Η Νταϊάν Λαντ, που πέθανε τη Δευτέρα, είχε υπάρξει υποψήφια για Όσκαρ τρεις φορές.

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών, η ηθοποιός Νταϊάν Λαντ. Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη της, επίσης διάσημη ηθοποιός Λόρα Ντερν, χωρίς να αποκαλύψει την αιτία του θανάτου της.

«Η καταπληκτική μου ηρωίδα και το δώρο για μητέρα, η Νταϊάν Λαντ, πέθανε δίπλα μου σήμερα το πρωί, στο σπίτι της στο Οχάι της Καλιφόρνια», έγραψε η Ντερν.

«Ήταν η σπουδαιότερη κόρη, μητέρα, γιαγιά, ηθοποιός, καλλιτέχνης και πνεύμα ενσυναίσθησης που μόνο τα όνειρα θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει... Ήμασταν ευλογημένοι που την είχαμε... Πετάει με τους αγγέλους της τώρα» έγραψε η Λόρα Ντερν.

Η Λαντ ήταν υποψήφια για Όσκαρ β΄γυναικείου ρόλου τρεις φορές, στις ταινίες «Ατίθαση Καρδιά»,«Η Αλίκη δε μένει πια εδώ» και «Σκάνδαλο στη μικρή πόλη». Το 1992 η ταινία «Σκάνδαλο στη μικρή πόλη» ήταν υποψήφιο για Α' και Β' γυναικείο ρόλο: υποψήφιες ήταν η Νταϊάν Λαντ και η κόρη της Λόρα Ντερν. (Το 2020 η Λόρα Ντερν κέρδισε Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Ιστορία Γάμου»).

Το 1976 η Νταϊάν Λαντ απέσπασε βραβείο Βafta για την ερμηνεία της στην ταινία «Η Αλίκη δε μένει πια εδώ» και το 1981 κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στη μίνι σειρά «Alice.

Η καριέρα της Λαντ κάλυπτε πάνω από 6 δεκαετίες, 200 ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές. Είχε παντρευτεί τρεις φορές και είχε δύο κόρες, την επίσης ηθοποιός Λόρα Ντερν και την Νταιάν Ελίζαμπεθ, η οποία πνίγηκε σε ατύχημα σε πισίνα μόλις 18 μηνών.

Με την κόρη της Λόρα είχαν συμπρωταγωνίστησαν στις ταινίες Ατίθαση Καρδιά, Σκάνδαλο στη Μικρή πόλη, Πολίτης Ρουθ καιInland Empire, καθώς και στη σειρά του HBO Enlightened. Οι δυο τους εμφανίστηκαν επίσης μαζί στις ταινίες White Lightning και Η Αλίκη δε μένει πια εδώ, αν και η Λόρα Ντερν δεν αναφέρεται στους συντελεστές των ταινιών.

