Η συνολική βαθμολογία της Ελλάδας στον Rule of Law Index παραμένει εφέτος στο 0,60.

Η Ελλάδα παραμένει στους ουραγούς στην ΕΕ σε θέμα Κράτους Δικαίου σύμφωνα με τον Rule of Law Index του World Justice Project για το 2025. Ο Δείκτης Κράτους Δικαίου του World Justice Project θεωρείται μία από τις πιο αξιόπιστες διεθνείς μετρήσεις της ποιότητας των θεσμών. Αξιολογεί θέματα όπως η κυβερνητική λογοδοσία, η διαφάνεια, η προστασία των δικαιωμάτων, η ασφάλεια και η απονομή δικαιοσύνης.

Η συνολική βαθμολογία της Ελλάδας στον Rule of Law Index παραμένει εφέτος στο 0,60 — ίδια με το 2024. Με αυτή τη βαθμολογία, η χώρα κατατάσσεται 48η ανάμεσα σε 143 κράτη παγκοσμίως, ενώ στην Ευρώπη βρίσκεται σχεδόν στο τέλος της λίστας, στην 29η θέση από τις 31 χώρες που εξετάζονται, μόλις μπροστά από την Βουλγαρία και την Ουγγαρία.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας δείχνει ότι το ελληνικό κράτος δικαίου δεν έχει παρουσιάσει ουσιαστική πρόοδο. Από το 2015 μέχρι το 2025, η βαθμολογία της χώρας κινείται σταθερά ανάμεσα στο 0,60 και το 0,62, αποτυπώνοντας μια πορεία χωρίς θεαματικές μεταβολές. Αυτό σημαίνει ότι, αν και δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές υποχωρήσεις, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να προσεγγίσει τα υψηλά επίπεδα θεσμικής λειτουργίας που συναντώνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υψηλού εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η Ελλάδα εμφανίζει ένα μικτό προφίλ. Στους τομείς όπου πηγαίνει καλύτερα είναι η τάξη και ασφάλεια, με βαθμολογία 0,72.

Ωστόσο, υπάρχουν και τομείς στους οποίους η χώρα υπολείπεται σημαντικά. Στην απουσία διαφθοράς η Ελλάδα βαθμολογείται με 0,56, αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ακόμη πιο προβληματική είναι η εικόνα στην ποινική δικαιοσύνη, όπου η βαθμολογία φτάνει μόλις στο 0,50 — μία από τις χαμηλότερες της Ευρώπης. Αντίστοιχα, η αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών και η λειτουργία της πολιτικής δικαιοσύνης παραμένουν σε μέτρια επίπεδα, χωρίς σημάδια βελτίωσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις στον Δείκτη Κράτους Δικαίου του World Justice Project για το 2025 είναι κυρίως κράτη της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, τα οποία παραδοσιακά καταγράφουν υψηλά επίπεδα θεσμικής λειτουργίας. Στην κορυφή βρίσκεται η Δανία, η οποία με συνολική βαθμολογία 0,90 διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσμίως και επιβεβαιώνει τη φήμη της ως η ισχυρότερη χώρα στον τομέα του κράτους δικαίου Ακολουθεί η Φινλανδία με 0,87, επίσης σταθερά μέσα στις τρεις καλύτερες χώρες του κόσμου. Η Σουηδία καταγράφει εξαιρετική επίδοση με 0,85, διατηρώντας την τέταρτη θέση διεθνώς.

Στη συνέχεια, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο μοιράζονται βαθμολογία 0,83, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών σε κράτη με ισχυρή διοικητική παράδοση. Πολύ κοντά βρίσκονται η Εσθονία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία, όλες με 0,82, δείχνοντας ότι τόσο οι σκανδιναβικές όσο και οι βορειοδυτικές ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν πρωταγωνιστές στον τομέα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της λειτουργίας της δικαιοσύνης.