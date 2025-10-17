Ο γιος του Καντάφι είχε απαχθεί το 2015 από τη Συρία και έκτοτε είναι φυλακισμένος στον Λίβανο.

Οι δικαστικές αρχές του Λιβάνου ενέκριναν την Παρασκευή την απελευθέρωση του Χάνιμπαλ Καντάφι, γιου του εκλιπόντος Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι, με εγγύηση 11 εκατομμυρίων δολαρίων και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Το 2015, ο γιος του Καντάφι είχε απήχθη στη Συρία και μεταφέρθηκε στον Λίβανο, όπου η τότε κυβέρνηση διέταξε τη σύλληψή του. Έκτοτε παραμένει υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για την εξαφάνιση του πρώην ηγέτη του Κινήματος Αμάλ, Μούσα αλ-Σαντρ, στη Λιβύη, το 1978.

«Η αποφυλάκιση με εγγύηση είναι απλώς μη γενόμενη, στην περίπτωση μιας αυθαίρετης κράτησης. Θα προσφύγουμε εναντίον της» είπε ο δικηγόρος Λοράν Μπαγιόν. «Πού θέλετε να βρει 11 εκατομμύρια δολάρια;» διερωτήθηκε. Σημειώνεται ότι ο γιος του Καντάφι είναι 49 ετών σήμερα άρα μόλις 2 χρονών το 1978.

Ωστόσο, η σιιτική κοινότητα του Λιβάνου θεωρεί τον εκλιπόντα Καντάφι υπεύθυνο για την απαγωγή του αλ-Σαντρ και δύο βοηθών του κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στη Λιβύη, αν και το πρώην λιβυκό καθεστώς αρνήθηκε επανειλημμένα την κατηγορία, ισχυριζόμενο ότι οι τρεις άνδρες είχαν φύγει από την Τρίπολη για την Ιταλία.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου NNA ανέφερε ότι ο δικαστής Ζαχέρ Χαμάντεχ, και ανακριτής στην υπόθεση της εξαφάνισης του αλ-Σαντρ, συμφώνησε να τον απελευθερώσει με εγγύηση 11 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ του επέβαλε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο Λιβανέζος βουλευτής Άσραφ Ρίφι χαρακτήρισε την απόφαση «αδύνατη και παράνομη, που αντιβαίνει στο πνεύμα της δικαιοσύνης και του νόμου».

«Η δικαστική εξουσία πρέπει να τον απελευθερώσει αμέσως και ο Λίβανος κράτος πρέπει να του ζητήσει συγγνώμη, καθώς η κράτησή του ήταν αυθαίρετη και αδικαιολόγητη», δήλωσε ο Ρίφι, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης του Λιβάνου μεταξύ 2014 και 2016.

Η απαγωγή του Καντάφι

Ο Μουάμαρ Καντάφι σκοτώθηκε κατά την εξέγερση του 2011 στη Λιβύη, μαζί με τρεις από τους γιους του. Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, που είχε δικαστικές περιπέτειες στη Γαλλία και την Ελβετία τα προηγούμενα χρόνια, έφυγε στη Συρία για να επανενωθεί με τη σύζυγό του, που ήταν μανεκέν από τον Λίβανο. Τον μετέφεραν στο λιβανέζικο έδαφος ένοπλοι άνδρες που σχετίζονται με τον γιο ενός από τους δύο συνεργάτες του ιμάμη Σαντρ, ο οποίος εξαφανίστηκε μαζί του.

Οι λιβανέζικες αρχές τον απελευθέρωσαν από τα χέρια των απαγωγέων του και τον έθεσαν υπό κράτηση, χωρίς να τον δικάσουν ποτέ. Ο δικηγόρος του είπε την περασμένη εβδομάδα ότι κρατήθηκε στην απομόνωση, ότι νοσηλεύτηκε επί πολλές ημέρες και ότι η κατάσταση της υγείας του είναι «ανησυχητική».

Οι αρχές του ΛΙβάνου κατηγορούν τον Μουάμαρ Καντάφι για την εξαφάνιση του Σαντρ και δύο συνεργατών του το 1978. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι, ο οποίος διαδέχτηκε τον ιμάμη Σαντρ στην ηγεσία του σιιτικού κινήματος Αμάλ, κατηγόρησε τις νέες αρχές της Λιβύης ότι δεν συνεργάζονται σε αυτό το θέμα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Λιβύης ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι έχει στείλει «ένα επίσημο υπόμνημα» στις δικαστικές αρχές του Λιβάνου, προτείνοντας τη «διευθέτηση» του ζητήματος.

Το όνομα του Χάνιμπαλ Καντάφι ακούστηκε επίσης και στην υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για αυτήν την υπόθεση. Από τις έρευνες της γαλλικής δικαιοσύνης διαφάνηκε μια ενδεχόμενη απόπειρα διαφθοράς Λιβανέζων δικαστών με στόχο να αποφυλακιστεί ο Χάνιμπαλ Καντάφι, με την ελπίδα ότι θα έδινε πληροφορίες για να καθαρίσει το όνομα του Σαρκοζί.

Ο Γαλλολιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιεντίν, ο «άνθρωπος-κλειδί» σε αυτήν την υπόθεση, που είχε κατηγορήσει τον Σαρκοζί ότι έλαβε χρήματα από τον Καντάφι, πέθανε τον Σεπτέμβριο στον Λίβανο, παίρνοντας μαζί του όσα μυστικά είχε.

Με πληροφορίες του Anadolu/AFP