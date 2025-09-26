Σκοπός του Ζελένσκι είναι να ασκήσει πίεση στη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Πρόεδρο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους την Τρίτη να παράσχει στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να χτυπήσει μέχρι και τη Μόσχα στη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στο «The Axios Show» την Τετάρτη ότι ζήτησε από τον Τραμπ ένα επιπλέον σύστημα όπλων που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες, ίσως χωρίς καν να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει η Ουκρανία.

Δεν κατονόμασε το σύστημα όπλων κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του αλλά είπε ότι αν η Ρωσία γνώριζε ότι η Ουκρανία το είχε, η πίεση για συνομιλίες θα αυξανόταν σημαντικά. Ουκρανός αξιωματούχος και μια άλλη πηγή που γνωρίζει τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για τον Tomahawk, έναν πύραυλο ακριβείας μεγάλης εμβέλειας.

Παρασκηνιακά ωστόσο, η Ουκρανία έχει θέσει το θέμα των Tomahawk στις ΗΠΑ αρκετές φορές τον τελευταίο χρόνο, συμπεριλαμβανομένης μιας λίστας υλικού που ζήτησε το Κίεβο πριν από αρκετούς μήνες. Ήταν το μόνο σύστημα όπλων στη λίστα που ο Τραμπ δεν συμφώνησε να πουλήσει σε χώρες του ΝΑΤΟ για λογαριασμό της Ουκρανίας, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει τη διαδικασία.

Ερωτηθείς για το μόνο πράγμα θα μπορούσε να κάνει ο Τραμπ για να βοηθήσει την Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο, ο Ζελένσκι δήλωσε στο Axios πως «Νομίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ξέρει. Του είπα χθες τι χρειαζόμαστε, ένα πράγμα. Παρεμπιπτόντως, το χρειαζόμαστε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσουμε. Γιατί αν το έχουμε, νομίζω ότι είναι πρόσθετη πίεση στον Πούτιν να καθίσει και να μιλήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στην ιδέα πως θα μπορούσαν να τεθούν όροι για τη χρήση του συστήματος από την Ουκρανία ανάλογα με τη συμπεριφορά της Ρωσίας.

Σημείωσε ακόμα ότι η Ουκρανία μπορεί ήδη να φτάσει βαθιά μέσα στη Ρωσία με drones, αλλά πολλοί στρατιωτικοί στόχοι διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα αεράμυνας που είναι δύσκολο να παραβιαστούν με drones.

Η ουσία είναι, όπως σημειώνει το Axios, πως ο Tomahawk, που κατασκευάζεται από την RTX, έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από τους πυραύλους που έχει διαθέσει μέχρι στιγμής το ΝΑΤΟ, πετά έως και 1.600 χλμ έναντι περίπου 305 χλμ των ATACMS που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Είναι επίσης πολύ πιο γρήγορος από τα drones της Ουκρανίας και έχει μεγαλύτερη ισχύ.

Η Ουκρανία προσπάθησε να παρακάμψει την απροθυμία των εταίρων της να παράσχουν όπλα μεγάλου βεληνεκούς αναπτύσσοντας τα δικά της συστήματα, όπως τα Palianytsia και Flamingo, αν και δεν έχουν το ιστορικό δεκαετιών του Tomahawk.

Η αμερικανική πλευρά μπορεί να ανησυχεί τόσο για την προοπτική κλιμάκωσης εάν η Ουάσινγκτον παράσχει έναν πύραυλο που θα φέρει τη Μόσχα σε κοντινή απόσταση, όσο και για τα δικά της αρκετά περιορισμένα αποθέματα Tomahawk, τα οποία χρειάζονται πολλούς μήνες για να αναπληρωθούν, σημειώμει το Axios.

Ωστόσο, όπως τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Ζελένσκι, εάν οι Ρώσοι αξιωματούχοι αρνηθούν να τερματίσουν τον πόλεμο, θα πρέπει να εντοπίσουν το πλησιέστερο καταφύγιο. «Θα το χρειαστούν, σε κάθε περίπτωση».

Με πληροφορίες του Axios