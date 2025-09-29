Η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, καθώς η Μόσχα αρνείται να συμμετάσχει σε άμεσες διμερείς ή τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η απροθυμία του Κρεμλίνου να συμμετάσχει σε άμεσες συνομιλίες με την Ουκρανία φαίνεται πως έχει εκνευρίσει την Ουάσινγκτον, που εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να προμηθεύσει το Κίεβο με πυραύλους Tomahawk.

Την είδηση επιβεβαίωσε την Κυριακή ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι ντι Βανς, απαντώντας σε δημοσιογράφους του Fox News: «Μου θέσατε αυτήν την ερώτηση για τους Tomahawk. Είναι κάτι για το οποίο θα αποφασίσει ο πρόεδρος».

«Αυτό που θα κάνει [ο πρόεδρος] είναι το καλύτερο για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», πρόσθεσε. «Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για το θέμα».

Σύμφωνα με αναφορές, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τον Τραμπ να προμηθεύσει το Κίεβο με πυραύλους μακράς εμβέλειας Tomahawk κατά τη διάρκεια συνάντησης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.

Ενώ η Ουάσινγκτον εξετάζει ακόμη την απόφαση για τους Tomahawk, η αμερικανική διοίκηση έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για επιθέσεις μακράς εμβέλειας της Ουκρανίας βαθιά εντός της Ρωσίας.

Και οι δύο αποφάσεις φαίνεται να προκύπτουν καθώς αυξάνεται η ανυπομονησία στον Λευκό Οίκο σχετικά με τη στάση της Ρωσίας όσον αφορά τις άμεσες συνομιλίες με την Ουκρανία που έχουν στόχο να τερματίσουν τις ρωσικές επιχειρήσεις.

Ο Βανς παραδέχτηκε ότι το Κρεμλίνο δεν είναι πρόθυμο να πραγματοποιήσει συνομιλίες ούτε κατ’ ιδίαν με τον ηγέτη της Ουκρανίας ούτε ακόμη και παρουσία του Τραμπ: «Αυτό που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι οι Ρώσοι έχουν αρνηθεί να καθίσουν σε οποιεσδήποτε διμερείς συναντήσεις με τους Ουκρανούς», σημείωσε. «Έχουν αρνηθεί να καθίσουν σε οποιεσδήποτε τριμερείς συναντήσεις όπου ο πρόεδρος ή κάποιο άλλο μέλος της διοίκησης θα μπορούσε να καθίσει με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς».

«Οι Ρώσοι δεν κερδίζουν πολλά. Αυτός ο πόλεμος είναι καταστροφικός για την οικονομία τους, και πρέπει να αναρωτηθούν πόσους ακόμη ανθρώπους θα χάσουν και πόσους ακόμη θα σκοτώσουν για πολύ μικρό στρατιωτικό πλεονέκτημα», εξήγησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι την περασμένη Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι «η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να επανακτήσει ολόκληρη την επικράτειά της στην αρχική της μορφή».

Ο Τραμπ πιθανώς αναφερόταν στα σύνορα του 1991 και εννοούσε ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε μονομερώς το 2014: «Με το πέρασμα του χρόνου, την υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος είναι πολύ πιθανό να επανέλθουν».

Πηγή: Euronews