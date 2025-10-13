Διάσκεψη για τη Γάζα στην Αίγυπτο - Τραμπ: Ξεκίνησε η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων

Περισσότεροι από 20 ηγέτες συμμετέχουν στη διάσκεψη για τη Γάζα στην Αίγυπτο - Live όλες οι εξελίξεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Αίγυπτο, για τη διάσκεψη για τη Γάζα, η οποία πραγματοποιείται στο Σαρμ ελ- Σέιχ.

Προηγήθηκε επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο Ισραήλ, όπου μίλησε στη Βουλή, ενώ έγινε ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου, με την απελευθέρωση και των 20 ζωντανών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς και την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων.

Στη διάσκεψη στο Σαρμ ελ- Σέιχ συμμετέχουν συνολικά 25 ηγέτες και αξιωματούχοι. Στόχος είναι «ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα,η ενίσχυση των προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και ξεκινήσει μία νέα εποχή περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία.

Δείτε live από το Sky News

{https://www.youtube.com/watch?v=exBx40m077g}

Live εικόνα από την αιγυπτιακή προεδρία

Εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ- Σίσι, στη διάσκεψη θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κιρ Στάρμερ, ο Πέδρο Σάντσεθ, η Τζόρτζια Μελόνι, ο Φρίντριχ Μερτς, ο Αντόνιο Κόστα, ο Αντόνιο Γκουτέρες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα υπήρξε απρόοπτο με την άφιξη του Ερντογάν, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε εντολή να μην προσγειωθεί το αεροσκάφος του μέχρι να ξεκαθαριστεί ότι στη διάσκεψη δεν θα προσκαλούνταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

