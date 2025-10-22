Το Ισραήλ εξακολουθεί να εργαλειοποιεί την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα, παγώνοντας τις διανομές με διάφορες αιτιάσεις.

Η Γάζα βιώνει μια υγειονομική «καταστροφή» που θα σημαδέψει «και τις επόμενες γενιές», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), μιλώντας την Τετάρτη στο BBC Radio 4.

Ο δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι απαιτείται τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να αρχίσει να αντιμετωπίζεται η περίπλοκη κατάσταση του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει επιτρέψει τη διέλευση περισσότερων ιατρικών προμηθειών και άλλης βοήθειας στη Γάζα μετά την έναρξη της εκεχειρίας με τη Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου, ωστόσο ο δρ Τέντρος σημείωσε ότι τα επίπεδα παραμένουν πολύ κάτω από τα αναγκαία για την ανοικοδόμηση του συστήματος υγείας της περιοχής.

Η παρέμβασή του έρχεται τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να υποστηρίξουν την εκεχειρία που κρέμεται από μια κλωστή, μετά το ξέσπασμα βίας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η συμφωνία έχει χαρακτηριστεί από τον Λευκό Οίκο ως η πρώτη φάση ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα και διανομή της «χωρίς παρεμβάσεις» από καμία πλευρά.

Ο δρ Τέντρος δήλωσε σήμερα ότι χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας, αλλά πρόσθεσε πως η αύξηση της βοήθειας που ακολούθησε ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στο πεδίο, είπε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα αντιμετωπίζουν λιμό, «συντριπτικά» επίπεδα τραυματισμών, ένα κατεστραμμένο σύστημα υγείας και εξάρσεις ασθενειών που τροφοδοτούνται από την καταστροφή των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Και συνέχισε: «Πέρα από όλα αυτά, [υπάρχει] περιορισμένη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόκειται για έναν πολύ θανατηφόρο συνδυασμό, που καθιστά την κατάσταση καταστροφική και πέρα από κάθε περιγραφή».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές υγείας στη Γάζα, πρόσθεσε: «Αν συνδυάσουμε τον λιμό με τα εκτεταμένα προβλήματα ψυχικής υγείας που παρατηρούμε, τότε η κατάσταση αποτελεί κρίση που θα επηρεάσει γενιές ολόκληρες».

Ο Τομ Φλέτσερ, επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις «αντιστρέφουν την πορεία της κρίσης λιμού», αλλά τόνισε ότι χρειάζεται «πολύ περισσότερη» βοήθεια.

Την Τρίτη, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι φορτηγά με περισσότερους από 6.700 τόνους τροφίμων έχουν εισέλθει στη Γάζα από τις 10 Οκτωβρίου, ωστόσο αυτό παραμένει πολύ κάτω από τον στόχο των 2.000 τόνων ημερησίως.

Σύμφωνα με τον δρ Τέντρος, στη Γάζα θα πρέπει να φτάνουν 600 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας την ημέρα, ενώ ο μέσος όρος παραμένει μεταξύ 200 και 300. Κάλεσε δε τις ισραηλινές αρχές να «αποσυνδέσουν» τη ροή βοήθειας από τη γενικότερη σύγκρουση.

Την Κυριακή, το Ισραήλ ανέστειλε προσωρινά τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, αφού ανακοίνωσε ότι δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση ενόπλων της Χαμάς στη Γάζα. Η ίδια η Χαμάς αρνήθηκε την εμπλοκή τις στις συγκρούσεις, ωστόσο ο ισραηλινός στρατός απάντησε με σειρά αεροπορικών επιδρομών σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας δεκάδες Παλαιστινίους.

Οι παραδόσεις βοήθειας επανεκκίνησαν την επόμενη ημέρα, έπειτα από έντονες διεθνείς πιέσεις.

Ο δρ Τέντρος δήλωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει να «χρησιμοποιείται ως όπλο» και κάλεσε το Ισραήλ να μην επιβάλλει όρους στη διανομή της, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων που παραμένουν στη Γάζα - ζήτημα που έχει εξελιχθεί σε βασικό σημείο τριβής κατά την πρώτη φάση της εύθραυστης εκεχειρίαςηρεά.