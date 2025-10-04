Τι ζητούν τα μέλη του Global Sumud Flotilla.

Μετά τις καταγγελίες για βασανιστήρια από τις Ισραηλινές Αρχές, τα μέλη του Global Sumud Flotilla -μεταξύ των οποίων και 27 Έλληνες πολίτες- με ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι: «Επανερχόμαστε με δημόσια παρέμβαση, η οποία θα κοινοποιηθεί επίσημα και στις ελληνικές Αρχές. Τα μέλη του Global Sumud Flotilla εξαναγκάστηκαν να γονατίσουν με τα χέρια δεμένα με πλαστικές χειροπέδες για τουλάχιστον πέντε ώρες, ενώ σε μια προφανή προσπάθεια εκφοβισμού, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας εμφανίστηκε μπροστά στα απαχθέντα μέλη, κατασυκοφαντώντας την αποστολή και χαρακτηρίζοντας τα μέλη του στολίσκου ως «τρομοκράτες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεων της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες ενημερώσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (FIDH), των δικηγόρων της Adalah (Νομικό Κέντρο για τα Δικαιώματα της Αραβικής Μειονότητας στο Ισραήλ, μέλος της FIDH), της διεθνούς νομικής ομάδας του Global Sumud Flotilla και του March to Gaza – Greece, επανερχόμαστε με δημόσια παρέμβαση, η οποία θα κοινοποιηθεί επίσημα και στις ελληνικές Αρχές.

Μετά την παράνομη αναχαίτιση σε διεθνή ύδατα και την απαγωγή τους, τα μέλη του Global Sumud Flotilla – μεταξύ των οποίων και 27 Έλληνες πολίτες – μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Ασντόντ, όπου σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Adalah, υπήρξαν καταγγελίες για επιθετική συμπεριφορά, απειλές, παρενόχληση και στέρηση ύπνου.

Τα μέλη του Global Sumud Flotilla εξαναγκάστηκαν να γονατίσουν με τα χέρια δεμένα με πλαστικές χειροπέδες για τουλάχιστον πέντε ώρες, ενώ σε μια προφανή προσπάθεια εκφοβισμού, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας εμφανίστηκε μπροστά στα απαχθέντα μέλη, κατασυκοφαντώντας την αποστολή και χαρακτηρίζοντας τα μέλη του στολίσκου ως «τρομοκράτες».

Παράλληλα, οι συνήγοροι παρεμποδίστηκαν στην άσκηση του υπερασπιστικού τους έργου. Ενδεικτικά, περίπου 200 ακροάσεις πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης και μέχρι το πρωί της Παρασκευής, χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρους.

Πλέον τα μέλη του Global Sumud Flotilla και μεταξύ των οποίων οι 27 Έλληνες πολίτες, έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Ktzi’ot στην έρημο του Νεγκέβ. Μέσω των δικηγόρων της οργάνωσης Adalah δημοσιοποιήθηκαν καταγγελίες για συστηματική κακομεταχείριση: στέρηση τροφής, έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό, νερό ακατάλληλης ή κακής ποιότητας, επιθετική συμπεριφορά εκ μέρους των δεσμοφυλάκων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η στέρηση αναγκαίας φαρμακευτικής αγωγής στα μέλη του Global Sumud Flotilla που την έχουν άμεση ανάγκη. Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου συνιστά απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, βασανιστήριο μέσω στέρησης ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του March to Gaza – Greece, ο Έλληνας πολίτης Παντελής Λούβρος στερείται τα φάρμακά του, γεγονός που συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιπλέον, 11 μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν προχωρήσει σε απεργία πείνας, αντιδρώντας στις συνθήκες κράτησης και απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση όλων. Η πλειονότητα των απαχθέντων μελών έχουν αρνηθεί να υπογράψουν έγγραφα που ψευδώς αναγνώριζαν «παράνομη είσοδο» στο ισραηλινό έδαφος. Ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος της FIDH, Βέλγος δικηγόρος Αλεξί Ντεσουάφ, ο οποίος επίσης έχει ξεκινήσει απεργία πείνας.

Γνωρίζουμε καλά την καταγεγραμμένη πρακτική απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης στις φυλακές του Ισραήλ, όπως έχει τεκμηριωθεί από διεθνείς οργανώσεις.

Ενδεικτικά, η πρόσφατη έκθεση του Ισραηλινού Κέντρου Πληροφόρησης στα Κατεχόμενα Εδάφη (B’Tselem), με τίτλο «Welcome to Hell» («Καλώς ήρθατε στην Κόλαση»), κατέγραψε μαρτυρίες κακομεταχείρισης Παλαιστινίων κρατουμένων που κρατήθηκαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς κατηγορίες, καταδεικνύοντας, όπως το περιγράφουν, τη «μετατροπή σωφρονιστικών ιδρυμάτων σε de facto στρατόπεδα βασανιστηρίων».

Με βάση τα παραπάνω: