Η επιστροφή των συλληφθέντων στη χώρα μας θα πάρει μέρες. «Στερούν την πρόσβαση σε φάρμακα, σε Έλληνα της αποστολής».

Καλά στην υγεία τους με ηθικό ακμαιότατο αλλά χωρίς τροφή και νερό παρέμεναν μέχρι τουλάχιστον αργά το βράδυ του Σαββάτου, οι 27 Έλληνες συλληφθέντες από τις Ισραηλινές αρχές, όπως είπε στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1 ο Αντώνης Φάρας, μέλος της πρωτοβουλίας March to Gaza Greece.

«Οι 27 απαχθέντες Έλληνες- ανάμεσά τους και η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα- κρατούνται μαζί με τους υπόλοιπους ακτιβιστές από άλλες χώρες στις φυλακές Kesdiot όπου τους στερείται η τροφή και το νερό, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε».

«Στερούν την πρόσβαση σε φάρμακα, σε Έλληνα της αποστολής»

«Το πιο επείγον πρόβλημα είναι ότι όσοι έπαιρναν φαρμακευτική αγωγή δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Δεν τους έχει δοθεί παρότι είχαν μαζί τους τα φάρμακα» είπε ο Αντώνης Φάρας, διευκρινίζοντας ότι αυτό συμβαίνει και με τον Παντελή Λούβρο, μέλος πληρώματος ελληνικού πλοίου του στόλου Global Sumud Flotilla. Διευκρίνισε, πάντως, ότι αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που είχαν από το Ισραήλ αργά το βράδυ του Σαββάτου και πρόσθεσε ότι 11 μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν προχωρήσει σε απεργία πείνας.

Ο κ. Φάρας σημείωσε ότι η Ελληνίδα Πρέσβης επισκέφθηκε το Σάββατο τα μέλη της ελληνικής αποστολής στις φυλακές, αλλά όπως είπε «δεν είχε εξατομικευμένες συναντήσεις», προσθέτοντας ότι και τα μέλη της πρωτοβουλίας March to Gaza Greece ζητούν να τους επιτραπεί η επικοινωνία με τους 27 Έλληνες πολίτες. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο βίντεο με τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ τονίζοντας ότι «παραβίασε τους διεθνείς κανονισμούς εκφοβίζοντας και βρίζοντας τους απαχθέντες ακτιβιστές, ενώ πρότεινε στον Μπ. Νετανιάχου να φυλακίσει τους κρατούμενους για μήνες αντί να τους απελαύνει».

Χαρακτήρισε «χαλαρά» τα διαβήματα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών προς το Ισραήλ, ενώ εκτίμησε ότι η επιστροφή των συλληφθέντων στην Ελλάδα θα πάρει μέρες. «Η κατηγορία που θα αντιμετωπίσουν τα απαχθέντα μέλη μας είναι ότι επιχείρησαν να εισβάλουν στα χωρικά ύδατα του Ισραήλ, κάτι που δεν ισχύει, ενώ ας σημειωθεί το ρεσάλτο του Ισραηλινού Ναυτικού έγινε σε διεθνή ύδατα, σημείωσε ο Α. Φάρρας συνεχίζοντας με την διαδικασία που αναμένεται να ακολουθηθεί. «Θα τους δώσουν να υπογράψουν αυτή την δήλωση, αλλά οι περισσότεροι θα το αρνηθούν. Θα περάσουν από δίκη, θα καταδικαστούν και στην συνέχεια θα απελαθούν».