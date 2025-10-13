Έγινε ένα σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ποια είναι τα επόμενα.

Η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους που κρατούσε, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων από το Ισραήλ, σε ένα σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου έπειτα από δύο χρόνια, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και στις δύο πλευρές, με την απελευθέρωση των 20 ομήρων και την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 κρατουμένων. Μετά το πρώτο στάδιο, αναμένονται διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες των επόμενων φάσεων του σχεδίου.

«Ο ουρανός είναι ήρεμος, τα όπλα σίγησαν, οι σειρήνες είναι σιωπηλές και ο ήλιος ανατέλλει σε μία άγια γη που είναι επιτέλους σε ειρήνη», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην Κνεσέτ, τονίζοντας ότι ο τελείωσε ο εφιάλτης για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους. «Τώρα είναι η ώρα να μεταφράσουμε αυτές τις νίκες εναντίον των τρομοκρατών στο πεδίο της μάχης στο υπέρτατο αγαθό της ειρήνης και της ευημερίας για όλη τη Μέση Ανατολή», συμπλήρωσε.

{https://x.com/SkyNews/status/1977699318921376036}

Αμέσως μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε για την Αίγυπτο. Στο Σαρμ Ελ- Σέιχ, εκεί όπου σφραγίστηκε η συμφωνία για την εκεχειρία, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η σύνοδος με πάνω από 20 ηγέτες, για τα επόμενα βήματα που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ προς το τέλος του πολέμου.

Όμως, πολλά θα μπορούσαν να πάνε στραβά, σημειώνει το Reuters. Ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία για ζητήματα που προβλέπουν τα επόμενα βήματα. Και πρόκειται για θέματα στα οποία είχαν «κολλήσει» προηγούμενες ειρηνευτικές προσπάθειες, μεταξύ των οποίων η διακυβέρνηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου και η μοίρα της Χαμάς.

Live οι εξελίξεις από το Sky News

{https://www.youtube.com/watch?v=XYJIC8eveR0}

Ποιοι είναι οι όμηροι που απελευθερώθηκαν

Η συμφωνία για κατάπαυση πυρός προβλέπει την παράδοση των 48 εναπομεινάντων ομήρων που κρατούσε ακόμα η Χαμάς έπειτα από δύο χρόνια πολέμου. Από αυτούς, οι 20 είναι ζωντανοί και παραδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας, σε δύο ομάδες, στη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού.

Στην πρώτη ομάδα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ήταν οι Έιταν Μορ, Γκάλι Μπέρμαν, Ζιβ Μπέρμαν, Όμρι Μίραν, Άλον Όχελ, Γκι Γκιλμπόα- Νταλάλ και Μάταν Άνγκρεστ. Η δεύτερη ομάδα ομήρων που απελευθερώθηκαν αποτελούνταν από τους Μπαρ Κουπερστάιν, Εβιατάρ Νταβίντ, Γιόσεφ Τσάιμ Οχάνα, Σέγκεφ Κάλφρον, Αβιτάναν Ορ, Ελκάνα Μπόμποτ, Μαξίμ Χέρκιν, Νίμροντ Κοέν, Μάταν Ζανγκάουκερ, Ντέιβιντ Κούνιο, Έιταν Χορν, Ρομ Μπρασλάμπσκι και Άριελ Κούνιο.

Σε ό,τι αφορά στους νεκρούς, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σήμερα θα παραδώσει τις σορούς τεσσάρων. Είναι οι Γκι Ιλούζ, Γιόσι Σαράμπι, Μπίπιν Γιόσι και Ντάνιελ Πέρετζ. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι διεθνής task force θα αρχίσει να αναζητά όποιες σορούς δεν επιστραφούν.

{https://www.youtube.com/watch?v=Ph9hHzh_AP4}

{https://www.youtube.com/watch?v=PTqeXXMIF30}

Ποιοι είναι οι Παλαιστίνιοι που αποφυλακίστηκαν

Σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των ομήρων, το Ισραήλ αποφυλάκισε 250 Παλαιστίνιους που εξέτιαν ισόβιες ποινές κάθειρξης και 1.718 κρατούμενους από τη Γάζα, ανάμεσά τους 15 ανήλικοι.

Το Prisoners Media Office, της Χαμάς, έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα ονόματά τους. Ανάμεσά τους δεν είναι στελέχη που έχουν καταδικαστεί σε πολλαπλές ισόβιες καθείρξεις για δολοφονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, όπως ο Μαρουάν Μπαργκούτι και ο Αχμάντ Σααντάτ.

{https://www.youtube.com/watch?v=pER5gxmio9Y}

{https://www.youtube.com/watch?v=TEeR4nnefG4}

Τα επόμενα βήματα

Πριν από την απελευθέρωση των ομήρων, τα ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν σε μία γραμμή, στην οποία διατηρούν τον έλεγχο του 53% της Γάζας. Αυτή ήταν η πρώτη από τις τρεις φάσεις απόσυρσης των IDF που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ.

Μία διεθνής δύναμη περίπου 200 στρατιωτών, υπό τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, θα επιτηρούν τη εφαρμογή της κατάπαυσης πυρός, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι αυτή η δύναμη περιλαμβάνει στρατιώτες από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα πάνε στη Γάζα δυνάμεις των ΗΠΑ.

Τα 20 σημεία του πλάνου Τραμπ προβλέπει την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και την καταστροφή όλων των «στρατιωτικών, τρομοκρατικών και επιθετικών» υποδομών. Επίσης, προβλέπει ότι αρχικά μία προσωρινή, μεταβατική επιτροπή Παλαιστινίων τεχνοκρατών θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του θύλακα, υπό την εποπτεία του «Συμβουλίου της Ειρήνης», επικεφαλής του οποίου θα είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ σε αυτό θα συμμετέχει ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ.

Τελικά, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας θα παραδοθεί στην Παλαιστινιακή Αρχή, όταν ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις. Η Χαμάς, που διοικεί την περιοχή από το 2007, δεν θα έχει καμία εμπλοκή στη διακυβέρνηση του θύλακα, έμμεση ή άμεση, σύμφωνα με το πλάνο.

Στα μέλη της Χαμάς θα δοθεί αμνηστία, εάν δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη, ή θα τους παρασχεθεί ασφαλής έξοδος προς άλλη χώρα. Οι Παλαιστίνιοι δεν θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψου τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να επιστρέψουν. Επίσης, μια ομάδα ειδικών θα συντάξει ένα «πλάνο οικονομικής ανάπτυξης και ανοικοδόμησης» του θύλακα.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα αγκάθια

Το πιθανότερο είναι πως θα υπάρξουν πολλές διαφωνίες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις επόμενες φάσεις του σχεδίου. Έως τώρα, η Χαμάς έχει αρνηθεί να παραδώσει τα όπλα, δηλώνοντας ότι θα το πράξει αυτό μόνο μετά την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Επίσης, παρότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει στο σχέδιο Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε να απορρίπτει την εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική Γάζα. Ακόμα, η Χαμάς αναμένει ότι θα έχει κάποιο ρόλο στο μέλλον, στο πλαίσιο ενός «ενιαίου παλαιστινιακού κινήματος».

Ένα ακόμα επίμαχο σημείο είναι η έκταση της απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων. Μετά την πρώτη αναδιάταξη των IDF, το Ισραήλ ελέγχει περίπου το 53% της Γάζας. Σύμφωνα με το πλάνο Τραμπ, στις επόμενες φάσεις θα πρέπει ο έλεγχος να μειωθεί αρχικά στο 40% και στη συνέχεια στο 15%. Αυτή η τελική φάση θα είναι μια «περίμετρος ασφαλείας», η οποία θα «παραμείνει μέχρι η Γάζα να είναι πλήρως ασφαλής από όποια αναδυόμενη τρομοκρατική απειλή». Πρόκειται για μια αόριστη διατύπωση, που δεν δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποχώρηση των IDF, κάτι που η Χαμάς θα θέλει να ξεκαθαριστεί.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters