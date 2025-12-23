«Aν παίξει σκληρά, θα είναι η τελευταία φορά που θα το κάνει» είχε απειλήσει νωρίτερα τον Μαδούρο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις τελευταίες απειλές του, προτρέποντάς τον να εστιάσει στα εσωτερικά ζητήματα των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθύνει νωρίτερα νέα προειδοποίηση στον Μαδούρο, λέγοντας ότι «θα ήταν έξυπνο» να παραιτηθεί ενώ τον απείλησε ότι «αν θέλει να παίξει σκληρά, ας το κάνει και θα είναι η τελευταία του φορά».

Η Ουάσινγκτον κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα αλλά αυτή τη φορά ο Μαδούρο μιλώντας σε δημόσια εκδήλωση στο Καράκας, επέκρινε τις ενέργειες των ΗΠΑ κατά των αποστολών πετρελαίου της Βενεζουέλας και τις προειδοποιήσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στα προβλήματα, που αντιμετωπίζει η χώρα του στο εσωτερικό.

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να επικεντρωθεί στα προβλήματα της χώρας του. Αν επικεντρωνόταν σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, οι σχέσεις του με τον κόσμο θα βελτιώνονταν», δήλωσε ο Μαδούρο.

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ αφιερώνει πολύ χρόνο στη Βενεζουέλα και είπε ότι αν μιλούσε ξανά μαζί του, θα του έδινε παρόμοιες συμβουλές. Χαρακτήρισε την πίεση στις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας ως δοκιμασία ανθεκτικότητας, λέγοντας πως «θα ξεπεράσουμε αυτή την πρόκληση και θα βγούμε ισχυρότεροι ως κυρίαρχο έθνος».

Ο Μαδούρο προσπάθησε επίσης να καθησυχάσει τους διεθνείς εταίρους, λέγοντας ότι η Βενεζουέλα παραμένει αξιόπιστη στην τήρηση των επιχειρηματικών συμφωνιών παρά τις κυρώσεις και επισήμανε πως οι συμβάσεις με την αμερικανική ενεργειακή εταιρεία Chevron, η οποία λειτουργεί στη Βενεζουέλα με περιορισμένη άδεια των ΗΠΑ που επιτρέπει την παραγωγή με πληρωμές που διαρθρώνονται ως παραδόσεις πετρελαίου σε είδος, τηρούνται πλήρως.

«Είμαστε σοβαροί και έντιμοι άνθρωποι», δήλωσε ο Μαδούρο.

Οι απειλές Τραμπ

Τα σχόλια του Μαδούρο ήταν απάντηση στις δηλώσεις του Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο τη Δευτέρα, όπου ρωτήθηκε για τις απειλές του προς τη Βενεζουέλα.

«Γιατί να λάβουν σοβαρά υπόψη την απειλή σας; Ποιο είναι το τελικό σας στόχο;» τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

«Δεν υπάρχει απάντηση. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έχουμε μια τεράστια δύναμη και μακράν τη μεγαλύτερη που είχαμε ποτέ στη Βόρεια Αμερική. Ό,τι θέλει να κάνει, αν θέλει να κάνει κάτι, αν παίξει σκληρά, θα είναι η τελευταία φορά που θα το κάνει», απάντησε ο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης, ο Τραμπ επιβεβαίωσε τις κατασχέσεις αποστολών πετρελαίου της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ, επικαλούμενος την κατάσχεση περίπου 1,9 εκατ. βαρελιών στις 10 Δεκεμβρίου και την καταδίωξη ενός άλλου δεξαμενόπλοιου.

«Θα το κρατήσουμε (το δεξαμενόπλοιο)... Ίσως στρατηγικά αποθέματα. Το κρατάμε. Κρατάμε και τα πλοία», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας για το δεύτερο πλοίο πως «Θα το πάρουμε επειδή προήλθε από τη Βενεζουέλα και του επιβλήθηκαν κυρώσεις».

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τη Βενεζουέλα ότι εξάγει εγκληματίες και εμπόρους ναρκωτικών και ισχυρίστηκε ότι υπό την ηγεσία του οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να μειώσουν τις θαλάσσιες εισροές ναρκωτικών κατά περισσότερο από 96%.

Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν κατασχέσει ή αναχαιτίσει τουλάχιστον τρία πετρελαιοφόρα στα οποία είχαν επιβληθεί κυρώσεις ή συνδέονταν με τη Βενεζουέλα, διαταράσσοντας τις εξαγωγές της χώρας.

Οι αγορές πετρελαίου έχουν δείξει περιορισμένη αντίδραση στην αντιπαράθεση ωστόσο. Το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματευόταν περίπου στα 62 δολάρια το βαρέλι στις 23 Δεκεμβρίου, αντανακλώντας την ευρύτερη παγκόσμια υπερπροσφορά.

Με πληροφορίες του Anadolu/CNN/AlJazeera