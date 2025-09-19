Τη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες υψηλού διακυβεύματος για στρατιωτικά και εμπορικά θέματα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως μετέδωσε η Hurriyet, οι δύο πρόεδροι είχαν τηλεφωνική συνομιλία και η συνάντησή τους οριστικοποιήθηκε για τις 25 Σεπτεμβρίου.

«Με χαρά καλωσορίζω τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολυάριθμες εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των διαπραγματεύσεων για τα F-35, οι οποίες αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά» έγραψε στα social media ο Τραμπ.

Τραμπ: «Ανυπομονώ να τον δω στις 25!»

Η συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν πραγματοποιείται καθώς οι δύο χώρες επιχειρούν να οριστικοποιήσουν πολλαπλές αμυντικές συμφωνίες, ανάμεσά τους και αυτή που ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «μια σημαντική συμφωνία για τα F-16». Παράλληλα, εργάζονται και πάνω σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35. Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν επίσης μια σημαντική αγορά αεροσκαφών Boeing από την Τουρκία.

Ωστόσο η συνάντηση της 25ης Σεπτεμβρίου υπογραμμίζει και την προσωπική διπλωματική σχέση μεταξύ των δύο ηγετών. «Ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ είχαμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25!» δήλωσε ο Τραμπ.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν και στη στρατηγική θέση της Τουρκίας ως μέλους του ΝΑΤΟ που γεφυρώνει την Ευρώπη και την Ασία, εν μέσω των συνεχιζόμενων περιφερειακών προκλήσεων ασφάλειας και των εξελισσόμενων συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας., σχολιάζουν τα τουρκικά Μέσα.

Οι διαπραγματεύσεις για τα F-35

Οι διαπραγματεύσεις για τα F-35 αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη σχολιάζει το turkiyetoday, καθώς η Τουρκία αποσύρθηκε από το πρόγραμμα των stealth το 2019 μετά την απόκτηση ρωσικών συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας S-400. Η κίνηση αυτή προκάλεσε ένταση στις σχέσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν ότι το ρωσικό σύστημα θέτει κινδύνους ασφαλείας για τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη.

Η πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 θα σηματοδοτούσε μια αξιοσημείωτη μετατόπιση στη διμερή αμυντική συνεργασία και θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ευρύτερες βελτιώσεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, συνεχίζει το τουρκικό Μέσο.

Το 2019 η τελευταία επίσκεψη Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

Ο Ερντογάν επισκέφθηκε τελευταία φορά τον Λευκό Οίκο το 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Ενώ είχαν στενούς προσωπικούς δεσμούς κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ το 2017-21, ήταν επίσης μια περίοδος τεταμένων διμερών σχέσεων λόγω διαφορών σχετικά με τους δεσμούς της Ουάσιγκτον με τους Κούρδους μαχητές στη Συρία αλλά και για τις σχέσεις της Άγκυρας με τη Μόσχα.

Η Τουρκία εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ το 2019 αγοράζοντας ρωσικά συστήματα πυραυλικής άμυνας S-400. Σε απάντηση, η Ουάσιγκτον ακύρωσε μια προγραμματισμένη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία και την απέκλεισε από ένα κοινό πρόγραμμα παραγωγής για τα αεροσκάφη. Κατόπιν, η Τουρκία συμφώνησε σε μια συμφωνία για την αγορά αεροσκαφών F-16.