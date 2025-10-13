Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, Τραμπ και Ζελένσκι θα συζητήσουν ποια όπλα θα πρέπει να παρασχεθούν στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Axios.

Ο Ζελένσκι έχει προγραμματιστεί να φτάσει στις ΗΠΑ την Πέμπτη ενώ ο επικεφαλής της ουκρανικής ομάδας, Αντρίι Γερμάκ, θα φτάσει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα το βράδυ για να προετοιμαστεί για την επίσκεψη.

Επικαλούμενο δύο πηγές, που γνωρίζουν το θέμα, το Axios, ανέφερε πως Τραμπ και Ζελένσκι θα συζητήσουν ποια όπλα θα πρέπει να παρασχεθούν στην Ουκρανία, ειδικά δε, αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να παράσχουν τους πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς που θα αλλάξουν τα δεδομένα στην πορεία του πολέμου απέναντι στη Ρωσία.

«Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που δεν μπορούν να συζητηθούν τηλεφωνικά», δήλωσε μια πηγή στο Axios ενώ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ την Κυριακή δήλωσε στους δημοσιογράφους έχει συζητήσει με τον Ζελένσκι την πιθανότητα οι ΗΠΑ να δώσουν στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk και πρόσθετα συστήματα αεράμυνας Patriot κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, που είχαν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι μια τέτοια παροχή θα αναγκάσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως «ίσως χρειαστεί να μιλήσει με τη Ρωσία» για τους Tomahawk.

«Θέλουν να έχουν Tomahawk απέναντί τους; Δε νομίζω. Το είπα αυτό στον Πρόεδρο Ζελένσκι, επειδή οι πύραυλοι Tomahawk αποτελούν ένα νέο βήμα επιθετικότητας», είπε ο Τραμπ. «Ίσως να πω, "Κοιτάξτε, αν αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να διευθετηθεί, μπορεί να τους στείλω Tomahawk". Η Ρωσία δεν το χρειάζεται αυτό. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να το θέσω όμως έτσι» πρόσθεσε.

Η αλήθεια είναι πως οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς θα δώσουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να στοχεύει μακριά στην ηπειρωτική Ρωσία, ακόμη και ως τη Μόσχα.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Κυριακή ότι ανησυχεί για την πιθανότητα η Ουκρανία να αποκτήσει τους πυραύλους, επειδή ορισμένες εκδόσεις μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές ενώ ο ίδιος ο Πούτιν έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν πως η χρήση των Tomahawk θα απαιτούσε την άμεση συμμετοχή αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού και μια τέτοια κλιμάκωση θα έβλαπτε σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Με πληροφορίες του Axios