξαφάνιση του αλ-Σαντρ, κατέφυγε στην Αλγερία μετά την ανατροπή του πατέρα του, μαζί με τη μητέρα του και αρκετούς άλλους συγγενείς. Αργότερα μετακόμισε στη Συρία, όπου του δόθηκε πολιτικό άσυλο και παρέμεινε εκεί μέχρι που απήχθη. Ο Μουαμάρ Καντάφι είχε οκτώ παιδιά από δύο γάμους. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν σημαντικούς ρόλους στην κυβέρνησή του.

