Το αεροσκάφος απογειώθηκε περίπου στις 20:17 τοπική ώρα και, περίπου 15 λεπτά αργότερα, ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε έκτακτη προσγείωση πριν χαθεί η ραδιοεπικοινωνία.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του λιβυκού στρατού, Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα κοντά στην τουρκική πρωτεύουσα, λίγο μετά την απογείωση του ιδιωτικού τζετ στο οποίο επέβαινε από αεροδρόμιο της περιοχής.

Το δυστύχημα, την Τρίτη, κόστισε τη ζωή συνολικά σε 8 άτομα: Τα άλλα θύματα ήταν τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του λιβυκού στρατού, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος.

Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Al Jazeera ότι οι αρχικές έρευνες απέκλεισαν το ενδεχόμενο δολιοφθοράς και, αντίθετα, καταδεικνύουν τεχνική βλάβη ως αιτία της συντριβής.

Ο Λίβυος πρωθυπουργός Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά επιβεβαίωσε τον θάνατο του αλ-Χαντάντ σε ανάρτησή του στο Facebook, αναφέροντας ότι το «τραγικό δυστύχημα» σημειώθηκε καθώς εκείνος και η αντιπροσωπεία του επέστρεφαν στη χώρα.

«Αυτή η μεγάλη τραγωδία αποτελεί μεγάλη απώλεια για το έθνος, το στρατιωτικό κατεστημένο και όλο τον λαό», είπε. «Χάσαμε άνδρες που υπηρέτησαν την πατρίδα τους με ειλικρίνεια και αφοσίωση και αποτέλεσαν παράδειγμα πειθαρχίας, υπευθυνότητας και εθνικής δέσμευσης».

Ο αλ-Χαντάντ ήταν ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής στη δυτική Λιβύη και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις συνεχιζόμενες προσπάθειες, υπό τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών, για την ενοποίηση της χώρας - η οποία παραμένει διχασμένη από το 2014, μετά την εξέγερση που ανέτρεψε και οδήγησε στον θάνατο τον επί μακρόν ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι με τη στήριξη του ΝΑΤΟ.

Οι τέσσερις άλλοι αξιωματικοί που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα ήταν ο στρατηγός Αλ-Φιτούρι Γκαριμπίλ, επικεφαλής των χερσαίων δυνάμεων της Λιβύης· ο ταξίαρχος Μαχμούντ Αλ-Κατάουι, επικεφαλής της Αρχής Στρατιωτικής Βιομηχανίας· ο Μοχάμεντ Αλ-Ασάουι Ντιάμπ, σύμβουλος του αρχηγού του γενικού επιτελείου· και ο Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ, στρατιωτικός φωτογράφος στο γραφείο του αρχηγού του γενικού επιτελείου.

Η λιβυκή αντιπροσωπεία βρισκόταν στην Άγκυρα για υψηλού επιπέδου συνομιλίες άμυνας με στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU) του Ντμπεϊμπά στην Τρίπολη ανακοίνωσε τριήμερο επίσημο πένθος σε ολόκληρη τη χώρα. Στην ανακοίνωση της GNU αναφέρεται ότι όλες οι κρατικές υπηρεσίες θα κυματίζουν τις σημαίες μεσίστιες, ενώ οι επίσημες τελετές και οι εορτασμοί θα ανασταλούν.