Ανθρωπιστική βοήθεια «με το σταγονόμετρο», δολοφονίες αμάχων και απειλές για επιστροφή στους βομβαρδισμούς, με φόντο την αδυναμία της Χαμάς να παραδόσει τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα αποφασισμένος να επιτύχει την επιστροφή των σορών όλων των ομήρων, μία ημέρα αφότου ο υπουργός Αμυνας απείλησε με επανάληψη των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός - βάσει της οποίας όφειλε να παραδώσει όλους του ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, ζωντανούς και νεκρούς, μέσα σε 72 ώρες, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12:00 της Δευτέρας.

Το Φόρουμ των Οικογενειών των ισραηλινών ομήρων καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να καθυστερήσει την εφαρμογή της συμφωνίας, όσο η Χαμάς δεν παραδίδει τις σορούς των 19 τελευταίων ομήρων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το Φόρουμ απαιτεί «η κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως την εφαρμογή κάθε άλλου σταδίου της συμφωνίας, όσο η Χαμάς συνεχίζει να παραβιάζει ανοικτά τις υποχρεώσεις της ως προς την επιστροφή όλων των ομήρων και των λειψάνων των θυμάτων».

Υπενθυμίζεται πως η Χαμάς απελευθέρωσε εντός της προθεσμία τους 20 εν ζωή ομήρους, αλλά δεν έχει παραδώσει παρά 9 σορούς από τις 28 που έχει στα χέρια της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε την επιστροφή όλων των ομήρων», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής για τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023. «Η μάχη δεν έχει ακόμη τελειώσει, αλλά ένα είναι ξεκάθαρο: όποιος σηκώσει το χέρι του επάνω μας γνωρίζει ότι θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα».

Η Χαμάς είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι επέστρεψε τις σορούς των ομήρων στις οποίες είχε πρόσβαση στη Γάζα και ότι έχει ανάγκη από «ειδικό εξοπλισμό» για να ανακτήσει τις υπόλοιπες.

Οταν ερωτήθηκε για την τήρηση της συμφωνίας από την πλευρά της Χαμάς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Χαμάς «σκάβει» για να βρει πτώματα. «Σκάβουν. Βρίσκουν πολλά πτώματα [...] Ορισμένα από τα πτώματα αυτά είναι εκεί πολύ καιρό και μερικά είναι κάτω από τα ερείπια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα ερείπια. Ορισμένα είναι μέσα σε τούνελ».

Την Κυριακή, ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν είχε δηλώσει ότι «διεθνής οργανισμός», που επιστρατεύθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα βοηθήσει «στον εντοπισμό των νεκρών ομήρων αν δεν βρεθούν και παραδοθούν τη Δευτέρα».

Τουλάχιστον 24 νεκροί Παλαιστίνιοι εν μέσω... εκεχειρίας

Από την πλευρά της Χαμάς, υψηλόβαθμος αξιωματούχος κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία, αφού τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στον θύλακα από την Παρασκευή.

«Το κατοχικό κράτος εργάζεται νυχθημερόν για να υπονομεύσει τη συμφωνία μέσω παραβιάσεων επί του πεδίου», ανέφερε.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες αυτές, αλλά ανακοίνωσε ότι ορισμένοι Παλαιστίνιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις να μην προσεγγίσουν θέσεις του στρατού, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις του να «ανοίξουν πυρ για να εξουδετερώσουν την απειλή».

Το πέρασμα στη Ράφα παραμένει κλειστό

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προβλέπει σε πρώτη φάση την εφαρμογή της εκεχειρίας, την απελευθέρωση των ομήρων, την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από περιοχές της Γάζας, καθώς και τη μεταφορά περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η «κυρίως» συμφωνία - που παραμένει «στον αέρα» - προβλέπει θεωρητικά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, καθώς και αμνήστευση ή εξορισμό των μαχητών της, αλλά και συνέχιση της ισραηλινής αποχώρησης από τη Γάζα.

Σε κάθε περίπτωση, το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να ανοίξει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο για την εισροή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι η ημερομηνία ανοίγματος του περάσματος της Ράφα θα ανακοινωθεί αργότερα και το άνοιγμα θα αφορά «αποκλειστικά την κυκλοφορία των προσώπων».

«Θέλουμε όλα τα σημεία διέλευσης να ανοίξουν και η πρόσβαση να είναι τελείως ελεύθερη», απάντησε ο Τομ Φλέτσερ, επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, ο οποίος θα επισκεφθεί σήμερα το πέρασμα της Ράφα.

Ο Τομ Φλέτσερ δήλωσε ότι χιλιάδες φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να εισέρχονται κάθε εβδομάδα στη Λωρίδα της Γάζας για να αντιμετωπισθεί η ανθρωπιστική κρίση.

Μόνο 600 φορτηγά έλαβαν άδεια εισόδου στη Γάζα από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας εκεχειρίας. Ο συντονιστής του ΟΗΕ δήλωσε ότι αυτό αποτελεί «καλή βάση», αλλά σε μεγάλη απόσταση από το αναγκαίο.

Ο Ισμαΐλ Αλ-Θαουάμπτα, επικεφαλής του γραφείου μέσων ενημέρωσης της Χαμάς δήλωσε ότι οι ποσότητες της βοήθειας που έχουν εισέλθει στη Γάζα είναι «σταγόνα στον ωκεανό».

Αυτή την στιγμή, το Ισραήλ επιτρέπει τη διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας κυρίως μέσω του περάσματος του Κερέμ Σαλόμ, αλλά οι ανθρωπιστικές οργανώσεις διαμαρτύρονται για διοικητικές καθυστερήσεις και τους ελέγχους ασφαλείας.