Διάσκεψη για τη Γάζα στην Αίγυπτο - Τραμπ: Ξεκίνησε η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Αίγυπτο, για τη διάσκεψη για τη Γάζα, η οποία πραγματοποιείται στο Σαρμ ελ- Σέιχ.
Προηγήθηκε επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο Ισραήλ, όπου μίλησε στη Βουλή, ενώ έγινε ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου, με την απελευθέρωση και των 20 ζωντανών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς και την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων.
Στη διάσκεψη στο Σαρμ ελ- Σέιχ συμμετέχουν συνολικά 25 ηγέτες και αξιωματούχοι. Στόχος είναι «ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα,η ενίσχυση των προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και ξεκινήσει μία νέα εποχή περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία.
Δείτε live από το Sky News
{https://www.youtube.com/watch?v=exBx40m077g}
Live εικόνα από την αιγυπτιακή προεδρία
Εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ- Σίσι, στη διάσκεψη θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κιρ Στάρμερ, ο Πέδρο Σάντσεθ, η Τζόρτζια Μελόνι, ο Φρίντριχ Μερτς, ο Αντόνιο Κόστα, ο Αντόνιο Γκουτέρες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Νωρίτερα υπήρξε απρόοπτο με την άφιξη του Ερντογάν, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε εντολή να μην προσγειωθεί το αεροσκάφος του μέχρι να ξεκαθαριστεί ότι στη διάσκεψη δεν θα προσκαλούνταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
LIVE
-
Σπάνια καλή κουβέντα του Τραμπ για τα ΜΜΕ19:44:35
Αμέτρητες είναι οι επιθέσεις που έχει εξαπολύσει ο Τραμπ σε ΜΜΕ. Για αυτό έκανε εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα είχε να πει μια καλή κουβέντα.
«Ήμουν στο αεροπλάνο για αρκετή ώρα ακούγοντας διάφορα δελτία ειδήσεων και ήταν όλα δίκαια», είπε αναφερόμενος στη δημοσιογραφική κάλυψη της συμφωνίας για τη Γάζα.
-
«Ύμνοι» Τραμπ για Ερντογάν: Σκληρό καρύδι, όποτε τον χρειάστηκα ήταν εκεί19:39:28
Στην τοποθέτησή του, ο Τραμπ εξήρε τον εμίρη του Κατάρ και τον πρόεδρο της Αιγύπτου, αλλά ίσως τα πιο θερμά λόγια του ήταν για τον Ερντογάν.
«Έχει έναν από τους πιο ισχυρούς στρατούς στον κόσμο. Στις πρόσφατες συγκρούσεις ήταν νικητής, αλλά δεν θέλει εύσημα, θέλει την ησυχία του», είπε για τον Τούρκο πρόεδρο και τόνισε πως είναι φίλος του.
«Είναι σκληρό καρύδι. Όποτε τον χρειάστηκα, ήταν εκεί. Όταν το ΝΑΤΟ έχει πρόβλημα μαζί του, γιατί είναι δύσκολος, με ρωτάνε εάν μπορώ να του τηλεφωνήσω», πρόσθεσε.
-
Τραμπ: Προχωρά απίστευτα καλά η συμφωνία19:36:04
Στην τοποθέτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία για τη Γάζα προχωρά «απίστευτα καλά» και σημείωσε ότι οι όμηροι απελευθερώθηκαν εντός προγράμματος.
«Είναι πολύ λυπηρή η κατάσταση με τις σορούς των ομήρων, ψάχνουν να βρουν που είναι. Είναι απίστευτο ότι πρέπει να πεις κάτι τέτοιο», πρόσθεσε και εξήρε τους συνεργάτες του.
-
Τι υπεγράφη στο Σαρμ ελ- Σέιχ19:30:30
Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος, μαζί με τους ηγέτες της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Κατάρ υπέγραψαν ένα έγγραφο που «ορίζει τους κανόνες, τους κανονισμούς και πολλά άλλα πράγματα» για τη Γάζα. «Είναι πολύ περιληπτικό», πρόσθεσε.
-
Η «οικογενειακή» φωτογραφία της διάσκεψης19:25:45
Φωτογραφία: AP
-
Η χειραψία Μητσοτάκη - Τραμπ19:16:38
{https://x.com/Ariestaurus_d/status/1977766284193333690}
-
Στιγμιότυπα από το Σαρμ ελ- Σέιχ19:11:30
Φωτογραφίες: AP
-
Ο Τραμπ θέλει τον Σίσι στο συμβούλιο για τη Γάζα18:56:55
Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον αλ- Σίσι, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε τον Αιγύπτιο πρόεδρο στο «συμβούλιο ειρήνης», που θα επιβλέπει τη διοίκηση της Γάζας στη μεταβατική φάση, σύμφωνα με το σχέδιο του Αμερικανού ηγέτη.
«Θα είμαι εκεί», του απάντησε ο αλ- Σίσι. Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, σχολίασε πως είναι «μεγάλη η λίστα των αιτήσεων» για το εν λόγω συμβούλιο.
Με βάση το σχέδιο Τραμπ, αρχικά η Γάζα θα διοικείται από μία επιτροπή Παλαιστινίων τεχνοκρατών, υπό την εποπτεία του «συμβουλίου ειρήνης», επικεφαλής του οποίου θα είναι ο Αμερικανός πρόεδρος.
-
Ο Τραμπ υποδέχεται τους ηγέτες18:53:32
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανταλλάσσει χειραψία με τους ηγέτες, τους οποίους υποδέχεται έναν- έναν στη διάσκεψη για τη Γάζα.
Ανάμεσά τους και ο Πέδρο Σάντσεθ, με τον οποίο αντάλλαξε θερμή χειραψία. Μόλις την περασμένη Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την αποβολή της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ, επειδή δεν διαθέτει το 5% του ΑΕΠ της σε αμυντικές δαπάνες.
-
Τραμπ: Έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων18:39:15
Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα έχει ξεκινήσει, μετά τη συμφωνία για την κατάπαυση πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, δήλωσε ο Τραμπ.
Οι επόμενες φάσεις του πλάνου του Τραμπ με τα 20 σημεία περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός «συμβουλίου ειρήνης» και το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας.
Στη συνάντησή του με τον αλ- Σίσι, πριν από την έναρξη των εργασιών της διάσκεψης, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ισχυρό ηγέτη» τον Αιγύπτιο ομόλογό του. «Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και το εκτιμώ πολύ», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στη συμφωνία για την εκεχειρία.
-
Συνάντηση Σίσι με Μακρόν, Ερντογάν, αλ Θάνι18:30:10
Ο Αιγύπτιος πρόεδρος, Αμπντέλ Φατάχ αλ- Σίσι συνάντησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Εμανουέλ Μακρόν και τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί, μεταξύ άλλων, στο περιθώριο της διάσκεψης στο Σαρμ ελ- Σέιχ.
Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός της εφαρμογής της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα και τον προσπαθειών ανοικοδόμησης του θύλακα.
-
Η Χαμάς παρέδωσε 2 νεκρούς ομήρους, ακολουθούν άλλοι 218:27:17
Δύο από τους 28 νεκρούς ομήρους παρέδωσε η Χαμάς και αναμένεται να ακολουθήσουν άλλοι δύο σοροί. Οι IDF με ανάρτηση τονίζουν ότι απαιτείται από τη Χαμάς να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να παραδοθούν όλες οι σοροί.
«Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, δύο φέρετρα με νεκρούς ομήρους παραδόθηκαν στην κατοχή τους και μεταφέρονται στις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα. Έπειτα από αυτό, θα υπάρξει άλλη μία μεταφορά δύο ακόμα φέρετρων νεκρών ομήρων. Η Χαμάς απαιτείται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να επιστρέψει όλους τους νεκρούς ομήρους», αναφέρει ανάρτηση των IDF.
{https://x.com/IDF/status/1977755062580420847}