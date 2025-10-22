Ο Στάρμερ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχουν σχέδια αποστολής Βρετανών στρατιωτών εντός της Γάζας, ενώ οι αξιωματικοί δεν πρόκειται να σταλούν σε ζώνη μάχης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε στρατιωτικό προσωπικό στο Ισραήλ για να συμβάλει στην εποπτεία της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ενισχύσουν την εκεχειρία, που κρέμεται από μια κλωστή.

Οι Βρετανοί αξιωματικοί θα ενταχθούν σε μια πολυεθνική δύναμη υπό αμερικανική ηγεσία, γνωστή ως «κέντρο συντονισμού πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας», η οποία επιβλέπει την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας και συντονίζει την ανθρωπιστική βοήθεια.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι «ένας μικρός αριθμός Βρετανών αξιωματικών» έχει ενταχθεί πλέον στο επιτελείο, «ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει πλήρως ενσωματωμένο στην αμερικανική πρωτοβουλία για σταθερότητα στη Γάζα».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για την υποστήριξη της εκεχειρίας στη Γάζα προκειμένου να αποσαφηνιστεί πού μπορεί να συμβάλει καλύτερα στη διαδικασία ειρήνευσης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας, ο Βρετανός αναπληρωτής διοικητής θα αναλάβει να καθορίσει ποια θα είναι η περαιτέρω συμβολή της Βρετανίας.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ έχει εκφράσει την πρόθεσή της να στηρίξει την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ, το οποίο δοκιμάστηκε την περασμένη εβδομάδα από βίαια επεισόδια.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επίθεση της Χαμάς σκότωσε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες την Κυριακή, ενώ απάντησε με αεροπορικές επιδρομές που προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων Παλαιστινίων.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ ότι η εφαρμογή της συμφωνίας «πηγαίνει καλύτερα από το αναμενόμενο».

Ο Στάρμερ έχει υποστηρίξει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στις προσπάθειες σταθεροποίησης της Γάζας, συμβάλλοντας τόσο στην εποπτεία όσο και στην παροχή τεχνογνωσίας για τον αφοπλισμό της Χαμάς, αξιοποιώντας την εμπειρία του από τη Βόρεια Ιρλανδία.