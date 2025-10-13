Νωρίτερα η Χαμάς είχε απελευθερώσει και του 20 επαπομείναντες εν ζωή Ισραηλινούς που παρέμεναν όμηροι στη Γάζα.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας για να υποδεχτούν τους κρατούμενους που αποφυλακίστηκαν στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Πλήθος κόσμου άρχισε να καταφθάνει ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα καθώς οι οικογένειες περίμεναν νέα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Την ίδια ώρα ιατρικές ομάδες βρίσκονται σε ετοιμότητα στο νοσοκομείο για να εξετάσουν όσους αποφυλακίστηκαν μετά από αυτό που οι αξιωματούχοι περιέγραψαν ως χρόνια σκληρών και εξευτελιστικών συνθηκών στις ισραηλινές φυλακές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε πως έχει αρχίσει να «παρέχει φροντίδα και ιατρικές εξετάσεις» στους κρατούμενους που αποφυλακίστηκαν από το Ισραήλ.

«Οι ιατρικές διαδικασίες διεξάγονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει κάνει το Υπουργείο για να τους παρέχει την κατάλληλη φροντίδα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

{https://www.youtube.com/watch?v=Gp6wF_ZQCR0}

Απελευθερώθηκαν και οι 20 ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι

Και οι 20 εναπομείναντες εν ζωή Ισραηλινοί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς μετά από πάνω από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στη Γάζα. Οι όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό πριν τελικά επανενωθούν με τις οικογένειές τους με τη βοήθεια του ισραηλινού στρατού.

Η Χαμάς είχε επιτρέψει σε ορισμένους από τους ομήρους να κάνουν βιντεοκλήσεις στα σπίτια τους το πρωί της Δευτέρας πριν από την απελευθέρωσή τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=G2-mxZuxtKQ}

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου την απονομή χάριτος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου που διώκεται για διαφθορά.

«Εχω μια ιδέα. Κύριε πρόεδρε (Ισαάκ Χέρτσογκ), γιατί δεν του δίνετε χάρη; Αυτό το σημείο δεν προβλεπόταν στην ομιλία (...) Αλλά πολύ τον συμπαθώ αυτόν τον κύριο», είπε ο Τραμπ.

«Είτε το θέλουμε είτε όχι, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους προέδρους σε καιρό πολέμου, αλήθεια, ένας από τους μεγαλύτερους. Και τα πούρα και η σαμπάνια, τώρα πραγματικά, ποιος νοιάζεται; Βλέπω σε ποιο σημείο είστε δημοφιλής, είστε ένας πολύ δημοφιλής άνθρωπος. Και ξέρετε γιατί; Γιατί ξέρετε να κερδίζετε», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Νετανιάχου.





