Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε «μείνετε εκεί όπου βρίσκεστε και αρχίστε τις συνομιλίες».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σήμερα «καλό συμβιβασμό» την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που συνίσταται στο να γίνουν οι συνομιλίες με τη Ρωσία με βάση τη σημερινή γραμμή του μετώπου, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα δεχθεί αυτήν την επιλογή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «πρότεινε: "μείνετε εκεί όπου βρίσκεστε και αρχίστε τις συνομιλίες"», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στη διάρκεια σύντομης επίσκεψής του στο Όσλο.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για καλό συμβιβασμό, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν θα τον υποστηρίξει, και το είπα στον πρόεδρο» Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε.

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ασκεί πιέσεις στις αντιμαχόμενες πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, ενθαρρύνοντας την Ουκρανία και τη Ρωσία «να σταματήσουν αμέσως στη γραμμή του μετώπου» τη σημερινή.

Οι προσπάθειες να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε το 2022, δείχνουν ωστόσο για άλλη μια φορά να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Αγώνας δρόμου για να γίνει η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Αν και πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα συναντούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια των δύο προσεχών εβδομάδων στη Βουδαπέστη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι αναβάλλονται τα σχέδια σχετικά με τη συνάντηση κορυφής, εξηγώντας ότι δεν θέλει «μια συνάντηση που θα πάει χαμένη». Η Ρωσία από την πλευρά της ανακοίνωσε σήμερα ότι «συνεχίζονται» οι προετοιμασίες για τη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζεται η προετοιμασία για μια συνάντηση κορυφής μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βουδαπέστη, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, μία ημέρα μετά το πάγωμα των σχεδίων για το ραντεβού των δύο ηγετών στην ουγγρική πρωτεύουσα.

«Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση κορυφής συνεχίζονται», φέρεται να δήλωσε ο Ριαμπκόφ. «Δεν βλέπω μεγάλα εμπόδια», πρόσθεσε.

«Το ερώτημα είναι εάν οι παράμετροι που έχουν τεθεί από τους προέδρους στο Άνκορατζ θα διευκρινιστούν με λεπτομέρειες. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, το ομολογώ - αλλά γι’ αυτό ακριβώς υπάρχουν διπλωμάτες».

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε, σύμφωνα με το RIA, ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η Ρωσία έχει γνωστοποιήσει τη θέση της στην Ουάσινγκτον μέσω «non-paper».

Νωρίτερα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και πρόσωπο με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι η Ρωσία επανέλαβε τους προηγούμενους όρους για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία σε «non-paper».

Ορμπάν: Συνεχίζονται οι προετοιμασίες

Οι προετοιμασίες συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν.

Ο σχεδιασμός της συνάντησης σταμάτησε καθώς η απόρριψη από τη Μόσχα μιας άμεσης εκεχειρίας στην Ουκρανία επηρέασε αρνητικά τις προσπάθειες για διαπραγματεύσεις.

«Ο (Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ) Σιγιάρτο βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Συνεχίζονται προετοιμασίες για την ειρηνευτική σύνοδο κορυφής. Η ημερομηνία είναι ακόμη αβέβαιη. Όταν έρθει η ώρα, θα τη διεξαγάγουμε», ανέφερε ο Ορμπάν σε ανάρτησή του στο Facebook.

Χθες, Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει μια «συνάντηση που θα πάει χαμένη», αλλά άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότερες εξελίξεις και σημείωσε ότι «θα σας ενημερώσουμε κατά τις επόμενες δύο ημέρες».

Ο Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται πίσω στις περισσότερες δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν το ερχόμενο έτος στην Ουγγαρία, είναι επί μακρόν σύμμαχος του Τραμπ.

Επίσης διατηρεί θερμές σχέσεις με τη Μόσχα, επιτείνοντας τη θέση που είχε ήδη αποκτήσει ως μαύρο πρόβατο στις Βρυξέλλες ύστερα από χρόνια αντιπαραθέσεων για την, όπως δηλώνει η ΕΕ, δημοκρατική οπισθοδρόμηση στη Βουδαπέστη, σημειώνει το Reuters.

Κρεμλίνο: Κανένας δεν θέλει να χάσει χρόνο

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι ημερομηνίες για τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ δεν έχουν ακόμα οριστεί και πρόσθεσε ότι ούτε ο Πούτιν ούτε ο Τραμπ θέλουν να χάσουν χρόνο.

«Οι ημερομηνίες, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καθοριστεί, μένει να καθοριστούν, αλλά πριν από αυτό χρειάζεται προσεκτική προετοιμασία – αυτό παίρνει χρόνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ που δήλωσε ότι δεν θέλει να χάσει χρόνο, ο Πεσκόφ είπε: «Κανένας δεν θέλει να χάσει χρόνο, ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση, εικασίες και φήμες γύρω από τη συνάντηση κορυφής που είναι κατά βάση ψευδείς.