Δεν επικυρώθηκε το σχέδιο για τη γέφυρα που θα ενώσει την ηπειρωτική Ιταλία με τη Σικελία.

Το Ελεγκτικό συνέδριο της Ιταλίας δεν επικύρωσε το σχέδιο για την κατασκευή γέφυρας η οποία θα ενώνει την ηπειρωτική χώρα μα τη Σικελία.

«Πρόκειται για την πολλοστή εισβολή της δικαστικής εξουσίας σε επιλογές της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου», αντέδρασε η Τζόρτζια Μελόνι, η κυβέρνηση της οποίας ενέκρινε το σχέδιο τον περασμένο Αύγουστο.

«Είναι μια πολιτική επιλογή η οποία ζημιώνει σοβαρά τη χώρα», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Ματέο Σαλβίνι, υπουργός Μεταφορών και γραμματέας της Λέγκα.

Η ιταλική νομοθεσία επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρακάμψει την άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ορίζοντας με νέα απόφαση ότι το έργο ικανοποιεί ζωτικά εθνικά συμφέροντα και έτσι να δώσει το «πράσινο φως» για την κατασκευή του.

Ανάμεσα στα σημεία που δεν έπεισαν τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο σεβασμός των αντισεισμικών και ευρωπαϊκών κανόνων, η αναγκαία προστασία του περιβάλλοντος και η αύξηση των προβλεπόμενων δαπανών κατά πάνω από το 50% σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς, αναφέρουν ιταλικά ΜΜΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το προβλεπόμενο κόστος για την κατασκευή της γέφυρας στο στενό της Μεσσήνης ανέρχεται σε περίπου 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα έχει μήπως 3.666 μέτρα και θα μπορούν να τη διασχίζουν καθημερινά 140.000 οχήματα και περισσότερα από 200 τρένα. Η κατασκευή της γέφυρας προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί το 2032.