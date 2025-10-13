Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ισραήλ - Χαμάς: Άρχισε η απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα - Live εικόνα

Ισραήλ - Χαμάς: Άρχισε η απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα - Live εικόνα Φωτογραφία: Leo Correa/AP

Ημέρα απελευθέρωσης των τελευταίων ομήρων από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και συμμάχους του στη Λωρίδα της Γάζας η σημερινή, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ισραήλ για τη Γάζα.

Η Χαμάς απελευθερώνει και στέλνει πίσω στο Ισραήλ τους τελευταίους ομήρους που κρατά στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων, λίγο πριν διεξαχθεί σύνοδος για την ειρήνη στη λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με παρόντα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου που παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος στα τέλη Σεπτεμβρίου για να σιγήσουν τα όπλα, η επιστροφή στο Ισραήλ των 48 ομήρων, ζωντανών και νεκρών, θα γίνει παράλληλα με την απελευθέρωση από τις ισραηλινές αρχές 250 κρατουμένων για «λόγους ασφαλείας» - συμπεριλαμβανομένων πολλών καταδικασμένων για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών - και κάπου 1.700 Παλαιστινίων που αιχμαλωτίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.

Live εικόνα από Γάζα:

{https://www.youtube.com/watch?v=O0l3AmeG4zo}

Live εικόνα από Τελ Αβίβ:

{https://www.youtube.com/watch?v=jHNT-Alroh0}


LIVE

  • Απελευθερώθηκαν οι πρώτοι 7 όμηροι

    08:22:56

    Η Χαμάς απελευθέρωσε επτά ομήρους που κρατούνται από τον Ερυθρό Σταυρό, οι πρώτοι που απελευθερώνονται στο πλαίσιο της συμφωνίας, αναφέρει το AP.

    Δεν υπήρξαν άμεσες πληροφορίες για την κατάστασή τους.

    Οι οικογένειες και οι φίλοι των ομήρων ξέσπασαν σε ζητωκραυγές καθώς τα ισραηλινά τηλεοπτικά κανάλια ανακοίνωσαν ότι οι όμηροι βρίσκονται στα χέρια του Ερυθρού Σταυρού.

    Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί παρακολουθούν τη μεταφορά των ομήρων από γιγαντοοθόνες που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα.

  • «Σύνοδος ειρήνης»

    08:18:29

    Μετά την ολιγόωρη διαμονή του στο Ισραήλ, ο κ. Τραμπ αναμένεται στην Αίγυπτο, όπου θα συμπροεδρεύσει με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σε «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα, με τη συμμετοχή 20 και πλέον άλλων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

    Ανάμεσα στα διακυβεύματα: η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

    Οι χώρες που μεσολάβησαν για να κλειστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας σκοπεύουν να υπογράψουν έγγραφο που θα εγγυάται την εφαρμογή της, ανέφερε διπλωματική πηγή, συμπληρώνοντας πως οι χώρες που θα το προσυπογράψουν θα είναι «οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος, το Κατάρ και πιθανόν η Τουρκία».

    Κανένας αξιωματούχος του Ισραήλ δεν θα βρίσκεται στο Σαρμ ελ Σέιχ, ούτε αντιπρόσωπος της Χαμάς. Το Ιράν, που υποστηρίζει για χρόνια αυτή την τελευταία, ξεκαθάρισε πως επίσης δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη σύνοδο.

    Παράλληλα με την προοδευτική απόσυρση των μονάδων του ισραηλινού στρατού, που λέει ότι ελέγχει το 53% της Λωρίδα της Γάζας, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει μεταγενέστερη φάση κατά την οποία η Χαμάς δεν θα ασκεί πλέον την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2007, και το οπλοστάσιό της θα καταστραφεί. Στελέχη της Χαμάς ωστόσο αποκλείουν τον αφοπλισμό της.

    Με βάση το σχέδιο των ΗΠΑ, τη διακυβέρνηση θα αναλάβει «παλαιστινιακή επιτροπή», που θα είναι «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης» με επικεφαλής τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

  • Ερυθρός Σταυρός σε ρόλο επιτηρητή

    08:15:36

    Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε μια «πολυφασική επιχείρηση» για την επιτήρηση της απελευθέρωσης ομήρων και κρατουμένων στο πλαίσιο της εκεχειρίας στη Γάζα, αναφέρει το AP.

    Ο Ερυθρός Σταυρός θα τους μεταφέρει από τη Βόρεια Γάζα σε ένα μέρος της Λωρίδας που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν στη στρατιωτική βάση Re'im στο νότιο Ισραήλ, όπου θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

    Έπειτα, θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία με ελικόπτερα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

  • Στην Κνέσετο Τραμπ

    08:13:45

    Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στο Ισραήλ στις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Αφού συναντηθεί με τον κ. Νετανιάχου, θα δει συγγενείς ομήρων και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ, στην ισραηλινή Βουλή.

  • Σπίτι, δύο χρόνια μετά

    08:09:51

    Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Amichai Stein δημοσίευσε στο X μια φωτογραφόα, γράφοντας ότι «το πουκάμισο το έφτιαξαν οι κόρες του Omri Mira, που περιμένουν την επιστροφή του από την αιχμαλωσία της Χαμάς μετά από 2 χρόνια. Και τα 4 ονόματα μαζί».

    {https://x.com/AmichaiStein1/status/1977598195703464380}

  • Πλήθος κόσμου στο Τελ Αβίβ

    08:00:58

    Από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ.

    Φωτό: ΑP

    AP25286174052816 1 7380f

  • Πήρε θέση ο Ερυθρός Σταυρός

    07:59:52

    Αυτοκινητοπομπές της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) βρίσκονται εν κινήσει προς τις τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας όπου πρόκειται να παραλάβουν ισραηλινούς ομήρους, όπως προβλέπει η συμφωνία.

  • Χειρόγραφα σημειώματα από Νετανιάχου

    07:59:16

    Ο Μπέντζαμιν και η Σάρα Νετανιάχου έχουν ετοιμάσει χειρόγραφα σημειώματα για τους ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν.

    Ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και η σύζυγός του, Σάρα, αφήνουν χειρόγραφα σημειώματα καλωσορίζοντας τους ομήρους που αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα το πρωί .

    «Εκ μέρους ολόκληρου του λαού του Ισραήλ, καλώς ήρθατε πίσω! Σας περιμέναμε και σας αγκαλιάζουμε», αναφέρει το σημείωμα.

    Τα κιτ υποδοχής μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ρούχα και προσωπικά αντικείμενα, έναν φορητό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα τάμπλετ.

  • Η Χαμάς ανακοίνωσε τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν

    07:58:51

    Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δημοσιοποίησε τα ονόματα είκοσι ζωντανών ισραηλινών ομήρων, κρατούμενων στη Λωρίδα της Γάζας, η απελευθέρωση των οποίων αναμένεται να αρχίσει σε λίγη ώρα, στο πλαίσιο της ανταλλαγής τους με εκατοντάδες παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

    «Στο πλαίσιο της συμφωνίας (σ.σ. κατάπαυσης του πυρός και) ανταλλαγής αιχμαλώτων, οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ αποφάσισαν να απελευθερώσουν τους ακόλουθους σιωνιστές ζωντανούς αιχμαλώτους», αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης με κατάλογο είκοσι ομήρων που μέχρι τώρα απλώς θεωρείτο ότι παραμένουν στη ζωή.

    Τα ονόματα:

    Bar Kupershtein
    Evyatar David
    Yosef-Chaim Ohana
    Segev Kalfon
    Avinatan Or
    Elkana Bohbot
    Maxim Herkin
    Nimrod Cohen
    Matan Zangauker
    David Cunio
    Eitan Horn
    Matan Angrest
    Eitan Mor
    Gali Berman
    Ziv Berman
    Omri Miran
    Alon Ohel
    Guy Gilboa-Dalal
    Rom Braslabski
    Ariel Konio

    Επίσης δημοσίευσε τα ονόματα περισσότερων από 1.900 Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν βάσει της συμφωνίας, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία.

  • Live εικόνα από Γάζα

    07:58:18

    {https://www.youtube.com/watch?v=O0l3AmeG4zo}

# TAGS

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Εργασιακή «απορρύθμιση»: Ψηφίζεται το νομοσχέδιο - Τι φέρνει το 13ωρο, αλλαγές σε υπερωρίες και προσλήψεις

Εργασιακή «απορρύθμιση»: Ψηφίζεται το νομοσχέδιο - Τι φέρνει το 13ωρο, αλλαγές σε υπερωρίες και προσλήψεις

Στεγαστικό: Ποια μέτρα ξεκινούν τον Νοέμβριο και ποια το 2026

Στεγαστικό: Ποια μέτρα ξεκινούν τον Νοέμβριο και ποια το 2026

Απώλεια ζωής: Πώς ρυθμίζονται σωστά οι φορολογικές υποχρεώσεις βήμα - βήμα

Απώλεια ζωής: Πώς ρυθμίζονται σωστά οι φορολογικές υποχρεώσεις βήμα - βήμα

Η καθημερινή συνήθεια που έγινε έξοδο: Ο καφές στα χρόνια της ακρίβειας

Η καθημερινή συνήθεια που έγινε έξοδο: Ο καφές στα χρόνια της ακρίβειας

«Ψυχραίνουν» εκ νέου οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας μετά τους νέους δασμούς

«Ψυχραίνουν» εκ νέου οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας μετά τους νέους δασμούς

DEMO: Στηρίζοντας τους νέους που χτίζουν το αύριο της επιστήμης

DEMO: Στηρίζοντας τους νέους που χτίζουν το αύριο της επιστήμης

Δεν χρειάζεται να το αγοράσεις για να το ζήσεις! (Βίντεο)

Δεν χρειάζεται να το αγοράσεις για να το ζήσεις! (Βίντεο)

Η UM γιορτάζει την Stand Against Bland Day: Mια ημέρα ενάντια στη μονοτονία και αφιερωμένη στη δημιουργικότητα

Η UM γιορτάζει την Stand Against Bland Day: Mια ημέρα ενάντια στη μονοτονία και αφιερωμένη στη δημιουργικότητα

Μεγιστοποίησε την τιμή πώλησης του ακινήτου σου

Μεγιστοποίησε την τιμή πώλησης του ακινήτου σου

Οδηγείς μηχανή; Δες γιατί 3€ μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή

Οδηγείς μηχανή; Δες γιατί 3€ μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή

Ιατρικά λάθη: Ατομική ευθύνη ή συστημικό πρόβλημα του ΕΣΥ;

Ιατρικά λάθη: Ατομική ευθύνη ή συστημικό πρόβλημα του ΕΣΥ;

Όλη η αλήθεια για τη ρεσβερατρόλη, το κόκκινο κρασί και την καρδιά

Όλη η αλήθεια για τη ρεσβερατρόλη, το κόκκινο κρασί και την καρδιά

Μια απλή αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει την χοληστερίνη

Μια απλή αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει την χοληστερίνη

Υπνηλία: Γιατί μπορεί να νιώθουμε συνεχώς νυσταγμένοι;

Υπνηλία: Γιατί μπορεί να νιώθουμε συνεχώς νυσταγμένοι;

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα την Τετάρτη χωρίς εκπλήξεις στην τιμή- Στην εκκίνηση και το επίδομα

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα την Τετάρτη χωρίς εκπλήξεις στην τιμή- Στην εκκίνηση και το επίδομα

Ηλεκτρισμός: Με άλμα 105% ξεκίνησε η εβδομάδα- Πάνω από 158 ευρώ η χονδρεμπορική τιμή

Ηλεκτρισμός: Με άλμα 105% ξεκίνησε η εβδομάδα- Πάνω από 158 ευρώ η χονδρεμπορική τιμή

Στο... τραπέζι των Βρυξελλών το αδιέξοδο για το καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου

Στο... τραπέζι των Βρυξελλών το αδιέξοδο για το καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου

Έως τις αρχές του 2026 η απόφαση του ACER για το νέο μοντέλο εξισορρόπησης ηλεκτρισμού στην Ευρώπη

Έως τις αρχές του 2026 η απόφαση του ACER για το νέο μοντέλο εξισορρόπησης ηλεκτρισμού στην Ευρώπη

Στην τελική ευθεία η συνένωση Ήρων και nrg - Ο τρίτος πόλος στην αγορά ενέργειας από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil

Στην τελική ευθεία η συνένωση Ήρων και nrg - Ο τρίτος πόλος στην αγορά ενέργειας από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil

«Πράσινες» επενδύσεις και νέο εργοστάσιο στα Βαλκάνια για την Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας

«Πράσινες» επενδύσεις και νέο εργοστάσιο στα Βαλκάνια για την Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας

Σχετικά Άρθρα

Στις 8 πμ η απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα - Η εκεχειρία σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Στις 8 πμ η απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα - Η εκεχειρία σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Διεθνή
Μήνυμα Νετανιάχου πριν την «ιστορική» απελευθέρωση ομήρων: Δεν έχει τελειώσει ακόμα η εκστρατεία, υπάρχουν προκλήσεις ασφαλείας

Μήνυμα Νετανιάχου πριν την «ιστορική» απελευθέρωση ομήρων: Δεν έχει τελειώσει ακόμα η εκστρατεία, υπάρχουν προκλήσεις ασφαλείας

Διεθνή
Γάζα: Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων από τη Χαμάς - Οι τελευταίες εξελίξεις

Γάζα: Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων από τη Χαμάς - Οι τελευταίες εξελίξεις

Διεθνή
Βανς: Οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν «ανά πάσα στιγμή»

Βανς: Οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν «ανά πάσα στιγμή»

Διεθνή

NETWORK

Όλη η αλήθεια για τη ρεσβερατρόλη, το κόκκινο κρασί και την καρδιά

Όλη η αλήθεια για τη ρεσβερατρόλη, το κόκκινο κρασί και την καρδιά

healthstat.gr
Υπνηλία: Γιατί μπορεί να νιώθουμε συνεχώς νυσταγμένοι;

Υπνηλία: Γιατί μπορεί να νιώθουμε συνεχώς νυσταγμένοι;

healthstat.gr
Πότε πρέπει να πετάξετε προϊόντα περιποίησης που δεν έχουν λήξει;

Πότε πρέπει να πετάξετε προϊόντα περιποίησης που δεν έχουν λήξει;

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Τι δεν έχει καταλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Γιάννης Τριήρης: Τι δεν έχει καταλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ienergeia.gr
Ηλεκτρισμός: Με άλμα 105% ξεκίνησε η εβδομάδα- Πάνω από 158 ευρώ η χονδρεμπορική τιμή

Ηλεκτρισμός: Με άλμα 105% ξεκίνησε η εβδομάδα- Πάνω από 158 ευρώ η χονδρεμπορική τιμή

ienergeia.gr
Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα την Τετάρτη χωρίς εκπλήξεις στην τιμή- Στην εκκίνηση και το επίδομα

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα την Τετάρτη χωρίς εκπλήξεις στην τιμή- Στην εκκίνηση και το επίδομα

ienergeia.gr
Αλ. Μεϊκόπουλος: Αλλαγή στάσης για το LNG στον Βόλο – Καμία δέσμευση από τον νέο Υφυπουργό ΥΠΕΝ

Αλ. Μεϊκόπουλος: Αλλαγή στάσης για το LNG στον Βόλο – Καμία δέσμευση από τον νέο Υφυπουργό ΥΠΕΝ

ienergeia.gr
Μια απλή αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει την χοληστερίνη

Μια απλή αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει την χοληστερίνη

healthstat.gr