Ισραήλ - Χαμάς: Άρχισε η απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα - Live εικόνα

Ημέρα απελευθέρωσης των τελευταίων ομήρων από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και συμμάχους του στη Λωρίδα της Γάζας η σημερινή, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ισραήλ για τη Γάζα.
Η Χαμάς απελευθερώνει και στέλνει πίσω στο Ισραήλ τους τελευταίους ομήρους που κρατά στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων, λίγο πριν διεξαχθεί σύνοδος για την ειρήνη στη λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με παρόντα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου που παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος στα τέλη Σεπτεμβρίου για να σιγήσουν τα όπλα, η επιστροφή στο Ισραήλ των 48 ομήρων, ζωντανών και νεκρών, θα γίνει παράλληλα με την απελευθέρωση από τις ισραηλινές αρχές 250 κρατουμένων για «λόγους ασφαλείας» - συμπεριλαμβανομένων πολλών καταδικασμένων για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών - και κάπου 1.700 Παλαιστινίων που αιχμαλωτίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.
Live εικόνα από Γάζα:
{https://www.youtube.com/watch?v=O0l3AmeG4zo}
Live εικόνα από Τελ Αβίβ:
{https://www.youtube.com/watch?v=jHNT-Alroh0}
Απελευθερώθηκαν οι πρώτοι 7 όμηροι08:22:56
Η Χαμάς απελευθέρωσε επτά ομήρους που κρατούνται από τον Ερυθρό Σταυρό, οι πρώτοι που απελευθερώνονται στο πλαίσιο της συμφωνίας, αναφέρει το AP.
Δεν υπήρξαν άμεσες πληροφορίες για την κατάστασή τους.
Οι οικογένειες και οι φίλοι των ομήρων ξέσπασαν σε ζητωκραυγές καθώς τα ισραηλινά τηλεοπτικά κανάλια ανακοίνωσαν ότι οι όμηροι βρίσκονται στα χέρια του Ερυθρού Σταυρού.
Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί παρακολουθούν τη μεταφορά των ομήρων από γιγαντοοθόνες που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα.
-
«Σύνοδος ειρήνης»08:18:29
Μετά την ολιγόωρη διαμονή του στο Ισραήλ, ο κ. Τραμπ αναμένεται στην Αίγυπτο, όπου θα συμπροεδρεύσει με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σε «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα, με τη συμμετοχή 20 και πλέον άλλων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
Ανάμεσα στα διακυβεύματα: η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.
Οι χώρες που μεσολάβησαν για να κλειστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας σκοπεύουν να υπογράψουν έγγραφο που θα εγγυάται την εφαρμογή της, ανέφερε διπλωματική πηγή, συμπληρώνοντας πως οι χώρες που θα το προσυπογράψουν θα είναι «οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος, το Κατάρ και πιθανόν η Τουρκία».
Κανένας αξιωματούχος του Ισραήλ δεν θα βρίσκεται στο Σαρμ ελ Σέιχ, ούτε αντιπρόσωπος της Χαμάς. Το Ιράν, που υποστηρίζει για χρόνια αυτή την τελευταία, ξεκαθάρισε πως επίσης δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη σύνοδο.
Παράλληλα με την προοδευτική απόσυρση των μονάδων του ισραηλινού στρατού, που λέει ότι ελέγχει το 53% της Λωρίδα της Γάζας, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει μεταγενέστερη φάση κατά την οποία η Χαμάς δεν θα ασκεί πλέον την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2007, και το οπλοστάσιό της θα καταστραφεί. Στελέχη της Χαμάς ωστόσο αποκλείουν τον αφοπλισμό της.
Με βάση το σχέδιο των ΗΠΑ, τη διακυβέρνηση θα αναλάβει «παλαιστινιακή επιτροπή», που θα είναι «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης» με επικεφαλής τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.
-
Ερυθρός Σταυρός σε ρόλο επιτηρητή08:15:36
Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε μια «πολυφασική επιχείρηση» για την επιτήρηση της απελευθέρωσης ομήρων και κρατουμένων στο πλαίσιο της εκεχειρίας στη Γάζα, αναφέρει το AP.
Ο Ερυθρός Σταυρός θα τους μεταφέρει από τη Βόρεια Γάζα σε ένα μέρος της Λωρίδας που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν στη στρατιωτική βάση Re'im στο νότιο Ισραήλ, όπου θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.
Έπειτα, θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία με ελικόπτερα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.
-
Στην Κνέσετο Τραμπ08:13:45
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στο Ισραήλ στις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Αφού συναντηθεί με τον κ. Νετανιάχου, θα δει συγγενείς ομήρων και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ, στην ισραηλινή Βουλή.
-
Σπίτι, δύο χρόνια μετά08:09:51
Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Amichai Stein δημοσίευσε στο X μια φωτογραφόα, γράφοντας ότι «το πουκάμισο το έφτιαξαν οι κόρες του Omri Mira, που περιμένουν την επιστροφή του από την αιχμαλωσία της Χαμάς μετά από 2 χρόνια. Και τα 4 ονόματα μαζί».
{https://x.com/AmichaiStein1/status/1977598195703464380}
-
Πλήθος κόσμου στο Τελ Αβίβ08:00:58
Από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ.
Φωτό: ΑP
-
Πήρε θέση ο Ερυθρός Σταυρός07:59:52
Αυτοκινητοπομπές της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) βρίσκονται εν κινήσει προς τις τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας όπου πρόκειται να παραλάβουν ισραηλινούς ομήρους, όπως προβλέπει η συμφωνία.
-
Χειρόγραφα σημειώματα από Νετανιάχου07:59:16
Ο Μπέντζαμιν και η Σάρα Νετανιάχου έχουν ετοιμάσει χειρόγραφα σημειώματα για τους ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν.
Ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και η σύζυγός του, Σάρα, αφήνουν χειρόγραφα σημειώματα καλωσορίζοντας τους ομήρους που αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα το πρωί .
«Εκ μέρους ολόκληρου του λαού του Ισραήλ, καλώς ήρθατε πίσω! Σας περιμέναμε και σας αγκαλιάζουμε», αναφέρει το σημείωμα.
Τα κιτ υποδοχής μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ρούχα και προσωπικά αντικείμενα, έναν φορητό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα τάμπλετ.
-
Η Χαμάς ανακοίνωσε τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν07:58:51
Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δημοσιοποίησε τα ονόματα είκοσι ζωντανών ισραηλινών ομήρων, κρατούμενων στη Λωρίδα της Γάζας, η απελευθέρωση των οποίων αναμένεται να αρχίσει σε λίγη ώρα, στο πλαίσιο της ανταλλαγής τους με εκατοντάδες παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.
«Στο πλαίσιο της συμφωνίας (σ.σ. κατάπαυσης του πυρός και) ανταλλαγής αιχμαλώτων, οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ αποφάσισαν να απελευθερώσουν τους ακόλουθους σιωνιστές ζωντανούς αιχμαλώτους», αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης με κατάλογο είκοσι ομήρων που μέχρι τώρα απλώς θεωρείτο ότι παραμένουν στη ζωή.
Τα ονόματα:
Bar Kupershtein
Evyatar David
Yosef-Chaim Ohana
Segev Kalfon
Avinatan Or
Elkana Bohbot
Maxim Herkin
Nimrod Cohen
Matan Zangauker
David Cunio
Eitan Horn
Matan Angrest
Eitan Mor
Gali Berman
Ziv Berman
Omri Miran
Alon Ohel
Guy Gilboa-Dalal
Rom Braslabski
Ariel Konio
Επίσης δημοσίευσε τα ονόματα περισσότερων από 1.900 Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν βάσει της συμφωνίας, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία.
-
Live εικόνα από Γάζα07:58:18
{https://www.youtube.com/watch?v=O0l3AmeG4zo}