Το σόου του Αμερικανού προέδρου και τα σοβαρά ερωτήματα για τη Γάζα που δεν έχουν απαντηθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στην Ουάσινγκτον, έχοντας ολοκληρώσει τον «γύρο του θριάμβου» που έκανε για την εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων. Ωστόσο, οι απαντήσεις στα δύσκολα ερωτήματα για την ειρήνη στον θύλακα, αναβλήθηκαν για αργότερα.

Αρχικά, ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε στο Ισραήλ, όπου μίλησε στη Βουλή. Στη συνέχεια, έδωσε το σόου του στη διάσκεψη για τη Γάζα, που διοργανώθηκε στο Σαρμ ελ- Σέιχ της Αιγύπτου, εκεί όπου την προηγούμενη εβδομάδα συνήφθη η συμφωνία για την κατάπαυση πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων και την αποφυλάκιση των Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Στο μεταξύ, η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 εναπομείναντες ζωντανούς ομήρους και στο Ισραήλ εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές, με την επιστροφή αυτών των ανθρώπων δύο χρόνια και πλέον αφού απήχθησαν. Αργότερα, η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς τεσσάρων εκ των 28 συνολικά νεκρών ομήρων, ενώ έχει διαμηνύσει πως θα είναι δύσκολος ο εντοπισμός των υπολοίπων. Παράλληλα, το Ισραήλ αποφυλάκισε σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατουμένους, σε αντάλλαγμα για τους ομήρους.

Στις πολλές δημόσιες τοποθετήσεις που έκανε σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε επανειλημμένα για τερματισμό του πολέμου, ιστορική ημέρα και την αυγή μιας νέας εποχής στη Μέση Ανατολή. Στο Σαρμ ελ- Σέιχ, όπου παρέστησαν περισσότεροι από 20 ηγέτες και αξιωματούχοι, υπεγράφη η συμφωνία για τη Γάζα. Την υπέγραψαν οι διαμεσολαβητές: οι ηγέτες των ΗΠΑ, του Κατάρ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Ωστόσο, στους υπογράφοντες δεν ήταν ούτε το Ισραήλ, ούτε η Χαμάς.

Τι ανέφερε το έγγραφο που υπεγράφη

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το έγγραφο που υπέγραψαν οι ηγέτες περιλαμβάνουν «τους κανόνες και πολλά άλλα πράγματα» και συμπλήρωσε πως είναι πολύ «περιεκτικό».

«Επιδιώκουμε ανοχή, αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες για κάθε άτομο, διασφαλίζοντας ότι αυτή η περιοχή είναι ένας τόπος όπου όλοι μπορούν να επιδιώξουν τις φιλοδοξίες τους για ειρήνη, ασφάλεια και οικονομικής ευημερίας, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή εθνότητας», ανέφερε το έγγραφο που έδειξε ο Τραμπ προς τις κάμερες, σύμφωνα με το Reuters.

«Επιδιώκουμε ένα ολοκληρωμένο όραμα για την ειρήνη, την ασφάλεια και την κοινή ευημερία στην περιοχή, βασισμένο στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και του κοινού πεπρωμένου», συνεχίζει το έγγραφο.

«Σε αυτό το πνεύμα, χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη δημιουργία ολοκληρωμένων και βιώσιμων ειρηνευτικών συμφωνιών στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και τη φιλική και αμοιβαία επωφελή σχέση ανάμεσα στο Ισραήλ και τους γείτονές του», συμπληρώνει.

«Δεσμευόμαστε να εργαστούμε συλλογικά για την εφαρμογή και τη διατήρηση αυτής της κληρονομιάς, οικοδομώντας θεσμικά θεμέλια στα οποία οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να ευδοκιμήσουν μαζί εν ειρήνη. Δεσμευόμαστε για ένα μέλλον διαρκούς ειρήνης», καταλήγει το έγγραφο.

{https://x.com/SkyNews/status/1977776037506236609}

Τραμπ: Η ανοικοδόμηση της Γάζας θα είναι το εύκολο

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία για τη Γάζα «προχωράει απίστευτα καλά», σημειώνοντας την απελευθέρωση των ομήρων με βάση το χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, τόνισε πως έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων.

Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση της Γάζας, ανέφερε. «Η ανοικοδόμηση θα είναι ίσως το εύκολο κομμάτι. Νομίζω ότι κάναμε πολλά για το δυσκολότερο, επειδή τα υπόλοιπα προχωράνε. Όλοι ξέρουμε πώς να ανοικοδομήσουμε και ξέρουμε πώς να χτίσουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο», υποστήριξε.

{https://x.com/SkyNews/status/1977785547826332070}

Σίσι: Η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για ειρήνη

Από την πλευρά του, ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι υπογράμμισε ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος να εδραιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο παλαιστινιακός λαός «έχει και αυτός το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και να επιδιώκει ένα μέλλον στο οποίο δεν ελλοχεύει ο πόλεμος», τόνισε στην ομιλία του ο Αιγύπτιος πρόεδρος.

«Έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει την ελευθερία και να ζει στο ανεξάρτητο κράτος του, ένα κράτος που θα είναι δίπλα στο Ισραήλ με ειρήνη, ασφάλεια και αμοιβαία αναγνώριση», συμπλήρωσε.

{https://x.com/SkyNews/status/1977782856949649445}

Το σόου και τα ανοιχτά μέτωπα

Στη διάσκεψη για τη Γάζα, ο Τραμπ εφάρμοσε την πρακτική που ακολουθεί και στις ανακοινώσεις που κάνει από το Οβάλ γραφείο. Αυτή τη φορά, όρθιοι γύρω του δεν ήταν υπουργοί και λοιποί συνεργάτες του, αλλά μερικοί από τους ηγέτες που ταξίδεψαν στο Σαρμ ελ- Σέιχ.

Εξήρε κάποιους από αυτούς- όπως τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Βίκτορ Όρμπαν, την Τζόρτζια Μελόνι, τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί- έριξε κάποια «καρφιά» για τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Πέδρο Σάντσεθ αστειευόμενος και ενθουσιάστηκε ακούγοντας τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, να τον προτείνει ξανά για Νόμπελ Ειρήνης.

{https://x.com/RapidResponse47/status/1977785429957972276}

Έπειτα από όλα αυτά, επιβιβάστηκε ξανά στο Air Force One, προκειμένου να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον, έχοντας ικανοποιήσει τον εγωισμό του, αλλά αφήνοντας πίσω του την αβεβαιότητα που υπάρχει γιατί τα βασικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Μπορεί στην Κνεσέτ να εξήρε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας πως είχε τα «κότσια» να αναγνωρίσει πως ήταν ώρα να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ωστόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ακόμα και το βράδυ της Κυριακής, λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Τραμπ, κατέστησε σαφές ότι η στρατιωτική εκστρατεία «δεν έχει τελειώσει», εν μέσω επίμονων απειλών για την ασφάλεια του Ισραήλ, καθώς τα ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης συνασπισμού του τον πιέζουν να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς. Εξάλλου, ο Νετανιάχου αρνήθηκε να ταξιδέψει με τον Τραμπ στο Σαρμ ελ- Σέιχ, για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας.

Την ίδια ώρα παραμένουν ανυπέρβλητα εμπόδια, ακόμα και για να διασφαλιστεί ότι θα «κρατήσει» η κατάπαυση του πυρός, πόσο μάλλον για μια μόνιμη ειρήνη. Ανάμεσα στα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα είναι ο εντοπισμός των σορών όλων των νεκρών ομήρων. Η Χαμάς παρέδωσε τέσσερις σήμερα και οι IDF τόνισαν πως η οργάνωση πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία και να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να παραδοθούν όλοι οι νεκροί.

Πέρα από αυτό, κρίσιμα ζητήματα δεν έχουν επιλυθεί ακόμα, κυρίως ο τρόπος διακυβέρνησης και αστυνόμευσης της Γάζας, όπως και το μέλλον της Χαμάς, η οποία επιμένει να απορρίπτει την απαίτηση του Ισραήλ για αφοπλισμό.

Ένοπλοι της Χαμάς σκότωσαν 32 μέλη αντίπαλης οργάνωσης μετά την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από την πόλη της Γάζας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς πήρε ένα προσωρινό «πράσινο φως», προκειμένου τα μέλη της να διατηρήσουν την τάξη. «Θέλουν να σταματήσουν τα προβλήματα, το έχουν πει ανοιχτά και τους δώσαμε έγκριση για ένα χρονικό διάστημα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Άλλες κρίσιμες αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί ακόμα αφορούν τη δημιουργία της μεταβατικής αρχής που θα διοικεί τη Γάζα, η αποστολή πολυεθνικής ειρηνευτικής δύναμης και το «συμβούλιο ειρήνης», υπό τον Τραμπ, που θα εποπτεύει τα πάντα. Εάν σημειωθεί πρόοδος σε αυτά τα ζητήματα, τότε θα πρέπει να αποσυρθούν περαιτέρω οι ισραηλινές δυνάμεις που βρίσκονται στη Γάζα.

Πρόοδος πρέπει να σημειωθεί τουλάχιστον στα ζητήματα της δύναμης ασφαλείας και της μεταβατικής διακυβέρνησης, διότι δίχως αυτά, το κενό που αφήνουν οι IDF με την απόσυρσή τους θα μπορούσε σύντομα να καλυφθεί από τη Χαμάς, προειδοποιεί το Sky News. Και σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε με τον καιρό να συσπειρωθεί, να ανασυνταχθεί και κάποια στιγμή να επιστρέψει στη μάχη, συμπληρώνει.

