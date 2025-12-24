Σε ποια σημεία δύο αυτοκινητόδρομων της Δυτικής Ελλάδας εκτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Στον απόηχο της χθεσινής ταλαιπωρίας των οδηγών στην εθνική Αθηνών - Λαμίας, σήμερα σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, Αντιρρίου-Ιωαννίνων στην Αιτωλοακαρνανία και Κορίνθου-Πατρών-Πύργου στην Αχαΐα, γίνεται εκτροπή της κίνησης των αυτοκινήτων, λόγω των αγροτικών μπλόκων, παρά το γεγονός ότι οι αγρότες έχουν ανοίξει τους δρόμους, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Ειδικότερα, στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκο επί 19 συνεχόμενες ημέρες στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος όπου βρίσκονται τα διόδια του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Όμως, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από χθες Τρίτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος, ελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ έχουν σηκώσει και τις μπάρες των διοδίων, με σκοπό, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί τους, να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Από την πλευρά της η αστυνομία, με δεδομένο ότι τα αγροτικά οχήματα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο, εκτρέπει, για λόγους ασφαλείας, την κίνηση των αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, μέσω των κόμβων του Χαλικίου και του Κουβαρά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφεται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 17η συνεχόμενη ημέρα στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που είναι τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αποφασίσει να αφήσουν ανοικτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για την κίνηση, τόσο των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά και των εκδρομέων, αλλά η αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, εκτρέπει την κίνηση των αυτοκινήτων, στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι και Γλαύκου.

Οι εκτροπές της κυκλοφορίας προκαλούν αυξημένη κίνηση των οχημάτων μέσα στο οδικό δίκτυο της πόλης, όπως στην μικρή περιμετρική οδό, στις παραλιακές οδούς, Ηρώων Πολυτεχνείου, Όθωνος - Αμαλίας και Ακτής Δυμαίων, καθώς και σε τμήμα της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών.