Η εκεχειρία μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν θα έχει διάρκεια 48 ωρών.

Σε «προσωρινή εκεχειρία» συμφώνησαν Πακιστάν και Αφγανιστάν. Όπως δήλωσε το ΥΠΕΞ του Πακιστάν «οι δύο χώρες αποφάσισαν να εφαρμόσουν μια «προσωρινή εκεχειρία» για 48 ώρες από τις 13:00 GMT την Τετάρτη».

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και οι δύο πλευρές θα καταβάλουν ειλικρινείς προσπάθειες, μέσω εποικοδομητικού διαλόγου, για να βρουν μια θετική λύση σε αυτό το περίπλοκο αλλά επιλύσιμο ζήτημα», ανέφερε επίσης το Πακιστάν, προσθέτοντας ότι η εκεχειρία συμφωνήθηκε κατόπιν αιτήματος της αφγανικής κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Αφγανών Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ήταν αποτέλεσμα του «αιτήματος και της επιμονής της πακιστανικής πλευράς».

Η πρόσφατη τριβή μεταξύ των δύο πρώην συμμάχων ξέσπασε αφότου η Ισλαμαμπάντ απαίτησε από την κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν να αντιμετωπίσει τους μαχητές που έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στο Πακιστάν, λέγοντας ότι επιχειρούν από καταφύγια στο Αφγανιστάν.