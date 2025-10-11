Σύμφωνα με ειδικό σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, η Χαμάς αναγκάστηκε να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο εξαιτίας της έντονης πίεσης που δέχτηκε.

Η Χαμάς ανακάλεσε περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της για να ανακτήσει τον έλεγχο περιοχών της Γάζας, που εκκενώθηκαν πρόσφατα από τα ισραηλινά στρατεύματα, διορίζοντας πέντε νέους κυβερνήτες, όλοι με στρατιωτικό υπόβαθρο, μερικοί από τους οποίους προηγουμένως διοικούσαν ταξιαρχίες στην ένοπλη πτέρυγά της για την επίβλεψη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Όπως αναφέρει το BBC, η εντολή κινητοποίησης φέρεται να εκδόθηκε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων που έγραφαν: «Κηρύσσουμε γενική κινητοποίηση σε απάντηση στο κάλεσμα εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για τον καθαρισμό της Γάζας από τους παράνομους και τους συνεργάτες του Ισραήλ.

Πρέπει να παρουσιαστείτε εντός 24 ωρών στις καθορισμένες τοποθεσίες σας χρησιμοποιώντας τους επίσημους κωδικούς σας».

Αναφορές από τη Γάζα υποδηλώνουν ότι ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορες περιοχές, ορισμένες φορώντας πολιτικά ρούχα και άλλες με τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας.

Δεν παραδίδουν τα όπλα

Η κινητοποίηση της Χαμάς ήταν ευρέως αναμενόμενη εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα μόλις τελειώσει ο πόλεμος, ένα βασικό ζήτημα που θα μπορούσε να περιπλέξει την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο καλεί τη Χαμάς να αφοπλιστεί.

«Ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο το τέλος του πολέμου στη Γάζα, είναι εκτός συζήτησης», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε το ηγετικό στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τις αναφορές για την ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, αλλά δήλωσε στο BBC: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος των κλεφτών και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την ισραηλινή κατοχή. Τα όπλα μας είναι νόμιμα, υπάρχουν για να αντισταθούν στην κατοχή και θα παραμείνουν όσο συνεχίζεται η κατοχή».

«Πραγματικός ο κίνδυνος εσωτερικών συγκρούσεων»

Ο ειδικός σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων Χαλίλ Αμπού Σαμάλα, που ζει στη Γάζα, δήλωσε ότι μένει να φανεί αν η Χαμάς θα αποδεχθεί να παραδώσει τον έλεγχο στο έδαφος ή θα επιχειρήσει να εμποδίσει την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου.

«Υπάρχει αναμφίβολα εκτεταμένος φόβος μεταξύ των κατοίκων της Γάζας για πιθανές εσωτερικές συγκρούσεις, δεδομένων των πολλών παραγόντων που μπορούν να τις πυροδοτήσουν», είπε.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι η Χαμάς αναγκάστηκε να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο εξαιτίας της έντονης πίεσης που δέχτηκε.

«Πιστεύω ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειές της να διατηρήσει επιρροή με κάθε μέσο, ακόμη και μέσω ανάμειξης στα θέματα ασφαλείας, θα μπορούσαν τελικά να θέσουν σε κίνδυνο τη συμφωνία και να οδηγήσουν τους κατοίκους της Γάζας σε ακόμη μεγαλύτερα δεινά», ανέφερε.

Η συμφωνία εκεχειρίας

Το Ισραήλ και η Χαμάς σύναψαν την Πέμπτη στην Αίγυπτο συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εντός των επόμενων 72 ωρών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Η συμφωνία βασίζεται σε ένα σχέδιο που ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ για να τεθεί τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η δεύτερη φάση αυτού του σχεδίου 20 σημείων, στο επίκεντρο διαφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αφορά τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος, την εξορία των μαχητών του και τη συνέχιση της σταδιακής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.

Απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση 72 ωρών.

Στο διάστημα αυτό, η Χαμάς καλείται να απελευθερώσει και τους 20 ομήρους που εκτιμάται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες της διαδικασίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ωστόσο με βάση προηγούμενα πρωτόκολλα, οι όμηροι παραλαμβάνονταν από τον Ερυθρό Σταυρό, μεταφέρονταν στο Ισραήλ και από εκεί μεταφέρονται σε νοσοκομεία για ιατρικό έλεγχο και επανένωση με τις οικογένειές τους.

Η απελευθέρωση των ομήρων και των κρατουμένων αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα, σύμφωνα με δύο Αιγύπτιους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες και έναν αξιωματούχο της Χαμάς, αν και άλλος αξιωματούχος είπε ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ακόμα και από την Κυριακή το βράδυ.

Η συμφωνία προβλέπει ότι και οι σοροί Ισραηλινών ομήρων που σκοτώθηκαν θα επιστραφούν, χωρίς να είναι σαφές σε ποιο χρονικό πλαίσιο μπορεί να συμβεί αυτό.

Έγγραφο της συμφωνίας που δημοσιεύθηκε στον ισραηλινό Τύπο αναφέρει ότι οι παραδόσεις θα γίνουν χωρίς τελετές, δημόσιες εικόνες ή κάμερες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αναμένεται η απελευθέρωση περίπου 250 Παλαιστινίων κρατουμένων που εκτίουν ισόβιες ποινές σε ισραηλινές φυλακές, καθώς και 1.700 κρατουμένων από τη Γάζα. Παράλληλα, περίπου 600 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια θα μπαίνουν καθημερινά στη Γάζα.

Ωστόσο, η λίστα των 250 ονομάτων που δημοσίευσε το ισραηλινό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν περιλαμβάνει επτά εμβληματικές παλαιστινιακές μορφές, όπως τον Μαρουάν Μπαργκούτι και τον Άχμαντ Σααντάτ, που η Χαμάς είχε απαιτήσει να συμπεριληφθούν.

Ο Χαλίντ αλ-Χάγια, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ ότι όλες οι γυναίκες και τα παιδιά που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές θα απελευθερωθούν.

Σύμφωνα με πηγή των παλαιστινιακών αρχών, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δεσμεύτηκε να θέσει το ζήτημα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά.

Το BBC μεταδίδει, επίσης, ότι η Χαμάς πιέζει για πρόσθετες αποφυλακίσεις Παλαιστινίων κρατουμένων που είχαν απελευθερωθεί στο πλαίσιο της ανταλλαγής για τον Γκιλάντ Σαλίτ και συνελήφθησαν ξανά μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι αφού είχαν ήδη συμμετάσχει σε παλαιότερη ανταλλαγή ομήρων, δεν θα πρέπει να υπολογίζονται στον αριθμό των 250.