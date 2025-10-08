Οι ερευνητές βρήκαν μέσα στο σπίτι δύο μαχαίρια και ρούχα που εικάζουν ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση και συνέλαβαν την 17χρονη κόρη και τον 15χρονο γιο της Στάλτσερ.

Τη 17χρονη κόρη της υπέδειξε ως δράστρια της επίθεσης με μαχαίρι, η δήμαρχος του Χέρντεκε, σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές.

Οι ερευνητές δήλωσαν την Τετάρτη ότι η νεοεκλεγείσα δήμαρχος, Ίρις Σάλτσερ η οποία βρέθηκε στο σπίτι της με 13 τραύματα από μαχαίρι, προφανώς δέχτηκε επίθεση από την έφηβη κόρη της και ότι η ζωή της δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης από την κόρη της, η οποία ανέφερε ότι η Στάλτσερ είχε τραυματιστεί σοβαρά έξω από το σπίτι της κατά τη διάρκεια μίας απόπειρας ληστείας. Οι Αρχές πήγαν στο σπίτι της Στάλτσερ, όπου την βρήκαν να κάθεται σε μια καρέκλα με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και διαπίστωσαν ότι η επίθεση φαινόταν να έχει συμβεί στο εσωτερικό και όχι εκτός σπιτιού, όπως είπε η κόρη της.

Στη συνέχεια οι ερευνητές βρήκαν μέσα στο σπίτι δύο μαχαίρια και ρούχα που εικάζουν ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση και συνέλαβαν την 17χρονη κόρη και τον 15χρονο γιο της Στάλτσερ. Όταν ανακρίθηκε την Τρίτη το βράδυ, η Στάλτσερ υπέδειξε την κόρη της ως ύποπτη, δήλωσε ο ερευνητής Γενς Ράουτενμπεργκ.

Ωστόσο δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση της οικογενειακής σύγκρουσης που προηγήθηκε της επίθεσης. Ο Ράουτενμπεργκ αρνήθηκε να σχολιάσει ένα πιθανό κίνητρο σε συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι αυτό εξακολουθεί να αποτελεί θέμα προς διερεύνηση.

Ο εισαγγελέας Μπερντ Χάλντορν δήλωσε ότι θεωρεί πως πρόκειται για περίπτωση σωματικής βλάβης και ότι η αστυνομία και οι εισαγγελείς σκοπεύουν προς το παρόν να αφήσουν ελεύθερα τα παιδιά και να τα παραδώσουν στο γραφείο πρόνοιας, το οποίο θα αποφασίσει για περαιτέρω μέτρα όσο συνεχίζεται η έρευνα.

Η επίθεση κατά της Στάλτσερ, προκάλεσε την άμεση καταδίκη από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και άλλων πολιτικών προσώπων, ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν γρήγορα ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πολιτικού κινήτρου.

