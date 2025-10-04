Οι ακτιβιστές υποστήριξαν ότι υπέστη κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

Σε σοβαρές καταγγελίες αναφορικά με τον τρόπο που οι αρχές του Ισραήλ συμπεριφέρθηκαν στην Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, προχώρησαν δυο από τους ακτιβιστές του στολίσκου Sumud που έφτασαν σήμερα (04.10.2025) στην Τουρκία, αφού απελάθηκαν από το Ισραήλ.

Νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε «παντελώς ψευδείς» τις κατηγορίες για κακομεταχείριση των ακτιβιστών.

Σήμερα το μεσημέρι έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη 137 ακτιβιστές, εκ των οποίων οι 36 είναι Τούρκοι και οι υπόλοιποι από τις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Ιταλία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, τη Μαλαισία, τη Μαυριτανία, την Ελβετία, την Τυνησία και την Ιορδανία, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Δύο ακτιβιστές, η Μαλαισιανή Χαζουάνι Χέλμι και ο Αμερικανός Γουίντφιλντ Μπίβερ, είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι υπήρξαν μάρτυρες της κακομεταχείρισης που υπέστη η Τούνμπεργκ, λέγοντας ότι την έσπρωξαν και την ανάγκασαν να ενδυθεί μια ισραηλινή σημαία.

{https://x.com/anadoluagency/status/1974490880611377423}

«Ήταν καταστροφικό. Μας συμπεριφέρθηκαν σαν να ήμασταν ζώα» είπε η 28χρονη Χέλμι, υποστηρίζοντας ότι δεν τους δόθηκε καθαρό φαγητό ή νερό και ότι κατασχέθηκαν τα φάρμακα και τα υπάρχοντά τους.

Ο Μπίβερ, 43 ετών, είπε ότι η συμπεριφορά απέναντι την Τούνμπεργκ ήταν «φρικτή» και ότι την χρησιμοποίησαν «για προπαγάνδα», περιγράφοντας ότι την έσπρωξαν σε ένα δωμάτιο όταν έφτασε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ.

«Την τράβηξαν από τα μαλλιά»

Ο Τούρκος ακτιβιστής Ersin Celik, που επέβαινε σε πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla,Global Sumud Flotilla ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τη Γκρέτα Τούνμπεργκ, τραβώντας την από τα μαλλιά μπροστά σε όλους, χτυπώντας την και αναγκάζοντάς την να φιλήσει την ισραηλινή σημαία.

Πρόσθεσε επίσης, ότι την έβαλαν να περπατήσει στα τέσσερα και ότι κακομεταχειρίστηκαν «γιατί είναι δημοφιλής».

«Της έκαναν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ως προειδοποίηση προς τους άλλους», είπε.