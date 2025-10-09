Ο Πούτιν δεσμεύθηκε στον Αζέρο ομόλογό του ότι θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Δέκα μήνες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους των Azerbaijani Airlines στο Καζακστάν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραδέχθηκε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ευθύνονται για το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή 38 ανθρώπων.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον ουκρανικού drone, αλλά εξερράγησαν κοντά στο αεροπλάνο, την ώρα που ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο Γκρόζνι, την πρωτεύουσα της Τσετσενίας, στις 25 Δεκεμβρίου 2024, είπε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος το παραδέχθηκε αυτό κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Αζέρο ομόλογό του, Ιλχάμ Αλίγιεφ, στο Τατζικιστάν, όπου βρίσκονται για τη σύνοδο των πρώην σοβιετικών κρατών. Ο Πούτιν δεσμεύθηκε ότι θα τιμωρήσει τους υπεύθυνους και πως θα δοθεί αποζημίωση για τα θύματα.

Οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν ανέφεραν από την αρχή ότι το αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από το Μπακού, χτυπήθηκε κατά λάθος από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια προσπάθησε να προσγειωθεί στο δυτικό Καζακστάν, όπου συνετρίβη. Στο αεροπορικό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι 38 από τους 67 που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Λίγες ημέρες μετά τη συντριβή, ο Πούτιν απολογήθηκε στον Αλίγιεφ για το «τραγικό δυστύχημα», όπως το χαρακτήρισε, αλλά δεν ανέλαβε την ευθύνη.

Πηγή: Associated Press