Σε εξέλιξη παραμένει η πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ, με τον Νετανιάχου να εκβιάζει τις παραδόσεις ομήρων απειλώντας με μπλόκο στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Μια σορός που παρέδωσε χθες η Χαμάς δεν ανήκει σε κανέναν από τους ομήρους που κρατούνταν από την οργάνωση, αλλά σε έναν Παλαιστίνιο από τη Γάζα, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Οι άλλες τρεις σοροί που παραδόθηκαν έχουν πλέον ταυτοποιηθεί και, όπως ανακοινώθηκε, ανήκουν στους Ταμίρ Νιμρόντι, Εϊτάν Λέβι και Ουριέλ Μπαρούχ.

Νωρίτερα τα ισραλινά ΜΜΕ μετέφεραν πως η κυβέρνηση Νετανιάχου αποφάσισε να «παγώσει» τις κυρώσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, οι οποίες περιλάμβαναν τον περιορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διατήρηση του συνοριακού περάσματος της Ράφα, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, κλειστού.

Τα μέτρα είχαν ανακοινωθεί χθες, αφού η Χαμάς αρχικά παρέδωσε μόνο τις σορούς τεσσάρων από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούσαν οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό Kan, η ηγεσία ακύρωσε τα μέτρα επειδή η Χαμάς επέστρεψε χθες το βράδυ αυτό που υποστηρίζει ότι είναι οι σοροί τεσσάρων ακόμη ομήρων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται πως η Χαμάς έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι θα μεταφέρει άλλες τέσσερις σορούς Ισραηλινών ομήρων αργότερα σήμερα.