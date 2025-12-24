Λεπτό προς λεπτό η επικοινωνία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου, πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους στην Τουρκία.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η επικοινωνία του Falcon 50 με τον πύργο ελέγχου πριν από τη συντριβή στην Τουρκία, με συνέπεια τον θάνατο οχτώ ανθρώπων, ανάμεσά τους ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης.

Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, με ανάρτηση έδωσε στη δημοσιότητα την επικοινωνία του πύργου ελέγχου με τον πιλότο του ιδιωτικού αεροσκάφους. Σύμφωνα με αυτή την καταγραφή, ο πιλότος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη, ζήτησε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα της Άγκυρας, από το οποίο είχε απογειωθεί λίγη ώρα νωρίτερα, ενώ εξέπεμψε PAN-PAN, επίπεδο προειδοποίησης χαμηλότερο από τον κωδικό έκτακτης ανάγκης Mayday.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης, μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσενμπόγκα της Άγκυρας, με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης. Μετέφερε πέντε επιβάτες και είχε τριμελές πλήρωμα και σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσά τους ήταν μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Στην πενταμελή αποστολή της Λιβύης που σκοτώθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα ήταν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Μοχάμεντ Αλί αλ Χαντάντ και ο αρχηγός του επιτελείου Στρατού, Αλ- Φιτούρι Γκαρμπέελ.

Η επικοινωνία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου

- Στις 20:17 το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγκα της Άγκυρας με προορισμό το αεροδρόμιο Μιτίγκα στην Τρίπολη της Λιβύης, σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες και επετράπη στην πτήση να ανέβει σταδιακά στα υψόμετρα που αιτήθηκε.

- Στις 20:25 δόθηκε άδεια στο αεροπλάνο να συνεχίσει την πτήση του, έχοντας ανέβει σε υψόμετρο 34.000 ποδιών.

- Στις 20:31 το αεροπλάνο, ενώ βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 32.000 ποδιών, εξέπεμψε PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (χαμηλότερο επίπεδο από την προειδοποίηση Mayday, του κωδικού έκτακτης ανάγκης υψηλότερου κινδύνου σε πτήση), ανέφερε γενική ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε διανυσματοποίηση ραντάρ (διαδρομή πτήσης) για να επιστρέψει στην Άγκυρα.

- Στις 20:32 ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ενημέρωσε το αεροσκάφος για την πορεία πτήσης του και το επίπεδο στο οποίο θα κατέβαινε για την επιστροφή του στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα.

- Στις 20:33 ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 (τον κωδικό έκτακτης ανάγκης υψηλότερου κινδύνου κατά την πτήση). Μετά την επιβεβαίωση του προβλήματος από τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, οι πληροφορίες υψομέτρου του αεροσκάφους δεν ήταν δυνατόν πλέον να παρακολουθούνται στο ραντάρ.

- Στις 20:34, εξαιτίας παρεμβολής στην επικοινωνία πιλότου- ελεγκτή, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας επιβεβαίωσε με τον πιλότο για την στάθμη του ήχου.

- Στις 20:34 ο πιλότος επιβεβαίωσε στη μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας το επίπεδο υψομέτργου του αεροσκάφους για επείγουσα επιστροφή στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα και παραδόθηκε στη μονάδα ελέγχου προσέγγισης.

- Στις 20:35 το αεροσκάφος δήλωσε PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN και επικοινώνησε με τη μονάδα ελέγχου προσέγγισης για να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα, λαμβάνοντας το διάνυσμα ραντάρ και τα επίπεδα καθόδου.

- Στις 20:36 χάθηκε η ευκρίνεια στην επικοινωνία πιλότου- ελεγκτή και έγινε δύσκολο να ακουστεί η φωνή του πιλότου. Επιπλέον, υπήρξαν μερική απώλεια πληροφοριών πτήσης στην οθόνη του ραντάρ.

- Στις 20:38 ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας παρατήρησε ότι πλέον το αεροσκάφος δεν ήταν πλήρως ορατό στην οθόνη του ραντάρ.

- Στις 20:38 οι προσπάθειες του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να επικοινωνήσει με το αεροσκάφος έμειναν αναπάντητες. Οι προσπάθειες επικοινωνίας με το αεροπλάνο σε διάφορες συχνότητες συνεχίστηκαν για περίπου πέντε λεπτά, χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια, το προσωπικό ειδοποίησε τις αρμόδιες μονάδες για την έναρξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

Ακόμα, ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ανέφερε ότι επειδή δεν μπορούσε να προσδιοριστεί η τοποθεσία του Falcon 50 και σε περίπτωση που αυτό έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Εσενμπόγκα, ανεστάλησαν προσωρινά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις έρευνας και δθιάσωσης, από αέρος και εδάφους.

Στη συνέχεια, το Κέντρο Ειδοποιήσεων Αεροπορικής Άμυνας της Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι το Falcon 50 συνετρίβη κοντά στο χωριό Κεσικαβάκ, στην περιοχή Χαϊμάνα.

Οι καταγραφείς φωνής (CVR) και δεδομένων πτήσεων (FDR) του αεροπλάνου εντοπίστηκαν στα συντρίμμια. Μετά την αρχική εξέτασή τους, η ανάλυση για τον προσδιορισμό των αιτιών συντριβής θα γίνει σε ουδέτερη χώρα, επεσήμανε ο Ουράρογλου.