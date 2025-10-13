Ο Ερντογάν νωρίτερα είχε δώσει εντολή στο αεροσκάφος του να «επιστρέψει» στην Τουρκία μόλις έμαθε για την πιθανή συμμετοχή του Νετανιάχου στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στην Αίγυπτο.

Η πτήση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς την Αίγυπτο για τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα τη Δευτέρα καθυστέρησε εν πτήσει, μετά από αναφορές ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενδέχεται να παραστεί, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο επικεφαλής του γραφείου στην Άγκυρα του TGRT Haber, Φατίχ Ατίκ, ισχυρίστηκε ότι ο Ερντογάν έδωσε εντολή στο αεροσκάφος του να «γυρίσει πίσω» μόλις έμαθε για την πιθανή συμμετοχή του Νετανιάχου. Το προεδρικό αεροπλάνο φέρεται να παρέμεινε πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι να έρθει η επιβεβαίωση ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τελικά δεν θα παραστεί.

Την ίδια ώρα ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο CNN Turk ότι η Άγκυρα είχε ενημερώσει απευθείας την Ουάσινγκτον ότι ο Νετανιάχου «δεν πρέπει να παραστεί» στη σύνοδο κορυφής.

Ο επικεφαλής του γραφείου της Hurriyet στην Άγκυρα, Χαντέ Φιράτ, που επέβαινε στην προεδρική πτήση, ανέφερε πως «περάσαμε πάνω από τον διάδρομο. Ακριβώς τη στιγμή που ήμασταν έτοιμοι να προσγειωθούμε, ήρθαν πληροφορίες ότι ο Νετανιάχου θα παρευρισκόταν στη σύνοδο κορυφής. Από εκείνη τη στιγμή, αναμενόταν ότι το αεροπλάνο θα μπορούσε να γυρίσει ανά πάσα στιγμή», είπε ο Φιράτ.

«Μόλις ήρθε η επιβεβαίωση από την πηγή μου ότι η κατάσταση παρουσίας του θα διευκρινιζόταν, αρχίσαμε να κατεβαίνουμε - στη συνέχεια το αεροπλάνο άρχισε να ανεβαίνει ξανά. Όταν το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι δεν θα παραβρεθεί τελικά, προσγειωθήκαμε».

Ο Φιράτ πρόσθεσε ότι ενώ δεν υπήρξε επίσημη εξήγηση στη συνέχεια, «αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αντίδραση». Είπε ότι το αεροσκάφος έκανε κύκλους πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα για αρκετή ώρα, σημειώνοντας ότι όταν ρώτησε μια ανώτερη πηγή αν η Ουάσινγκτον είχε ενημερωθεί ότι η Τουρκία θα αντιδρούσε στην περίπτωση παρουσίας του Νετανιάχου, η απάντηση ήταν: «Ναι, φυσικά, το καταστήσαμε σαφές».

Ο Ερντογάν τελικά έφτασε στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου με το προεδρικό αεροσκάφος «TUR» για τη «Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη» και έχει ήδη συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα παρευρεθεί στη σύνοδο κορυφής, παρά την πρόσκληση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες του turkiyetoday