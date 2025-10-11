Συγκλονιστικές εικόνες από την επιστροφή των ξεριζωμένων Παλαιστινίων που επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφονται στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες ώρες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Από την Παρασκευή (10 Οκτωβρίου 2025) χιλιάδες Παλαιστίνιοι άρχισαν να επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια και τις γειτονιές τους, έπειτα από δύο χρόνια σφοδρών συγκρούσεων και συνεχών βομβαρδισμών.

Δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, Ισραήλ και Χαμάς φαίνεται πως κατέληξαν σε συμφωνία ειρήνης. Αν και διεθνείς αναλυτές εκφράζουν φόβους για τη διάρκεια της εκεχειρίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται βέβαιος πως «το αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή έχει τελειώσει».

Η ειρηνευτική συμφωνία βασίζεται στο σχέδιο 20 σημείων που φέρει την υπογραφή του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος προσδοκούσε ότι η πρωτοβουλία του θα τον οδηγούσε στο Νόμπελ Ειρήνης, είδε τελικά τη διάκριση να πηγαίνει στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Σε δηλώσεις του την Παρασκευή, ο Τραμπ τόνισε πως «η συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς θα κρατήσει», προσθέτοντας: «Όλοι έχουν κουραστεί να πολεμούν». Παράλληλα, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να επισκεφθεί το Ισραήλ και την Αίγυπτο μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ και να συναντηθεί με ηγέτες της περιοχής για το μέλλον της Γάζας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε πως η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για μια ευρύτερη ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. «Υπάρχουν ακόμη μερικά μικρά θερμά σημεία, αλλά θα σβήσουν σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανθρωπιστική κρίση και ανάγκη για βοήθεια

Ενώ οι εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα ερείπια, η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα παραμένει οξεία. Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) κάλεσε το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη και επαρκή ροή ανθρωπιστικής βοήθειας» στον αποκλεισμένο θύλακο.

Σε ανακοίνωσή της, η MSF υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης μεταφοράς ασθενών που χρειάζονται επείγουσες επεμβάσεις, καθώς και τη διανομή βασικών αγαθών — ιατρικού υλικού, τροφίμων, νερού, καυσίμων και μέσων στέγασης.

«Οι Παλαιστίνιοι της Γάζας που επέζησαν του πολέμου ζουν ανάμεσα στα συντρίμμια των σπιτιών τους και έχουν τεράστιες ιατρικές, ψυχολογικές και υλικές ανάγκες», σημειώνει η οργάνωση, προειδοποιώντας ότι η πλειονότητα του πληθυσμού αντιμετωπίζει ακόμη έναν χειμώνα χωρίς στέγη.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προβλέπει την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, ωστόσο τα επόμενα βήματα για μια μόνιμη ειρήνη παραμένουν ανοιχτά και αβέβαια.

