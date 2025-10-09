Σύμφωνα με τον Τραμπ η Ισπανία δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο όριο του 5% για τις αμυντικές δαπανές, που ζήτησε ο ίδιος.

Ο Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο, ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από τις τάξεις των μελών της.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Φινλανδό ομόλογό του, Αλεξάντρ Στουμπ, πρότεινε την αποβολή της Ισπανίας επειδή δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο όριο του 5% των αμυντικών δαπανών που ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Ζήτησα να πληρώσουν (τα μέλη του ΝΑΤΟ) 5%, όχι 2%», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στην αύξηση των αμυντικών δαπανών. «Και οι περισσότεροι πίστευαν ότι αυτό δεν θα συνέβαινε, και συνέβη σχεδόν ομόφωνα. Είχαμε έναν νωθρό. Ήταν η Ισπανία. Πρέπει να τους καλέσεις και να βρεις γιατί είναι βραδυκίνητοι. Και τα πάνε καλά κι αυτοί. Νομίζω, λόγω των πραγμάτων που έχουμε κάνει εμείς. Τα πάνε καλά» είπε ο Τραμπ.

«Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν αυτό, αλλά δεν πειράζει. Ίσως θα έπρεπε να τους πετάξετε έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά», πρόσθεσε με τον Φινλανδό Πρόεδρο να χαμογελά αμήχανα.

Σημειώνεται πως η Φινλανδία, είναι ένα από τα νεότερα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Εντάχθηκε μαζί με τη Σουηδία σε απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το παρελθόν του Τραμπ με την Ισπανία

Τον περασμένο Ιούνιο ο Τραμπ χαρακτήρισε ιστορικό στόχο και «μνημειώδη νίκη» των ΗΠΑ την επίτευξη της συμφωνίας για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

Κατά την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη επέκρινε επανειλημμένα την Ισπανία για την προσπάθειά της να αποφύγει τον νέο στόχο του 5%, λέγοντας ότι θα «την κάνει να πληρώσει τα διπλά» μέσω εμπορικών μέτρων, των οποίων τις διαπραγματεύσεις όπως διαβεβαίωσε θα αναλάβει ο ίδιος. Σε συνομιλία του μάλιστα, με δύο Ισπανίδες δημοσιογράφους ο Τραμπ είπε: «πείτε τους να έρθουν πίσω και να πληρώσουν».

Νωρίτερα ο Πέδρο Σάντσεθ, αφού ανακοίνωσε ότι θα θέσει ξανά υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές του 2027 στην Ισπανία, δήλωσε ότι η χώρα του θα επιτύχει τους νέους στόχους που συμφωνήθηκαν από τα μέλη του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής αλλά τόνισε ότι θεωρεί τις τρέχουσες αμυντικές δαπάνες της, ύψους 2% του ΑΕΠ, ως «επαρκείς, ρεαλιστικές και συμβατές με το κράτος πρόνοιας».

Έκανε πίσω για τα F-35 η Ισπανία

Δύο μήνες αργότερα, τον περασμένο Αύγουστο, η El Pais σε δημοσίευμά της ανέφερε πως η Ισπανία έβαλε στο συρτάρι τα σχέδιά της να αγοράσει μαχητικά F-35, τα οποία κατασκευάζονται από την αμερικανική εταιρεία του αεροδιαστημικού τομέα Lockheed Martin.

Η κυβέρνηση είχε δεσμεύσει 6,25 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της για την αγορά νέων μαχητικών. Όμως το σχέδιο της ισπανικής κυβέρνησης να δαπανήσει στην Ευρώπη το μεγαλύτερο μέρος των επιπλέον 10,5 δισ. ευρώ, που θα αφιερώσει φέτος στην άμυνα της χώρας, κατέστησε αδύνατη την απόκτηση των αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεριωθουμένων, σύμφωνα με την εφημερίδα.